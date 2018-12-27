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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 444445446447
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:54

Скільки букофф в повідомленнях ріелторші! Тепер я зрозумів, як вона "заробила" гроші на квартиру в Туреччині!!!
Advego.com - наше усьо)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 вер, 2019 07:32, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 06:33

Як всім відомо, деякі учасники Фінансового форуму України найбільше в світі ненавидять сусідів, колег по роботі, родичів, просто перехожих на вулиці та особливо гнилоподобний йогурт та гнилу рибу.
Наприклад: один форумчанини написав на цю тему на цій гілці 1 345 повідомлень.
В 945 з них застосовані слова "гнила риба".
В 653-х - разом із словами "гнила риба" застосовуються слова "гнилоподібний йогурт".
Тут все просто: наприклад, у моєї в минулому секретарки будинок - хрущик: вона живе на третьому поверсі і бачить, як кожного вечора із всіх торгових точок міста "хазяїна" звозять у підвал хрущика непродану за день рибу.
Всю рибу скидають в орендований підвал із бетонною підлогою, заходить гарний легінь і змиває з тієї риби сліди посиніння, гнилості та несвіжості водою під великим тиском.
На ранок цю рибу - свіжкеньку та чистеньку знову розвозять по торгових точках.
Звісно, якщо живеш над цим підвалом, то життя не здається "медом".

А як це питання вирішується там, де ви всього за 34 000 ойро купили двокімнатну квартиру на перщому поверсі 5-ти поверхового будинка на вулиці номер 284 в мікрорайоні Хурма за 1800 м до пляжу? Нагадую: квартира "повний фарш", повний ремонт, меблі, побутова техніка, все підключено, плавальний басейн, будинку 5 років, вселяйся та живи?

Про це ми запитали дідуся, якому виповнилося 107 років.
107-річний житель Газіантепа Ваккас Мехмет Екіджі розкрив секрети довголіття. Пан Мехмет Екіджі не має жодних серйозних захворювань і ніколи не був госпіталізований. В нього десять дітей та 40 внуків.
За словами чоловіка, своїм міцним здоров’ям він зобов’язаний рухливому способу життя та здоровій їжі, яку він споживав з самого дитинства. Особливо довгожитель виділив йогурт з медом.
“Я вживаю спеціальну суміш меду і йогурту з самого дитинства, щодня, в обідні години. Ніколи не змінював цій звичці і думаю, що ця страва допомогла мені зберегти здоров’я”, – додав він.
http://www.ukr-ayna.com/uk/107-richnij- ... vgolittya/

Для довідки:
- коробка або відерце йогурту маса 1,5 кг - 8,95 ліри або 36 (ТРИДЦЯТЬ ШІСТЬ) гривень. Жирність 5,5%.
- банка меду бджолиного натурального - зараз в "Метро" акція - продається разом із піалою та кришкою до піали для збереження меду - 0,85 кг - 18 лір або 72 (сімдесят дві) гривні.
Гарного дня!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 07:14

По поводу ВНЖ в Турции:
- за 60 дней до окончания срока действия имеющегося удостоверения через Интернет подаете Заявление о продлении. Нужно подать хотя бы за 24 часа до окончания срока действия. Если не подали - значит, вам и не нужно, должны выехать с территории Турецкой республики в течение 10 дней. Не выехали - при выезде штраф за каждый день задержки. Штраф уплачивается прямо на пограничном переходе.
- при продлении (приведены свежие цитаты с Фейсбука):

"Сегодня маме продлевали на год не по владению недвижимостью, а по ее аренде: контракт аренды, заверенный нотариусом, страховка, рандеву, оплата госпошлины, фотокопия паспорта и старого внж... Подъехали к зданию Миграционной службы. С машины вышли в 9:00, зашли получили номерок и сразу - вызов нашего номера: все документы в норме, в 9:14 уже сели обратно в машину ... даже и не надеялась на то что все так быстро и без дополнительных документов... всем удачи и доброй ночи..."

"Первый год когда подавала, сразу предложили на 2 года, но страховая на руках была только на 1 год, зато после года на продление дали на 2 года. Анталия. Проблем не было никогда!"
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 07:22

Ну просто словесний понос. І ні про що)))) Знову йогурт і риба. Правда, з'явились нові персонажі і об'єкти - секретарша і "хрущовки"

Хотілося би почути відповіді на запитання читачів:

1) збитковість депозитів у лірі з позицій долара

2) низький попит і значне коливання цін на курортну нерухомість в Туреччині та інших спекотних країнах


П.С. Інформую любителів турецької нерухомості, що за рік ціни в Києві на "хрущі" біля метро зросли на 15-25%, а "первинка" за 3 роки - чи не вдвічі.

Наскільки за два три роки зросли ціни курортної нерухомості в Туреччині? Може, вони взагалі впали? Вельми специфічний товар.

Звісно, інформація повинна бути підтверджена посиланням на сайти, бажано аншломовні.

П.С.С. Реклама найдешевших продуктів, у великих упаковках, свідчить про голодне дитинство та нерозуміння маркетингу нерухомості)))


Пыши ыщо.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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