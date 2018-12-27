Додано: Сер 25 вер, 2019 07:14

По поводу ВНЖ в Турции:

- за 60 дней до окончания срока действия имеющегося удостоверения через Интернет подаете Заявление о продлении. Нужно подать хотя бы за 24 часа до окончания срока действия. Если не подали - значит, вам и не нужно, должны выехать с территории Турецкой республики в течение 10 дней. Не выехали - при выезде штраф за каждый день задержки. Штраф уплачивается прямо на пограничном переходе.

- при продлении (приведены свежие цитаты с Фейсбука):



"Сегодня маме продлевали на год не по владению недвижимостью, а по ее аренде: контракт аренды, заверенный нотариусом, страховка, рандеву, оплата госпошлины, фотокопия паспорта и старого внж... Подъехали к зданию Миграционной службы. С машины вышли в 9:00, зашли получили номерок и сразу - вызов нашего номера: все документы в норме, в 9:14 уже сели обратно в машину ... даже и не надеялась на то что все так быстро и без дополнительных документов... всем удачи и доброй ночи..."



"Первый год когда подавала, сразу предложили на 2 года, но страховая на руках была только на 1 год, зато после года на продление дали на 2 года. Анталия. Проблем не было никогда!"

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).