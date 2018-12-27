Скільки букофф в повідомленнях ріелторші! Тепер я зрозумів, як вона "заробила" гроші на квартиру в Туреччині!!!
Advego.com - наше усьо)))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:54
Скільки букофф в повідомленнях ріелторші! Тепер я зрозумів, як вона "заробила" гроші на квартиру в Туреччині!!!
Advego.com - наше усьо)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 вер, 2019 07:32, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 25 вер, 2019 07:14
По поводу ВНЖ в Турции:
- за 60 дней до окончания срока действия имеющегося удостоверения через Интернет подаете Заявление о продлении. Нужно подать хотя бы за 24 часа до окончания срока действия. Если не подали - значит, вам и не нужно, должны выехать с территории Турецкой республики в течение 10 дней. Не выехали - при выезде штраф за каждый день задержки. Штраф уплачивается прямо на пограничном переходе.
- при продлении (приведены свежие цитаты с Фейсбука):
"Сегодня маме продлевали на год не по владению недвижимостью, а по ее аренде: контракт аренды, заверенный нотариусом, страховка, рандеву, оплата госпошлины, фотокопия паспорта и старого внж... Подъехали к зданию Миграционной службы. С машины вышли в 9:00, зашли получили номерок и сразу - вызов нашего номера: все документы в норме, в 9:14 уже сели обратно в машину ... даже и не надеялась на то что все так быстро и без дополнительных документов... всем удачи и доброй ночи..."
"Первый год когда подавала, сразу предложили на 2 года, но страховая на руках была только на 1 год, зато после года на продление дали на 2 года. Анталия. Проблем не было никогда!"
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Сер 25 вер, 2019 07:22
Ну просто словесний понос. І ні про що)))) Знову йогурт і риба. Правда, з'явились нові персонажі і об'єкти - секретарша і "хрущовки"
Хотілося би почути відповіді на запитання читачів:
1) збитковість депозитів у лірі з позицій долара
2) низький попит і значне коливання цін на курортну нерухомість в Туреччині та інших спекотних країнах
П.С. Інформую любителів турецької нерухомості, що за рік ціни в Києві на "хрущі" біля метро зросли на 15-25%, а "первинка" за 3 роки - чи не вдвічі.
Наскільки за два три роки зросли ціни курортної нерухомості в Туреччині? Може, вони взагалі впали? Вельми специфічний товар.
Звісно, інформація повинна бути підтверджена посиланням на сайти, бажано аншломовні.
П.С.С. Реклама найдешевших продуктів, у великих упаковках, свідчить про голодне дитинство та нерозуміння маркетингу нерухомості)))
Пыши ыщо.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:47
Доллар 23,95... гривны...
Прикольно...
Вот и не хочешь, а получаешь ЕЖЕДНЕВНОЕ понижение цен...
На все на свете и на все вокруг...
Вчера приятели посетили по моему совету огромный торговый центр Mark Antalya.
Хорошо скупились: кожаная брендовая обувь - по 100 лир.
Это по 23,95/5,70=4,20=420 гривен.
Джинсы LeeCooper - 69 лир... или 280 гривен...
Так это дорогая обувь...
Самые дешевые кроссовки - 5 лир или 21 гривна.
По неволе завоешь о "гидомирном йогурті" и "гнилій рибі"...
х х х
В сентябре прошлого года все лендлорды Украины повысили своим кормильцам арендную плату сразу на 20%. Мудро. (У меня только один "прошибли" - зафиксировали цену в долларах - 500 долларов в месяц плюс коммунальные).
И вот теперь самое интересное: понизят ли лендлорды Украины в сентябре 2019 своим кормильцам арендную плату?
У меня одни приятели сдают частный дом и, поскольку отопить его - потратить зимой до 500 кубов газа - сделали кормильцам скидку на декабрь-январь-февраль в 1 000 гривен.
Летом этого года всё сидели и мучительно думали, как бы эту скидку в 1 000 гривен на 3 зимних месяца отменить.
Теперь замолчали, ибо бабло падает просто с неба: и газ подешевел и доллар сказочный - к декабрю будет 20...
Ну, а akurt - КАК ВСЕГДА ПРАВ:
достаточно в Украине сдавать две "однушки", переделанные в "двушки", и которые обошлись каждая в 50 000 долларов в ценах осени 2017 года (сейчас ремонт ЖУТКО подорожал - вы же знаете и сейчас вон пан Долярчик вряд ли вложится в такой же ситуации в 10 000 долларов) чтобы жить за кордоном припеваючи.
х х х
Интересное нововведение ввели в жилмассиве "Hurma" Анталии:
чтобы собаководам было приятнее прогуливаться с собакой, оставили оазисы с апельсиновыми и гранатовыми деревьями неподалеку от дома.
Идешь с собакой, гуляешь, никому не мешаешь, собачка ведет себя с точки зрения "гигиены" правильно и срываешь гранты...
Вот фото 15 минут назад...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
|