Додано: Сер 25 вер, 2019 08:47

понизят

Долларгривны...Прикольно...Вот и не хочешь, а получаешь ЕЖЕДНЕВНОЕ понижение цен...На все на свете и на все вокруг...Вчера приятели посетили по моему совету огромный торговый центр Mark Antalya.Хорошо скупились: кожаная брендовая обувь - по 100 лир.Это по 23,95/5,70=4,20=420 гривен.Джинсы LeeCooper - 69 лир... или 280 гривен...Так это дорогая обувь...Самые дешевые кроссовки - 5 лир или 21 гривна.Поневоле завоешь о "гидомирном йогурті" и "гнилій рибі"...х х хВ сентябре прошлого года все лендлорды Украины повысили своимарендную плату сразу на 20%. Мудро. (У меня только один "прошибли" - зафиксировали цену в долларах - 500 долларов в месяц плюс коммунальные).И вот теперь самое интересное:ли лендлорды Украины в сентябре 2019 своимарендную плату?У меня одни приятели сдают частный дом и, поскольку отопить его - потратить зимой до 500 кубов газа - сделалискидку на декабрь-январь-февраль в 1 000 гривен.Летом этого года всё сидели и мучительно думали, как бы эту скидку в 1 000 гривен на 3 зимних месяца отменить.Теперь замолчали, ибо бабло падает просто с неба: и газ подешевел и доллар сказочный - к декабрю будет 20...Ну, а- КАК ВСЕГДА ПРАВ:достаточно в Украине сдавать две "однушки", переделанные в "двушки", и которые обошлись каждая в 50 000 долларов в ценах осени 2017 года вместе с бюджетным ремонтом (сейчас ремонт ЖУТКО подорожал - вы же знаете и сейчас вон пан Долярчик вряд ли вложится в такой же ситуации в 10 000 долларов) чтобы жить за кордоном припеваючи.И еще лучше вариант: свою родную любимую сказочную трёшку сдаете за 14 000 гривен и вторую однушку - что под арендаторов - за 10 500 и - имея падающих с неба 24 500 гривен в месяц лежите на пляже Коньяалты, поглаживая себя по животику и открывая новую баночку пивасика...х х хИнтересное нововведение ввели в жилмассиве "Hurma" Анталии:чтобы собаководам было приятнее прогуливаться с собакой, оставили оазисы с апельсиновыми и гранатовыми деревьями неподалеку от дома.Идешь с собакой, гуляешь, никому не мешаешь, собачка ведет себя с точки зрения "гигиены" правильно и срываешь гранты...Вот фото 15 минут назад...Теперь понятно, почему цены на недвижимость в Анталии растут с каждым днем.Позавчера осматривал новые квартиры от очень известного застройщика (название удалено).Два корпуса, в одном все квартиры куплены, во втором остались квартиры "2+1" - примерно 5 квартир и все с не очень хорошим видом из окна (вокруг - высотки и гор не видно).Хорошие квартиры площадью по 114 квадратов.Кондиционеры Daikin. Сантехника Grohe. Понравился дизайн мебели.Вызвал менеджера по продажам - 145 000 долларов США.Планировка квартир - "2+1" - на этаже 3 квартиры:Квартиры - "полный фарш" - как всегда нужно докупить двуспалку и диваны.Отлично.Вернулся домой и попросил позвонить турка: 675 000 - 720 000 лир.Так считаем:675 000/5.72=118 000 долларов720 000/5,72=125 874 доллара.Ну что же все понятно:а) иностранцу и цена другая. Грех не заработать на наивном (это не я) 20-ку или 30-ку тыс баксов!б) раз 75% квартир продано, то грех на оставшиеся не поднять цены.Так и должно быть.Это вам не подорожавшие в Киеве ж/б параллелепипеды вблизи метро...Квартира на моей любимой 24 Джадесси была 3 сентября 680 000 лир.Сегодня 750 000 лир. "2+1"... Прямо не угонишься за ценами...