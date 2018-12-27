Скільки букофф в повідомленнях ріелторші! Тепер я зрозумів, як вона "заробила" гроші на квартиру в Туреччині!!!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:54
Скільки букофф в повідомленнях ріелторші! Тепер я зрозумів, як вона "заробила" гроші на квартиру в Туреччині!!!
Advego.com - наше усьо)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 вер, 2019 07:32, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 25 вер, 2019 07:14
По поводу ВНЖ в Турции:
- за 60 дней до окончания срока действия имеющегося удостоверения через Интернет подаете Заявление о продлении. Нужно подать хотя бы за 24 часа до окончания срока действия. Если не подали - значит, вам и не нужно, должны выехать с территории Турецкой республики в течение 10 дней. Не выехали - при выезде штраф за каждый день задержки. Штраф уплачивается прямо на пограничном переходе.
- при продлении (приведены свежие цитаты с Фейсбука):
"Сегодня маме продлевали на год не по владению недвижимостью, а по ее аренде: контракт аренды, заверенный нотариусом, страховка, рандеву, оплата госпошлины, фотокопия паспорта и старого внж... Подъехали к зданию Миграционной службы. С машины вышли в 9:00, зашли получили номерок и сразу - вызов нашего номера: все документы в норме, в 9:14 уже сели обратно в машину ... даже и не надеялась на то что все так быстро и без дополнительных документов... всем удачи и доброй ночи..."
"Первый год когда подавала, сразу предложили на 2 года, но страховая на руках была только на 1 год, зато после года на продление дали на 2 года. Анталия. Проблем не было никогда!"
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Сер 25 вер, 2019 07:22
Ну просто словесний понос. І ні про що)))) Знову йогурт і риба. Правда, з'явились нові персонажі і об'єкти - секретарша і "хрущовки"
Хотілося би почути відповіді на запитання читачів:
1) збитковість депозитів у лірі з позицій долара
2) низький попит і значне коливання цін на курортну нерухомість в Туреччині та інших спекотних країнах
П.С. Інформую любителів турецької нерухомості, що за рік ціни в Києві на "хрущі" біля метро зросли на 15-25%, а "первинка" за 3 роки - чи не вдвічі.
Наскільки за два три роки зросли ціни курортної нерухомості в Туреччині? Може, вони взагалі впали? Вельми специфічний товар.
Звісно, інформація повинна бути підтверджена посиланням на сайти, бажано аншломовні.
П.С.С. Реклама найдешевших продуктів, у великих упаковках, свідчить про голодне дитинство та нерозуміння маркетингу нерухомості)))
Пыши ыщо.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 вер, 2019 09:20, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:47
Доллар 23,95... гривны...
Прикольно...
Вот и не хочешь, а получаешь ЕЖЕДНЕВНОЕ понижение цен...
На все на свете и на все вокруг...
Вчера приятели посетили по моему совету огромный торговый центр Mark Antalya.
Хорошо скупились: кожаная брендовая обувь - по 100 лир.
Это по 23,95/5,70=4,20=420 гривен.
Джинсы LeeCooper - 69 лир... или 280 гривен...
Так это дорогая обувь...
Самые дешевые кроссовки - 5 лир или 21 гривна.
Поневоле завоешь о "гидомирном йогурті" и "гнилій рибі"...
х х х
В сентябре прошлого года все лендлорды Украины повысили своим кормильцам арендную плату сразу на 20%. Мудро. (У меня только один "прошибли" - зафиксировали цену в долларах - 500 долларов в месяц плюс коммунальные).
И вот теперь самое интересное: понизят ли лендлорды Украины в сентябре 2019 своим кормильцам арендную плату?
У меня одни приятели сдают частный дом и, поскольку отопить его - потратить зимой до 500 кубов газа - сделали кормильцам скидку на декабрь-январь-февраль в 1 000 гривен.
Летом этого года всё сидели и мучительно думали, как бы эту скидку в 1 000 гривен на 3 зимних месяца отменить.
Теперь замолчали, ибо бабло падает просто с неба: и газ подешевел и доллар сказочный - к декабрю будет 20...
Ну, а akurt - КАК ВСЕГДА ПРАВ:
достаточно в Украине сдавать две "однушки", переделанные в "двушки", и которые обошлись каждая в 50 000 долларов в ценах осени 2017 года вместе с бюджетным ремонтом (сейчас ремонт ЖУТКО подорожал - вы же знаете и сейчас вон пан Долярчик вряд ли вложится в такой же ситуации в 10 000 долларов) чтобы жить за кордоном припеваючи.
И еще лучше вариант: свою родную любимую сказочную трёшку сдаете за 14 000 гривен и вторую однушку - что под арендаторов - за 10 500 и - имея падающих с неба 24 500 гривен в месяц лежите на пляже Коньяалты, поглаживая себя по животику и открывая новую баночку пивасика...
х х х
Интересное нововведение ввели в жилмассиве "Hurma" Анталии:
чтобы собаководам было приятнее прогуливаться с собакой, оставили оазисы с апельсиновыми и гранатовыми деревьями неподалеку от дома.
Идешь с собакой, гуляешь, никому не мешаешь, собачка ведет себя с точки зрения "гигиены" правильно и срываешь гранты...
Вот фото 15 минут назад...
Теперь понятно, почему цены на недвижимость в Анталии растут с каждым днем.
Позавчера осматривал новые квартиры от очень известного застройщика (название удалено).
Два корпуса, в одном все квартиры куплены, во втором остались квартиры "2+1" - примерно 5 квартир и все с не очень хорошим видом из окна (вокруг - высотки и гор не видно).
Хорошие квартиры площадью по 114 квадратов.
Кондиционеры Daikin. Сантехника Grohe. Понравился дизайн мебели.
Вызвал менеджера по продажам - 145 000 долларов США.
Планировка квартир - "2+1" - на этаже 3 квартиры:
Квартиры - "полный фарш" - как всегда нужно докупить двуспалку и диваны.
Отлично.
Вернулся домой и попросил позвонить турка: 675 000 - 720 000 лир.
Так считаем:
675 000/5.72=118 000 долларов
720 000/5,72=125 874 доллара.
Ну что же все понятно:
а) иностранцу и цена другая. Грех не заработать на наивном (это не я) 20-ку или 30-ку тыс баксов!
б) раз 75% квартир продано, то грех на оставшиеся не поднять цены.
Так и должно быть.
Это вам не подорожавшие в Киеве ж/б параллелепипеды вблизи метро...
Квартира на моей любимой 24 Джадесси была 3 сентября 680 000 лир.
Сегодня 750 000 лир. "2+1"... Прямо не угонишься за ценами...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
2Akurt
Какой думаете потенциал роста у нового проекта АКГ?
Додано: Сер 25 вер, 2019 12:53
Додано: Сер 25 вер, 2019 13:43
В среднесрочной и долгосрочной перспективе - потенциал огромен
А вот КРЖН, где вы живете, еще ждут взлеты и падения и не факт, что все позитивно закончится.
Минимум вам нужно разгрести долговую пирамиду, дай Бог, чтобы путин не напал и отток населения в страны золотого и иже с ним миллиарда будет и дальше продолжаться и давить на стоимость недвижимости, и повышать стоимость жизни.
зы Из нас тут никто в Ливерпуле не живет, так что вопрос недвижимости в Ливерпуле, как бы офтопчик, не?
Додано: Сер 25 вер, 2019 13:58
Купуемо для себе закордонну нерухомисть так что всё по теме. Мне действительно интересно не общие фразы "я купил для себя", "потенциал огромен" а более цифровые надежды. Например, рассчитываю на 8% годовых аренда + 10% рост стоимости актива Ливерпуль явно лучше Анталии, даже не смотря на гранатовый сад ))) но среднесрочная перспектива не агонь. Очень много контор переориентируют налоги в другие зоны ЕС вместо Британии и этот процесс только увеличивается с приближением времени Ч. Потенциал долгосрока интересней По Киеву смотрим на транш МВФ, новая программа в 5млрд. и среднесрок по долговым бумагам без особых проблем переживем, ну а если начнем игру Янукович-2 то двух-трёх кратный девал здравствуй
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:33
Ответ на этот вопрос очень простой: вчера вечером вышел с супругой прогулять собаку и долго ходили по строительной площадке (потом нас охрана довольно резко попросила уйти и поставили щиты: "Место строительства, работает техника, проход запрещен!")
Так вот, когда мы стояли и изучали расположение корпусов и возможный вид с балконов прямо на место стройки довольно нагло въехала легковая машина с НЕ турецкими номерами.
Вышли два человека и тоже начали всё рассматривать.
Поздоровались.
Говорили с ними на английском: они знают про этот комплекс, решили осмотреть на месте.
Цены не знали, но я их просветил:
"1+1" цены от 65 000 евро
"2+1" цена от 95 000 евро.
Думаю, что +10% за год по валюте будет.
Для примера - на прошлой неделе купили приятели квартиру "2+1" за 84 000 евро это примерно 84000х6,25=525 000 лир, а мои знакомые турки прогнозируют к лету цену их квартиры в 800 000 лир. Верю: сегодня смотрел квартиры по 800 000 и по 1 100 000 лир.
Кроме того, в том доме на сегодня НЕТ ни одной квартиры на продажу.
Спросил у владельцев квартиры 14 - когда покупали - на этапе строительства - в мае.
Проверил водомеры: уже стоят 8 водомеров. Заселяются резво. Дом сдан 30 июля.
Там всего 20 квартир. Это в Киеве и во Львове любят домики на 650 квартир.
Разница между заявлениями бесквартирных умников о том, что бетонные параллелепипеды вблизи метро "Житомирская" подорожали на 10-15% состоит в том, что здесь основные инвесторы - ИНОСТРАНЦЫ.
Все просто.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:02
Акурт, у Вас появился конкурент
Картинки дома 100% ваши, стоимость 60 квадратов в 57000€ фиксим. Год говорите и должны увидеть +10% в евро или лире фиксируем, а ?
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