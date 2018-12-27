Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:2Akurt Какой думаете потенциал роста у нового проекта АКГ?
Какой думаете потенциал роста у Ливерпуля учитывая Брексит?
В среднесрочной и долгосрочной перспективе - потенциал огромен А вот КРЖН, где вы живете, еще ждут взлеты и падения и не факт, что все позитивно закончится. Минимум вам нужно разгрести долговую пирамиду, дай Бог, чтобы путин не напал и отток населения в страны золотого и иже с ним миллиарда будет и дальше продолжаться и давить на стоимость недвижимости, и повышать стоимость жизни.
зы Из нас тут никто в Ливерпуле не живет, так что вопрос недвижимости в Ливерпуле, как бы офтопчик, не?
Питания - строго за темою форуму!
Я живу в Ліверпулі , і з посмішкою спостерігаю за ріелторсько-адвеговською писаниною)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
ЧЕГО НЕТ В ГРЕЦИИ но есть у того, кто купил недвижимость в Анталии
В июне 2018 была закончена грандиозная реконструкция набережной вдоль всего побережья Анталии. Только деревьев было высажено 54 000. Проложены велосипедные и беговые (резиновые) дорожки. Три волейбольные площадки, 29 кафе. Десяток бесплатных туалетов. Множество фонтанчик для воды. "Танцующие" фонтаны. Детские городки. Отдельный парк для выгула собак с "аттракционами" для собак... Пункты зарядки мобильных телефонов. Бесплатные автопарковки. Прокат велосипедов. Цена проката - 1,5 лиры (примерно 6 гривен) в час. Вечером, когда спала дневная жара (Вы же не забыли, что такое "тепло", "жара?") грех не выйти взять напрокат велосипед и проехаться километров 10 вдоль Средиземного моря... Айда со мною? Прокатимся среди новостроек первой линии - новый комплекс у пляжа Коньяалты интенсивно заселяется... Тут квартиры огромные и очень дорогие - кажется по 300 000 долларов... Прикладываете карточку постоянного клиента, вводите пин-код и вот велосипед у Вас в руках! Вот схема моей поездки вчера вечером... Велосипеды оборудованы электрогенераторами - светятся лампочки впереди и сзади. От посторонних на велосипедной дорожке спасает встроенный звонок. Ну, вперед! Справа и слева - огни, музыка, море... ах, какое море!!! Вчера остановился - ушел с трассы - и изучал особенности велосипеда - вот не поверите - через 30 секунд остановилось аж 5 (пять) велосипедистов и начали спрашивать, не нужна ли мне помощь? - Не нужна, все ОК! Спасибо!
P.S. Посвящается стоящим у меня в игноре Frant, stm и (удалено), денно и нощно рассказывавшим вам на личном примере, как они выгодно вложились непонятно куда и непонятно зачем.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).