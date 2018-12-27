Додано: Сер 25 вер, 2019 16:11

но есть у того, кто купил недвижимость в АнталииВ июне 2018 была закончена грандиозная реконструкция набережной вдоль всего побережья Анталии.Только деревьев было высажено 54 000.Проложены велосипедные и беговые (резиновые) дорожки.Три волейбольные площадки, 29 кафе.Десяток бесплатных туалетов.Множество фонтанчик для воды."Танцующие" фонтаны. Детские городки.Отдельный парк для выгула собак с "аттракционами" для собак...Пункты зарядки мобильных телефонов.Бесплатные автопарковки.Прокат велосипедов.Цена проката - 1,5 лиры (примерно 6 гривен) в час.Вечером, когда спала дневная жара (Вы же не забыли, что такое "тепло", "жара?") грех не выйти взять напрокат велосипед и проехаться километров 10 вдоль Средиземного моря...Айда со мною? Прокатимся среди новостроек первой линии - новый комплекс у пляжа Коньяалты интенсивно заселяется... Тут квартиры огромные и очень дорогие - кажется по 300 000 долларов...Прикладываете карточку постоянного клиента, вводите пин-код и вот велосипед у Вас в руках!Вот схема моей поездки вчера вечером...Велосипеды оборудованы электрогенераторами - светятся лампочки впереди и сзади. От посторонних на велосипедной дорожке спасает встроенный звонок.Ну, вперед! Справа и слева - огни, музыка, море... ах, какое море!!!Вчера остановился - ушел с трассы - и изучал особенности велосипеда - вот не поверите - через 30 секунд остановилось аж 5 (пять) велосипедистов и начали спрашивать, не нужна ли мне помощь?- Не нужна, все ОК! Спасибо!Посвящается стоящим у меня в игнореи (удалено), денно и нощно рассказывавшим вам на личном примере, как они выгодно вложились непонятно куда и непонятно зачем.