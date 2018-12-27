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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 445446447448
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:00

  change_pm написав:
  stm написав:
  change_pm написав:2Akurt
Какой думаете потенциал роста у нового проекта АКГ?

Какой думаете потенциал роста у Ливерпуля учитывая Брексит?


В среднесрочной и долгосрочной перспективе - потенциал огромен :)
А вот КРЖН, где вы живете, еще ждут взлеты и падения и не факт, что все позитивно закончится.
Минимум вам нужно разгрести долговую пирамиду, дай Бог, чтобы путин не напал и отток населения в страны золотого и иже с ним миллиарда будет и дальше продолжаться и давить на стоимость недвижимости, и повышать стоимость жизни.

зы Из нас тут никто в Ливерпуле не живет, так что вопрос недвижимости в Ливерпуле, как бы офтопчик, не?

Питания - строго за темою форуму!

Я живу в Ліверпулі , і з посмішкою спостерігаю за ріелторсько-адвеговською писаниною)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:02

  stm написав:Акурт, у Вас появился конкурент
https://m.olx.ua/obyavlenie/novoe-stroitelstvo-v-antalii-IDFoXfs.html#position=3&page=1
Картинки дома 100% ваши, стоимость 60 квадратов в 57000€ фиксим. Год говорите и должны увидеть +10% в евро или лире фиксируем, а ?

А в монгольських тугриках???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:11

ЧЕГО НЕТ В ГРЕЦИИ
но есть у того, кто купил недвижимость в Анталии


В июне 2018 была закончена грандиозная реконструкция набережной вдоль всего побережья Анталии.
Только деревьев было высажено 54 000.
Проложены велосипедные и беговые (резиновые) дорожки.
Три волейбольные площадки, 29 кафе.
Десяток бесплатных туалетов.
Множество фонтанчик для воды.
"Танцующие" фонтаны. Детские городки.
Отдельный парк для выгула собак с "аттракционами" для собак...
Пункты зарядки мобильных телефонов.
Бесплатные автопарковки.
Прокат велосипедов.
Цена проката - 1,5 лиры (примерно 6 гривен) в час.
Вечером, когда спала дневная жара (Вы же не забыли, что такое "тепло", "жара?") грех не выйти взять напрокат велосипед и проехаться километров 10 вдоль Средиземного моря...
Айда со мною? Прокатимся среди новостроек первой линии - новый комплекс у пляжа Коньяалты интенсивно заселяется... Тут квартиры огромные и очень дорогие - кажется по 300 000 долларов...
Зображення
Прикладываете карточку постоянного клиента, вводите пин-код и вот велосипед у Вас в руках!
Зображення
Вот схема моей поездки вчера вечером...
Зображення
Велосипеды оборудованы электрогенераторами - светятся лампочки впереди и сзади. От посторонних на велосипедной дорожке спасает встроенный звонок.
Ну, вперед! Справа и слева - огни, музыка, море... ах, какое море!!!
Зображення
Вчера остановился - ушел с трассы - и изучал особенности велосипеда - вот не поверите - через 30 секунд остановилось аж 5 (пять) велосипедистов и начали спрашивать, не нужна ли мне помощь?
- Не нужна, все ОК! Спасибо!

P.S. Посвящается стоящим у меня в игноре Frant, stm и (удалено), денно и нощно рассказывавшим вам на личном примере, как они выгодно вложились непонятно куда и непонятно зачем.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:27

  change_pm написав:зы Из нас тут никто в Ливерпуле не живет, так что вопрос недвижимости в Ливерпуле, как бы офтопчик, не?


  Frant написав:Питания - строго за темою форуму!
Я живу в Ліверпулі , і з посмішкою спостерігаю за ріелторсько-адвеговською писаниною)))


Так настоящий патриот ,оказывается, должен жить там где Beatles записывали свои лучшие альбомы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:42

  shapo написав:
  change_pm написав:зы Из нас тут никто в Ливерпуле не живет, так что вопрос недвижимости в Ливерпуле, как бы офтопчик, не?


  Frant написав:Питания - строго за темою форуму!
Я живу в Ліверпулі , і з посмішкою спостерігаю за ріелторсько-адвеговською писаниною)))


Так настоящий патриот ,оказывается, должен жить там где Beatles записывали свои лучшие альбомы


Ой вей, я уж и не думал, что Франт че интересное может написать, а тут такой камингаут!
Ну, и почем там картофель, сибас и йогурт в Ливерпуле?
По чем там водица и электрика?
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:59

  change_pm написав:Ой вей, я уж и не думал, что Франт че интересное может написать, а тут такой камингаут!
Ну, и почем там картофель, сибас и йогурт в Ливерпуле?
По чем там водица и электрика?


ПІДТРИМУЮ ЗАПИТАННЯ!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 вер, 2019 20:42, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вчера остановился - ушел с трассы - и изучал особенности велосипеда - вот не поверите - через 30 секунд остановилось аж 5 (пять) велосипедистов и начали спрашивать, не нужна ли мне помощь?
- Не нужна, все ОК! Спасибо!


шикарні доріжки!
у Львові такі одоробла поробили-без початку та кінця...
у кілометр заривають по кілька лямів грн., а на виході повне гівно
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:04

  change_pm написав:
  shapo написав:
  change_pm написав:зы Из нас тут никто в Ливерпуле не живет, так что вопрос недвижимости в Ливерпуле, как бы офтопчик, не?


  Frant написав:Питания - строго за темою форуму!
Я живу в Ліверпулі , і з посмішкою спостерігаю за ріелторсько-адвеговською писаниною)))


Так настоящий патриот ,оказывается, должен жить там где Beatles записывали свои лучшие альбомы


Ой вей, я уж и не думал, что Франт че интересное может написать, а тут такой камингаут!
Ну, и почем там картофель, сибас и йогурт в Ливерпуле?
По чем там водица и электрика?

Картопля по 6-7 пенсів, сибас по 3 пенси, а йогурт - взагалі безплатно роздають)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:05

  akurt написав:
  change_pm написав:Ой вей, я уж и не думал, что Франт че интересное может написать, а тут такой камингаут!
Ну, и почем там картофель, сибас и йогурт в Ливерпуле?
По чем там водица и электрика?


ПІДТРИМУЮ ЗАПИТАННЯ!


Посвящается стоящим у меня в игноре Frant, stm


Чумоход, я ж у тебе неначе в ігнорі??? Розказуй далі байки про "величезний" попит на турецьку курортну нерухомість)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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