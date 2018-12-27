Додано: Чет 26 вер, 2019 07:14

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Ну вот видите - еще и полночь вчера не наступила, а форумчанин выше дал исчерпывающий ответ на поставленный ему вопрос.Прекрасный исполнительный работник!или "Если не нравится квартира за 34 000 евро, то пойдем посмотрим квартиру за 800 000 турецких лир"Пояснение: вчера мой пост с идеей о том, что лучше купить за 34 000 евро готовую двушку с полным ремонтом и мебелью был НЕМЕДЛЕННО удален модератором.Вероятно, это чтобы не мешать форумчанам выкупать жб параллелепипеды на улице пионера-героя Володи Дубинина в Днепре за 1000 долларов квадрат и за 1000 долларов квадрат площади "пола" жб параллелепипеда на улице Стрыйской во Львове неподалеку от улиц Трускавецкой.Ну и потом еще в ценах на доллар по цене кило картошки вкинуть в ремонт еще тысяч 35...Такая идея была удалена немедленно. Вас оберегают от глупых поступков.1 доллар=5.70 лиры.800 000 лир =долларов.По мнению наиболее часто мелькающих тут, если цены на квартиры в Анталииэто значит, что их никто не покупает.Повторю еще раз гениальную мысль флудеров: "если цены на квартиры в Анталииэто значит, что их никто не покупает".Эта логика выпускников Заочного факультета Криворожского филиала Киевского института народного хозяйства.На самом деле цены растут изо дня в день и я вчера смотрел комплекс из двух домов, и квартиру, которая - редкий случай - мне реально понравилось.140 000 долларов США - и она Ваша!Вот такую я бы хотел купить.Угловой балкон, этаж 4. Вчера Анталии был слегка дождливый день и фото не самые яркие.НО неважно.Площадь квартиры - кажется - я даже не спрашивал у менеджера - 115 кв. метров. Четырехкомнатная. С огромным салоном и окнами от пола до потолка в салоне. Невероятно шикарные и дорогие окна и двери с системами их открывания.престижный район "Унжалы" - не самый центр и не самое близкое расположение к морю. Но вокруг - все ОЧЕНЬ дорогие дома. И очень "дорогие" жильцы. Не поверите - слева на фото - один из наиболее престижных частных лицеев, построенный за личные деньги нынешнего мэра Анталии. ЗА ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ПОСТРОИЛ И ПРИГЛАШАЕТ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК УЧИТЬСЯ.Это вам не по 100 гривен на канализационные люки в Днепре одним сыном Синая собирать для спасения детей -- "дол@оёбов".полный фарш: Все под ключ. Техника - Сименс, кондиционеры - Daikin.Все еще не распечатанное:вид из окна (это - мало того, что дом расположен на берегу горной реки - видна набережная на фото 1)Поясню: впереди парк. Вдалеке - вершины гор. Слева - комплекс из 5-ти малоэтажных домов, где все квартиры - кроме двух на первом этаже - выкуплены и не выкупленные готовы отдать всего за 1 100 000 лир или за 193 000 долларов США. Это я намекаю на соседей...В квартире - три санузла. Один - большой и два поменьше, Все готово. Сантехника кажется "Артис" или как-то так (на слух не воспринял).Вид из салона - на горы, а вот вид из другого балкона и окон - на плавательный бассейн...Ну и подземный паркинг. А как же бе него...