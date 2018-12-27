Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:2Akurt Какой думаете потенциал роста у нового проекта АКГ?
Какой думаете потенциал роста у Ливерпуля учитывая Брексит?
В среднесрочной и долгосрочной перспективе - потенциал огромен А вот КРЖН, где вы живете, еще ждут взлеты и падения и не факт, что все позитивно закончится. Минимум вам нужно разгрести долговую пирамиду, дай Бог, чтобы путин не напал и отток населения в страны золотого и иже с ним миллиарда будет и дальше продолжаться и давить на стоимость недвижимости, и повышать стоимость жизни.
зы Из нас тут никто в Ливерпуле не живет, так что вопрос недвижимости в Ливерпуле, как бы офтопчик, не?
Питания - строго за темою форуму!
Я живу в Ліверпулі , і з посмішкою спостерігаю за ріелторсько-адвеговською писаниною)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
ЧЕГО НЕТ В ГРЕЦИИ но есть у того, кто купил недвижимость в Анталии
В июне 2018 была закончена грандиозная реконструкция набережной вдоль всего побережья Анталии. Только деревьев было высажено 54 000. Проложены велосипедные и беговые (резиновые) дорожки. Три волейбольные площадки, 29 кафе. Десяток бесплатных туалетов. Множество фонтанчик для воды. "Танцующие" фонтаны. Детские городки. Отдельный парк для выгула собак с "аттракционами" для собак... Пункты зарядки мобильных телефонов. Бесплатные автопарковки. Прокат велосипедов. Цена проката - 1,5 лиры (примерно 6 гривен) в час. Вечером, когда спала дневная жара (Вы же не забыли, что такое "тепло", "жара?") грех не выйти взять напрокат велосипед и проехаться километров 10 вдоль Средиземного моря... Айда со мною? Прокатимся среди новостроек первой линии - новый комплекс у пляжа Коньяалты интенсивно заселяется... Тут квартиры огромные и очень дорогие - кажется по 300 000 долларов... Прикладываете карточку постоянного клиента, вводите пин-код и вот велосипед у Вас в руках! Вот схема моей поездки вчера вечером... Велосипеды оборудованы электрогенераторами - светятся лампочки впереди и сзади. От посторонних на велосипедной дорожке спасает встроенный звонок. Ну, вперед! Справа и слева - огни, музыка, море... ах, какое море!!! Вчера остановился - ушел с трассы - и изучал особенности велосипеда - вот не поверите - через 30 секунд остановилось аж 5 (пять) велосипедистов и начали спрашивать, не нужна ли мне помощь? - Не нужна, все ОК! Спасибо!
P.S. Посвящается стоящим у меня в игноре Frant, stm и (удалено), денно и нощно рассказывавшим вам на личном примере, как они выгодно вложились непонятно куда и непонятно зачем.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Вчера остановился - ушел с трассы - и изучал особенности велосипеда - вот не поверите - через 30 секунд остановилось аж 5 (пять) велосипедистов и начали спрашивать, не нужна ли мне помощь? - Не нужна, все ОК! Спасибо!
шикарні доріжки! у Львові такі одоробла поробили-без початку та кінця... у кілометр заривають по кілька лямів грн., а на виході повне гівно
Ну вот видите - еще и полночь вчера не наступила, а форумчанин выше дал исчерпывающий ответ на поставленный ему вопрос. Прекрасный исполнительный работник!
Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе или "Если не нравится квартира за 34 000 евро, то пойдем посмотрим квартиру за 800 000 турецких лир"
Пояснение: вчера мой пост с идеей о том, что лучше купить за 34 000 евро готовую двушку с полным ремонтом и мебелью был НЕМЕДЛЕННО удален модератором. Вероятно, это чтобы не мешать форумчанам выкупать жб параллелепипеды на улице пионера-героя Володи Дубинина в Днепре за 1000 долларов квадрат и за 1000 долларов квадрат площади "пола" жб параллелепипеда на улице Стрыйской во Львове неподалеку от улиц Трускавецкой. Ну и потом еще в ценах на доллар по цене кило картошки вкинуть в ремонт еще тысяч 35... Такая идея была удалена немедленно. Вас оберегают от глупых поступков.
1 доллар=5.70 лиры. 800 000 лир = 140 350 долларов.
По мнению наиболее часто мелькающих тут флудеров, если цены на квартиры в Анталии растут, это значит, что их никто не покупает. Повторю еще раз гениальную мысль флудеров: "если цены на квартиры в Анталии растут, это значит, что их никто не покупает". Эта логика выпускников Заочного факультета Криворожского филиала Киевского института народного хозяйства. На самом деле цены растут изо дня в день и я вчера смотрел комплекс из двух домов, и квартиру, которая - редкий случай - мне реально понравилось. 140 000 долларов США - и она Ваша! Вот такую я бы хотел купить. Угловой балкон, этаж 4. Вчера Анталии был слегка дождливый день и фото не самые яркие. НО неважно. Первое: Площадь квартиры - кажется - я даже не спрашивал у менеджера - 115 кв. метров. Четырехкомнатная. С огромным салоном и окнами от пола до потолка в салоне. Невероятно шикарные и дорогие окна и двери с системами их открывания. Второе: престижный район "Унжалы" - не самый центр и не самое близкое расположение к морю. Но вокруг - все ОЧЕНЬ дорогие дома. И очень "дорогие" жильцы. Не поверите - слева на фото - один из наиболее престижных частных лицеев, построенный за личные деньги нынешнего мэра Анталии. ЗА ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ПОСТРОИЛ И ПРИГЛАШАЕТ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК УЧИТЬСЯ. Это вам не по 100 гривен на канализационные люки в Днепре одним сыном Синая собирать для спасения детей - цитирую депутата парламента - "дол@оёбов". Третье: полный фарш: Все под ключ. Техника - Сименс, кондиционеры - Daikin. Все еще не распечатанное: Четвертое: вид из окна (это - мало того, что дом расположен на берегу горной реки - видна набережная на фото 1) Поясню: впереди парк. Вдалеке - вершины гор. Слева - комплекс из 5-ти малоэтажных домов, где все квартиры - кроме двух на первом этаже - выкуплены и не выкупленные готовы отдать всего за 1 100 000 лир или за 193 000 долларов США. Это я намекаю на соседей... В квартире - три санузла. Один - большой и два поменьше, Все готово. Сантехника кажется "Артис" или как-то так (на слух не воспринял). Вид из салона - на горы, а вот вид из другого балкона и окон - на плавательный бассейн... Ну и подземный паркинг. А как же бе него...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).