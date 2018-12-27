RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 446447448449
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 07:36

Таке враження, що автор опусів про турецьку нерухомість - або працює в ріелторському агентстві, або ж займається будівельним онанізмом))) Дрочить і дрочить на курортні новобуди))) і на дешевий йогурт)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 26 вер, 2019 07:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20484
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 07:40

  jump написав:
  akurt написав:Вчера остановился - ушел с трассы - и изучал особенности велосипеда - вот не поверите - через 30 секунд остановилось аж 5 (пять) велосипедистов и начали спрашивать, не нужна ли мне помощь?
- Не нужна, все ОК! Спасибо!


шикарні доріжки!
у Львові такі одоробла поробили-без початку та кінця...
у кілометр заривають по кілька лямів грн., а на виході повне гівно



Ха-ха!
Різні чиновнички, Акурти, Манкурти та інші Каракурти, роблять в Україні "дєлішки", потім виводять гроші з України. Тому і якість укро-доріг та багато чого іншого - відповідна!

Простаки не розуміють: раз в одному місці додається, то в другому - повинно відніматись!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 26 вер, 2019 07:41, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20484
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 07:41

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:ОГЛЯД НОВОБУДОВ МІКРОРАЙОНУ "ХУРМА" В АНТАЛІЇ
(Hurma - назва мікрорайону району Konyaalti)

Частина друга.

х х х

На жаль не маю часу написати продовження - весь ранок робив фото та скидав іх Вайбером в Україну - дакани двох будівельних факультетів з інетерсом хочуть споглядати за технологіїю підготовки фундаменту під новий будинок від компанії AKG і це при "комсомольских темпах".

Але не сумуйте - я на бачу повідомлень заблокованого мною відомого та знаного фахівція із купівлі нерухомості у північній частині Італії - пана Frant - невеличке містечко поблизу найвідоміших гірськолижних курортів під назвою Soraga. Він купив там міні-готель.
Я гадаю, що він у мою відсутність гідно буде нести "марку" нашої гліки.
Кірм того із Махачкали відпустилои пана Понаехал.
Помацав до того ручками новобудови за МКАД (Москва) - це там як раз розстрілбювали 60 років тому українських писменників та священників - і готовий нести нам російську "пургу".
Не сумуйте без мене: ці пани наллють вам цілу купу лайна. По шию.
А было продолжение или я пропустил?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 446447448449
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 411, 412, 413
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4122 372127
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 22:59
dinozavrik
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 14, 15, 16
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
154 19619
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 14:50
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6944
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.