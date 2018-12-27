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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2019 07:36
Таке враження, що автор опусів про турецьку нерухомість - або працює в ріелторському агентстві, або ж займається будівельним онанізмом))) Дрочить і дрочить на курортні новобуди))) і на дешевий йогурт)))
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 26 вер, 2019 07:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 26 вер, 2019 07:40
jump написав: akurt написав:
Вчера остановился - ушел с трассы - и изучал особенности велосипеда - вот не поверите - через 30 секунд остановилось аж 5 (пять) велосипедистов и начали спрашивать, не нужна ли мне помощь?
- Не нужна, все ОК! Спасибо!
шикарні доріжки!
у Львові такі одоробла поробили-без початку та кінця...
у кілометр заривають по кілька лямів грн., а на виході повне гівно
Ха-ха!
Різні чиновнички, Акурти, Манкурти та інші Каракурти, роблять в Україні "дєлішки", потім виводять гроші з України. Тому і якість укро-доріг та багато чого іншого - відповідна!
Простаки не розуміють: раз в одному місці додається, то в другому - повинно відніматись!
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 26 вер, 2019 07:41, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 26 вер, 2019 07:41
akurt написав:ОГЛЯД НОВОБУДОВ МІКРОРАЙОНУ "ХУРМА" В АНТАЛІЇ
(Hurma - назва мікрорайону району Konyaalti)
Частина друга.
х х х
На жаль не маю часу написати продовження - весь ранок робив фото та скидав іх Вайбером в Україну - дакани двох будівельних факультетів з інетерсом хочуть споглядати за технологіїю підготовки фундаменту під новий будинок від компанії AKG і це при "комсомольских темпах".
Але не сумуйте - я на бачу повідомлень заблокованого мною відомого та знаного фахівція із купівлі нерухомості у північній частині Італії - пана Frant - невеличке містечко поблизу найвідоміших гірськолижних курортів під назвою Soraga. Він купив там міні-готель.
Я гадаю, що він у мою відсутність гідно буде нести "марку" нашої гліки.
Кірм того із Махачкали відпустилои пана Понаехал.
Помацав до того ручками новобудови за МКАД (Москва) - це там як раз розстрілбювали 60 років тому українських писменників та священників - і готовий нести нам російську "пургу".
Не сумуйте без мене: ці пани наллють вам цілу купу лайна. По шию.
А было продолжение или я пропустил?
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