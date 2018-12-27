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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2019 07:36
Таке враження, що автор опусів про турецьку нерухомість - або працює в ріелторському агентстві, або ж займається будівельним онанізмом))) Дрочить і дрочить на курортні новобуди))) і на дешевий йогурт)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 26 вер, 2019 07:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 26 вер, 2019 07:40
Ха-ха!
Різні чиновнички, Акурти, Манкурти та інші Каракурти, роблять в Україні "дєлішки", потім виводять гроші з України. Тому і якість укро-доріг та багато чого іншого - відповідна!
Простаки не розуміють: раз в одному місці додається, то в другому - повинно відніматись!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 26 вер, 2019 07:41, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 26 вер, 2019 07:41
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А было продолжение или я пропустил?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Чет 26 вер, 2019 08:48
Мои сообщения удаляют с такой скоростью - что я не могу отследить.
Правит бал только Frant - я думаю дает точные актуальные сведения (выше) - я его сообщения не вижу - то есть пишет только для Вас.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:10
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Прочитал за комплекс Premium Park - он расположен 60м от трассы на Кемер. Она ведь сильно загружена. Шум будет практически круглосуточный. Или я ошибаюсь?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:16
"3-в-1" или простая арифметика иностранного депозитчика.
В 2018 году я прибыл из Львова 1 сентября.
Вся Анталия была в рекламных щитах: "Депозиты на 1 год под 28% годовых".
Почти в каждом банке.
Я посмотрел на курс доллара - вот статистика:
Далее соображения были такие:
- чтобы оформить ВНЖ в Турции, нужно показать наличие на счету не менее 6 000 долларов на год.
Хотелось оформить ВНЖ на 2 года - надо мне и жене иметь на счету по 12 000 долларов.
Медстраховка для иностранцев (обязательно оформлять) на год стоила 1200 лир.
Я перестраховался - и оформил страховку только на год, но открыл 2 депозита по 12 000 долларов и слил баксы 20 и 25 сентября 2018.
Получилось так:
12 000 долларов 20 сентября в четверг по 6,24=74 880 лир (маржа банка обычно 0,04 лиры на долларе по сравнению с курсом мирового рынка).
12 000 долларов 24 сентября в понедельник по 6,21= 74 520 лир.
Взял справку о состоянии счета для себя и для жены - для Миграционной службы Турции.
28% годовых.
Ставка налога на доход по депозиту как раз в августе была резко понижена: правая колонка - для иностранной валюты - была повышена)
Вот динамика роста депозитов в банках с 2018 по 2019 год:
Как видите, не я один такой умный был и есть.
Вот в пятницу посетил Denizbank (Принадлежит одной арабской стране) получил новую справку о движении сродств для жены и вчера посетил банк и получил Справку для себя, любимого. Это для продления ВНЖ.
Берем в руки счеты (крестная мать работала бухгалтером - я рос без отца и после школы всегда приходил к ней в бухгалтерию - у крестной матери на столе стояли немецкие счетные машинки, но она БЫСТРЕЕ считала на простых счетах):
74 880+74520=149 400 лир.
Начислено брутто:
149 400х28%=41 832.
Удержан налог 10% (срок был чуть меньше года - перестраховался) - 4183,20 лиры.
Чистая прибыль: 41 832-4183,2=37648 лир.
Общая сумма турецких лир по состоянию на вчера: 149 400+37 648=187 048.
Курс доллара к лире:
Берем бухгалтерские счеты:
187048/5,73 (курс продажи доллара банком)=32 643 доллара США.
Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.
Оставил себе и жене по 12 000 долларов на счетах.
Индекс "Турецкий бензин-доллар США" показывает, что будет курс 6,05 лиры за доллар.
Курс "Автомобиль Honda-турецкая лира" показывает, что курс доллар-лира будет 6,50.
Мои турецкие друзья сидят в басках и ждут 6,30 - как только будет 6,30 - сливают и открывают депозиты.
Ну вот так: "3-в-1": и овцы целы и волки сыты!
Достаточно иметь под рукой простые бухгалтерские счеты...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:28
Не ошибаетесь.
Или частично.
Трасса не сильно загружена, хотя шум есть. Там три полосы в каждом направлении с шикарным асфальтом.
Но там важно посмотерть на план расположения корпусов: ВДОЛЬ трассы расположен ОДИН корпус.
Все другие под прямым углом или в стороне.
Под этот корпус - вдоль трассы - уже начали делать подушку под фундамент - я смотрел стоял на него и смотрел. Я сказал жене, что не стоит брать квартиру именно в этом здании.
Балконы будут выходить на большую площадь комплекса с плавательным бассейном. И с чудесным видом на горы.
Я себе хочу взять в других корпусах.
У этого одна сторона будет шумная - на этаже 2 квартиры и окна части комнат действительно будут выходить на трассу. Трудятся как муравьи. Фото сегодня утром:
На стройке десятки работников в ярких салатных жилетах.
Владелец фирмы посещает ее 2 раза в день (я лично с ним знаком - выставлял выше фото - оно, правда, уже утонуло под слоем спама флудеров).
Такой резвый прораб бегает и грозный - это он меня прогнал позавчера довольно резко...
Такой худой - и такой резвый, и такой резкий... Хороший парень!
И это - правильно!
Ставят опалуку фундаментов...
Вот подготовлены приямки лифтовых шахт...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:32
А было продолжение или я пропустил?
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У меня фотоматериалы есть - восстановлю.
Я сделал фото всех новостроек в моем микрорайоне.
Наблюдаю за ходом работ с фундамента.
Не все равнозначны. Есть новое и хорошо расположено хорошо, но я бы однозначно не брал: рабочие бывают 1 день раз в неделю.
На сегодня - не самый дешевый вариант - но однозначно классный и качественный - Премиум Парк. Но 97 000 евро за "2+1".
Из других вариантов интерес представляет 2 объекта через дорогу от него - чуть ближе к морю и один застройщик - очень солидная фирма. Там если взять квартиру, которая смотрит в сторону моря - хотя его и не видно - однозначно мудро.
Постараюсь сегодня к вечеру написать обзор.
Думаю, сдают все до Нового года.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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