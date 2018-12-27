Додано: Чет 26 вер, 2019 09:16

Достаточно иметь под рукой простые бухгалтерские счеты...

В 2018 году я прибыл из Львова 1 сентября.Вся Анталия была в рекламных щитах: "Депозиты на 1 год под 28% годовых".Почти в каждом банке.Я посмотрел на курс доллара - вот статистика:Далее соображения были такие:- чтобы оформить ВНЖ в Турции, нужно показать наличие на счету не менее 6 000 долларов на год.Хотелось оформить ВНЖ на 2 года - надо мне и жене иметь на счету по 12 000 долларов.Медстраховка для иностранцев (обязательно оформлять) на год стоила 1200 лир.Я перестраховался - и оформил страховку только на год, но открыл 2 депозита по 12 000 долларов и слил баксы 20 и 25 сентября 2018.Получилось так:12 000 долларов 20 сентября в четверг по 6,24=74 880 лир (маржа банка обычно 0,04 лиры на долларе по сравнению с курсом мирового рынка).12 000 долларов 24 сентября в понедельник по 6,21= 74 520 лир.Взял справку о состоянии счета для себя и для жены - для Миграционной службы Турции.28% годовых.Ставка налога на доход по депозиту как раз в августе была резко понижена: правая колонка - для иностранной валюты - была повышена)Вот динамика роста депозитов в банках с 2018 по 2019 год:Как видите, не я один такой умный был и есть.Вот в пятницу посетил Denizbank (Принадлежит одной арабской стране) получил новую справку о движении сродств для жены и вчера посетил банк и получил Справку для себя, любимого. Это для продления ВНЖ.Берем в руки счеты (крестная мать работала бухгалтером - я рос без отца и после школы всегда приходил к ней в бухгалтерию - у крестной матери на столе стояли немецкие счетные машинки, но она БЫСТРЕЕ считала на простых счетах):74 880+74520=149 400 лир.Начислено брутто:149 400х28%=41 832.Удержан налог 10% (срок был чуть меньше года - перестраховался) - 4183,20 лиры.Чистая прибыль: 41 832-4183,2=37648 лир.Общая сумма турецких лир по состоянию на вчера: 149 400+37 648=187 048.Курс доллара к лире:Берем бухгалтерские счеты:187048/5,73 (курс продажи доллара банком)=32 643 доллара США.Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.Оставил себе и жене по 12 000 долларов на счетах.Индекс "Турецкий бензин-доллар США" показывает, что будет курс 6,05 лиры за доллар.Курс "Автомобиль Honda-турецкая лира" показывает, что курс доллар-лира будет 6,50.Мои турецкие друзья сидят в басках и ждут 6,30 - как только будет 6,30 - сливают и открывают депозиты.Ну вот так: "3-в-1": и овцы целы и волки сыты!