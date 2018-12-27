Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:ОГЛЯД НОВОБУДОВ МІКРОРАЙОНУ "ХУРМА" В АНТАЛІЇ (Hurma - назва мікрорайону району Konyaalti)
Частина друга.
х х х
На жаль не маю часу написати продовження - весь ранок робив фото та скидав іх Вайбером в Україну - дакани двох будівельних факультетів з інетерсом хочуть споглядати за технологіїю підготовки фундаменту під новий будинок від компанії AKG і це при "комсомольских темпах".
Але не сумуйте - я на бачу повідомлень заблокованого мною відомого та знаного фахівція із купівлі нерухомості у північній частині Італії - пана Frant - невеличке містечко поблизу найвідоміших гірськолижних курортів під назвою Soraga. Він купив там міні-готель. Я гадаю, що він у мою відсутність гідно буде нести "марку" нашої гліки. Кірм того із Махачкали відпустилои пана Понаехал. Помацав до того ручками новобудови за МКАД (Москва) - це там як раз розстрілбювали 60 років тому українських писменників та священників - і готовий нести нам російську "пургу". Не сумуйте без мене: ці пани наллють вам цілу купу лайна. По шию.
akurt написав:В июне 2018 была закончена грандиозная реконструкция набережной вдоль всего побережья Анталии. Только деревьев было высажено 54 000. Проложены велосипедные и беговые (резиновые) дорожки. Три волейбольные площадки, 29 кафе. Десяток бесплатных туалетов. Множество фонтанчик для воды. "Танцующие" фонтаны. Детские городки. Отдельный парк для выгула собак с "аттракционами" для собак... Пункты зарядки мобильных телефонов. Бесплатные автопарковки. Прокат велосипедов. Цена проката - 1,5 лиры (примерно 6 гривен) в час. Вечером, когда спала дневная жара (Вы же не забыли, что такое "тепло", "жара?") грех не выйти взять напрокат велосипед и проехаться километров 10 вдоль Средиземного моря... Айда со мною? Прокатимся среди новостроек первой линии - новый комплекс у пляжа Коньяалты интенсивно заселяется... Тут квартиры огромные и очень дорогие - кажется по 300 000 долларов... Велосипеды оборудованы электрогенераторами - светятся лампочки впереди и сзади. От посторонних на велосипедной дорожке спасает встроенный звонок. Ну, вперед! Справа и слева - огни, музыка, море... ах, какое море!!!
Первую половину сентября 2019 г отдыхали всей семьей в Кемере. Там все как всегда - море, еда, отель - все супер Но поскольку слежу за темой почти с начала - интересно было посмотреть набережную. В один из вечеров взяли "мини купер" на прокат и поехали погулять. Что могу сказать - автор абсолютно прав Набережная отличная. Я житель славного города Днепр, и наша набережная, особенно после ее реконструкции, известна на всю Украину. Но! Хотя в Анталии она короче и уже, там все спланировано очень грамотно - есть, как говорил Акурт, и велодорожки очень достойного качества (поверьте мне, я сравниваю их как велосипедист со стажем, с многими европейскими аналогами), и дорожки для бегунов, пешеходная часть под пальмами, многочисленные кафе (очень не дорогие кстати - например кальян от 100 грн, мороженое не помню точно - но дешево), и самое великолепное - с одной стороны море Итог: турки молодцы - делают красиво, современно, при всем этом не задирают цены и остаются очень доброжелательными к гостям своего города.
"3-в-1" или простая арифметика иностранного депозитчика.
В 2018 году я прибыл из Львова 1 сентября. Вся Анталия была в рекламных щитах: "Депозиты на 1 год под 28% годовых". Почти в каждом банке. Я посмотрел на курс доллара - вот статистика: Далее соображения были такие: - чтобы оформить ВНЖ в Турции, нужно показать наличие на счету не менее 6 000 долларов на год. Хотелось оформить ВНЖ на 2 года - надо мне и жене иметь на счету по 12 000 долларов. Медстраховка для иностранцев (обязательно оформлять) на год стоила 1200 лир. Я перестраховался - и оформил страховку только на год, но открыл 2 депозита по 12 000 долларов и слил баксы 20 и 25 сентября 2018. Получилось так: 12 000 долларов 20 сентября в четверг по 6,24=74 880 лир (маржа банка обычно 0,04 лиры на долларе по сравнению с курсом мирового рынка). 12 000 долларов 24 сентября в понедельник по 6,21= 74 520 лир. Взял справку о состоянии счета для себя и для жены - для Миграционной службы Турции.
28% годовых.
Ставка налога на доход по депозиту как раз в августе была резко понижена: правая колонка - для иностранной валюты - была повышена) Вот динамика роста депозитов в банках с 2018 по 2019 год: Как видите, не я один такой умный был и есть. Вот в пятницу посетил Denizbank (Принадлежит одной арабской стране) получил новую справку о движении сродств для жены и вчера посетил банк и получил Справку для себя, любимого. Это для продления ВНЖ. Берем в руки счеты (крестная мать работала бухгалтером - я рос без отца и после школы всегда приходил к ней в бухгалтерию - у крестной матери на столе стояли немецкие счетные машинки, но она БЫСТРЕЕ считала на простых счетах): 74 880+74520=149 400 лир. Начислено брутто: 149 400х28%=41 832. Удержан налог 10% (срок был чуть меньше года - перестраховался) - 4183,20 лиры. Чистая прибыль: 41 832-4183,2=37648 лир. Общая сумма турецких лир по состоянию на вчера: 149 400+37 648=187 048. Курс доллара к лире: Берем бухгалтерские счеты: 187048/5,73 (курс продажи доллара банком)=32 643 доллара США. Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США. Оставил себе и жене по 12 000 долларов на счетах. Индекс "Турецкий бензин-доллар США" показывает, что будет курс 6,05 лиры за доллар. Курс "Автомобиль Honda-турецкая лира" показывает, что курс доллар-лира будет 6,50. Мои турецкие друзья сидят в басках и ждут 6,30 - как только будет 6,30 - сливают и открывают депозиты. Ну вот так: "3-в-1": и овцы целы и волки сыты! Достаточно иметь под рукой простые бухгалтерские счеты...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Не ошибаетесь. Или частично. Трасса не сильно загружена, хотя шум есть. Там три полосы в каждом направлении с шикарным асфальтом. Но там важно посмотерть на план расположения корпусов: ВДОЛЬ трассы расположен ОДИН корпус. Все другие под прямым углом или в стороне. Под этот корпус - вдоль трассы - уже начали делать подушку под фундамент - я смотрел стоял на него и смотрел. Я сказал жене, что не стоит брать квартиру именно в этом здании. Балконы будут выходить на большую площадь комплекса с плавательным бассейном. И с чудесным видом на горы. Я себе хочу взять в других корпусах. У этого одна сторона будет шумная - на этаже 2 квартиры и окна части комнат действительно будут выходить на трассу. Трудятся как муравьи. Фото сегодня утром: На стройке десятки работников в ярких салатных жилетах. Владелец фирмы посещает ее 2 раза в день (я лично с ним знаком - выставлял выше фото - оно, правда, уже утонуло под слоем спама флудеров). Такой резвый прораб бегает и грозный - это он меня прогнал позавчера довольно резко... Такой худой - и такой резвый, и такой резкий... Хороший парень! И это - правильно! Ставят опалуку фундаментов... Вот подготовлены приямки лифтовых шахт...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
5396669 написав:А было продолжение или я пропустил?
У меня фотоматериалы есть - восстановлю. Я сделал фото всех новостроек в моем микрорайоне. Наблюдаю за ходом работ с фундамента. Не все равнозначны. Есть новое и хорошо расположено хорошо, но я бы однозначно не брал: рабочие бывают 1 день раз в неделю.
На сегодня - не самый дешевый вариант - но однозначно классный и качественный - Премиум Парк. Но 97 000 евро за "2+1". Из других вариантов интерес представляет 2 объекта через дорогу от него - чуть ближе к морю и один застройщик - очень солидная фирма. Думаю, там цены будут ниже. Не узнавал. Там если взять квартиру, которая смотрит в сторону моря - хотя его и не видно - однозначно мудро. Постараюсь сегодня к вечеру написать обзор. Думаю, сдают все до Нового года.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Рынок в Анталии вчера. Чтобы получить цены в гривнах - умножайте на "4". Вчера позвонили по Вайберу из Севастополя (товарищ безуспешно продает фазенду) и грустно сказали, что рыбы нет в продаже НИКАКОЙ - уже ходили к рыбакам - те сказали, что вообще ничего не ловится... Вообще ничего и никак... А у нас - ловится всё! Домашние яйца - по 0,5 лиры штука... Мандарины - 3,5 лиры, сладкие. Груши - огромные. Апельсинов еще нет - висят на деревьях еще зеленые. Гранты почти поспели, но в продаже еще нет - я рву с дерева по паре штук пока гуляю с собакой - но внутри не красные а розово-красные. Инжир 7 лир кг - невероятно вкусный! Вчера скупились на 130 лир - примерно 520 гривен - от мандаринов и инжира, от цветной капусты и зелени, от слив, персиков, винограда, зелени до меда, сыров и оливок... Еле в авто все влезло... Пока пройдешь по рынку - наешься на пробу и арбузов, и дынь, и мандаринов, и оливок несколько видов и сыров - все дают пробовать - уже и обедать не хочется...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Хочу дати невеликий огляд того, де восени 2018 та приблизно в березні 2019 почали нові будівництва, вони не всі рівноцінні за розташуванням та по якості. З місць, які я покажу, особисто я вкладав би гроші тільки у 2 (два) або навіть тільки в 1 (один) об"єкт - просто там реально потужні та відомі забудовники. Якість гарантована.
Скажу сразу: я нигде не спрашивал цены - мне не очень надо. Но ориентиры такие: - средняя цена квадратного метра - 1000 евро. - квартиры продаются в полной готовности, нужно докупать только двуспальную кровать и диван-кровати, стол, стулья. - в большинстве случаев квартиры продаются с установленными кондиционерами и бытовой техникой. - все дома - с плавательным бассейном для жильцов.
Объект номер 1. Начались продажи. Дом начат строительством осенью - кажется в ноябре - фундамент, и каркас здания были готовы до Нового года. Потом была пауза. Достройка началась - кажется - в марте. Классическая технология: монолитный фундамент, подвал, колонны ж/б, заполнение керамическими блоками, утеплитель, штукатурка внутри и снаружи. Активные работы для завершения. На первом этаже (это турецкий нулевой) вероятно будет магазин или кафе. Квартиры на 1, 2, 3 этажах - классика, выше - как здесь принято - двухуровневые (Дублекс). Пожалуй, наиболее удачно расположенный дом: - далеко от скоростной трассы на Кемер; - по улице ходят городские автобусы (они здесь дизельные и вообще то бесшумные, зато остановки рядом, попадете куда угодно быстро и легко); - развитая инфраструктура микрорайона - есть все, что пожелаете: и пара детских парков, и мини-футбол. - до пляжа Коньяалты вероятно 2000 м - и близко пляж под соснами "Сарысу" (я бы на него подъезжал до конечной всех остановов на автобусе).
Самый хороший вид - на горы вот как раз с этой стены, что на фото. Правая стена выходит на улицу, где ездят автобусы. Недостаток, который когда-то всплывет: напротив на углу пустой участок - соток 8-10 - наверняка выкупят и будет тоже дом. То есть закроют вид на горы. А может, и нет... Надо походить по квартирам и посмотреть... Надо смириться с тем, что застройка достаточно плотная - как я писал, тут мест под дома практически не осталось - уже все застроили. Если хотите дом на опушке леса или с видом на озеро/море/океан - прошу в великолепную виллу, расположенную в городке Майами-Бич, США, штат Флорида: Villa Valentina. Сутки проживания в ней стоят 9 000 долларов. Скоко той жизни. Я своим приятелям сказал: если вы "вкинете" 200 000 долларов - никто вас не назовет сильно умным, хотя и отлично. Я сам присматриваю квартиру в диапазоне 100 000 - 120 000 долларов. Но вот если купить квартиру за 50 000 - 90 000 долларов - то вариант реально умный. Из серии "дешево и средито". Вывод: по этому дому стоит походить пощупать посмотреть прицениться.
Объект номер 2. Редкий случай - 7-ми этажное здание. Достоинство - тихая "непроездная улица". Но все другое - рядом и близко. С верхних этажей тыльной стороны наверняка видны чудные горы. С верхних этажей левой стороны наверняка видно море. Долгострой. Начали еще в сентябре прошлого года. Работников сейчас не вижу, штукатурили в мае довольно интенсивно. Неудачный вариант - зажат сильно другими домами, плавательного бассейна там не будет. Вывод: думаю, не интересно. Но посмотрим по факту... Наверняка дешевые квартиры будут...
Объект номер 3. Классический случай: довольно качественное строительство и скорее всего внутри будет просто отлично - в крайне неудачном месте (а других же уже нет). Фото с пешеходного перехода трассы на Кемер. Дом стоит на перекрестке - с одной стороны скоростная трасса на Кемер - и дом ближе всех к трассе. С другой стороны - дорога, по которой, съезжая с трассы, заезжают в микрорайон Хурма. Вот вам и дилемма: отличный по качеству дом и крайне проблемное расположение; Интенсивные работы: уже делают потолки и выводят коммуникации под кондиционеры. Вывод: ну не знаю, брать только если совсем уж смешная цена будет. Или вообще не брать и точка!
Объект номер 4. Очень крутой и очень известный застройщик. Комплекс из двух домов на одной территории. Слева - скоростная трасса ИЗ Кемер. Направо - съезд с нее в... В... А тут "прикол". Юридически там 2-3 улицы параллельно трассе относятся к микрорайону "Хурма", а практически все называют микрорайон "Лиман" (граница идет по какой-то улице). Зрительно воспринимается что слева - микрорайон Хурма, а справа - микрорайон Лиман. Хотя это не так. А в Лимане все квартиры только за слово "Лиман" в 2 раза дороже. А то и в три. Вот справа от этого комплекса на углу дом - реально отличного качества - полный фарш квартиры вид шикарный бассейн, все дорого и красиво - но цены такие, что продаются квартиры уже 2 года и полупустой. Дорого при не самом хорошем расположении. Классика: цена в 2 раза выше за слово "Лиман", хотя это не Лиман юридически. Но наверняка риэлторы клиентам втирают, что "Лиман". Вывод: щупать руками (наверняка нащупаете отличное качество), ходить по квартирам и думать, думаю вид из окна будет САМЫЙ шикарный на холм впереди и горы. До моря примерно 1700 метров. Вид не закроют, так так там впереди - большое поле с какими то овощами или даже газонами. Не пойму что там растет, но с собакой заходить не рискую - будет неприлично... что-то культурное растет...
Объект номер 5. Классика: шикарный комплекс из двух домов, которые стоят параллельно скоростной трассе. НО!!! Если взять квартиры, которые "смотрят" не на трассу, а на море - однозначно супер-пупер!!!
(фото не делал, мне неудобно с трассы делать фото, какой застройщик не знаю, нужна дополнительная информация. Но когда еду по трассе - сама голова поворачивается смотреть)
ВЫВОД: а) я себе купил просто отличную квартиру на тихой улице в отличном месте. б) я подобрал двум приятелям просто отличные квартиры по нормальной цене на тихих непроездных улицах в хороших местах. Меня и гордость одолевает, и мне не стыдно за отличные советы! На фото: кухня в квартире, которую (квартиру) мы купили неделю назад. А так да - полный фарш.
Динь-динь! Это позвонил только что в двери подъезда парень службы доставки. Я заказал по инету новый полный комплект белья на двуспалку. САТИН (кто понимает). Была цена 750 лир, а я поймал акцию - за 250 лир - 1000 гривен. Доставка бесплатная прямо в квартиру! Гарного дня!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).