Додано: Чет 26 вер, 2019 13:05

не всі рівноцінні за розташуванням та по якості.

однозначно супер-пупер

(Hurma - назва мікрорайона району Konyaalti)Хочу дати невеликий огляд того, де восени 2018 та приблизно в березні 2019 почали нові будівництва, вониЗ місць, які я покажу, особисто я вкладав би гроші тільки у 2 (два) або навіть тільки в 1 (один) об"єкт - просто там реально потужні та відомі забудовники. Якість гарантована.Скажу сразу: я нигде не спрашивал цены - мне не очень надо.Но ориентиры такие:- средняя цена квадратного метра - 1000 евро.- квартиры продаются в полной готовности, нужно докупать только двуспальную кровать и диван-кровати, стол, стулья.- в большинстве случаев квартиры продаются с установленными кондиционерами и бытовой техникой.- все дома - с плавательным бассейном для жильцов.Начались продажи.Дом начат строительством осенью - кажется в ноябре - фундамент, и каркас здания были готовы до Нового года. Потом была пауза. Достройка началась - кажется - в марте. Классическая технология: монолитный фундамент, подвал, колонны ж/б, заполнение керамическими блоками, утеплитель, штукатурка внутри и снаружи.Активные работы для завершения. На первом этаже (это турецкий нулевой) вероятно будет магазин или кафе.Квартиры на 1, 2, 3 этажах - классика, выше - как здесь принято - двухуровневые (Дублекс).Пожалуй, наиболее удачно расположенный дом:- далеко от скоростной трассы на Кемер;- по улице ходят городские автобусы (они здесь дизельные и вообще то бесшумные, зато остановки рядом, попадете куда угодно быстро и легко);- развитая инфраструктура микрорайона - есть все, что пожелаете: и пара детских парков, и мини-футбол.- до пляжа Коньяалты вероятно 2000 м - и близко пляж под соснами "Сарысу" (я бы на него подъезжал до конечной всех остановов на автобусе).Самый хороший вид - на горы вот как раз с этой стены, что на фото. Правая стена выходит на улицу, где ездят автобусы.Недостаток, который когда-то всплывет: напротив на углу пустой участок - соток 8-10 - наверняка выкупят и будет тоже дом. То есть закроют вид на горы. А может, и нет... Надо походить по квартирам и посмотреть...Надо смириться с тем, что застройка достаточно плотная - как я писал,- уже все застроили.Если хотите дом на опушке леса или с видом на озеро/море/океан - прошу в великолепную виллу, расположенную в городке Майами-Бич, США, штат Флорида: Villa Valentina. Сутки проживания в ней стоят 9 000 долларов. Скоко той жизни.Я своим приятелям сказал: если вы "вкинете" 200 000 долларов - никто вас не назовет сильно умным, хотя и отлично. Я сам присматриваю квартиру в диапазоне 100 000 - 120 000 долларов.Но вот если купить квартиру за 50 000 - 90 000 долларов - то вариант реально умный.Из серии "дешево и средито".Вывод: по этому дому стоит походить пощупать посмотреть прицениться.Редкий случай - 7-ми этажное здание.Достоинство - тихая "непроездная улица". Но все другое - рядом и близко. С верхних этажей тыльной стороны наверняка видны чудные горы. С верхних этажей левой стороны наверняка видно море.Долгострой. Начали еще в сентябре прошлого года. Работников сейчас не вижу, штукатурили в мае довольно интенсивно.Неудачный вариант - зажат сильно другими домами, плавательного бассейна там не будет.Вывод: думаю, не интересно. Но посмотрим по факту... Наверняка дешевые квартиры будут...Классический случай: довольно качественное строительство и скорее всего внутри будет просто отлично - в крайне неудачном месте (а других же уже нет).Фото с пешеходного перехода трассы на Кемер.Дом стоит на перекрестке - с одной стороны скоростная трасса на Кемер - и дом ближе всех к трассе. С другой стороны - дорога, по которой, съезжая с трассы, заезжают в микрорайон Хурма.Вот вам и дилемма: отличный по качеству дом и крайне проблемное расположение;Интенсивные работы: уже делают потолки и выводят коммуникации под кондиционеры.Вывод: ну не знаю, брать только если совсем уж смешная цена будет. Или вообще не брать и точка!Очень крутой и очень известный застройщик.Комплекс из двух домов на одной территории.Слева - скоростная трасса ИЗ Кемер. Направо - съезд с нее в...В...А тут "прикол".Юридически там 2-3 улицы параллельно трассе относятся к микрорайону "Хурма", а практически все называют микрорайон "Лиман" (граница идет по какой-то улице). Зрительно воспринимается что слева - микрорайон Хурма, а справа - микрорайон Лиман. Хотя это не так.А в Лимане все квартиры только за слово "Лиман" в 2 раза дороже. А то и в три.Вот справа от этого комплекса на углу дом - реально отличного качества - полный фарш квартиры вид шикарный бассейн, все дорого и красиво - но цены такие, что продаются квартиры уже 2 года и полупустой. Дорого при не самом хорошем расположении. Классика: цена в 2 раза выше за слово "Лиман", хотя это не Лиман юридически. Но наверняка риэлторы клиентам втирают, что "Лиман".Вывод: щупать руками (наверняка нащупаете отличное качество), ходить по квартирам и думать, думаю вид из окна будет САМЫЙ шикарный на холм впереди и горы. До моря примерно 1700 метров. Вид не закроют, так так там впереди - большое поле с какими то овощами или даже газонами. Не пойму что там растет, но с собакой заходить не рискую - будет неприлично... что-то культурное растет...Классика: шикарный комплекс из двух домов, которые стоят параллельно скоростной трассе.НО!!!Если взять квартиры, которые "смотрят" не на трассу, а на море -!!!(фото не делал, мне неудобно с трассы делать фото, какой застройщик не знаю, нужна дополнительная информация. Но когда еду по трассе - сама голова поворачивается смотреть)ВЫВОД:а) я себе купил просто отличную квартиру на тихой улице в отличном месте.б) я подобрал двум приятелям просто отличные квартиры по нормальной цене на тихих непроездных улицах в хороших местах.Меня и гордость одолевает, и мне не стыдно за отличные советы!На фото: кухня в квартире, которую (квартиру) мы купили неделю назад.А так да - полный фарш.Динь-динь!Это позвонил только что в двери подъезда парень службы доставки.Я заказал по инету новый полный комплект белья на двуспалку.САТИН (кто понимает).Была цена 750 лир, а я поймал акцию - за 250 лир - 1000 гривен. Доставка бесплатная прямо в квартиру!Я помню, что на вкус и цвет товарищей нет.Потому если что - к Steven Harris Architects