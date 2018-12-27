Я не добавил, потому что и не планировал его добавить - планировал показать другие объекты для "полной картины".
Возможно, указанный вами комплекс - самый приоритетный.
Я жду понедельника - приезжает из Украины делегация очень опытных специалистов по строительству посмотреть как и что. Я же не инженер-строитель, я только вижу, что работы идут интенсивно и вот специалисты на месте посмотрят что и как.
Люди имеют по 30 завершенных архитектурных проектов в Украине.
И осуществляют Авторский надзор, за что - между прочим - получают неслабые деньги.
Как бы и ни за что...
Есть такая профессия: "Бабло с неба получать!"
В мае прошлого года мы с ними "обмацали" руками все колонны и все перекрытия строящегося тогда Casa Verde.
Никаких претензий к технологии строительства и состоянию сделанного не обнаружили, кроме одного. Сказали, что материал, которым отделан снаружи фундамент в земле (плиты из - не уверен что правильно называется - полиуретана) - выглядят "дешево". И типа в Украине применяются более дорогие материалы для изоляции фундамента.
Между прочим, в Casa Verde появилась квартира "2+1" цена +10% к цене застройщика.
Не поверите, но в эти дни аж два форумчанина с этой ветки находятся в Анталии. Предлагали встречи кофе днем попить и поболтать, но я сегодня занят - будет с 11-00 монтаж остекления балкона в купленной неделю назад новой квартире.
Тут мощная украинская диаспора - все друг друга поддерживают, у меня, например, есть ключи от нескольких квартир. Полный фарш - даже с простынями и полотенцами.
Могу - хи-хи - девчат приводить...