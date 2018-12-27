Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:20

Я не добавил, потому что и не планировал его добавить - планировал показать другие объекты для "полной картины".

Возможно, указанный вами комплекс - самый приоритетный.

Я жду понедельника - приезжает из Украины делегация очень опытных специалистов по строительству посмотреть как и что. Я же не инженер-строитель, я только вижу, что работы идут интенсивно и вот специалисты на месте посмотрят что и как.

Люди имеют по 30 завершенных архитектурных проектов в Украине.

И осуществляют Авторский надзор, за что - между прочим - получают неслабые деньги.

Как бы и ни за что...

Есть такая профессия: "Бабло с неба получать!"

В мае прошлого года мы с ними "обмацали" руками все колонны и все перекрытия строящегося тогда Casa Verde.

Никаких претензий к технологии строительства и состоянию сделанного не обнаружили, кроме одного. Сказали, что материал, которым отделан снаружи фундамент в земле (плиты из - не уверен что правильно называется - полиуретана) - выглядят "дешево". И типа в Украине применяются более дорогие материалы для изоляции фундамента.

Между прочим, в Casa Verde появилась квартира "2+1" цена +10% к цене застройщика.



Не поверите, но в эти дни аж два форумчанина с этой ветки находятся в Анталии. Предлагали встречи кофе днем попить и поболтать, но я сегодня занят - будет с 11-00 монтаж остекления балкона в купленной неделю назад новой квартире.

Тут мощная украинская диаспора - все друг друга поддерживают, у меня, например, есть ключи от нескольких квартир. Полный фарш - даже с простынями и полотенцами.

Могу - хи-хи - девчат приводить...

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).