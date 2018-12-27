|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:20
Я не добавил, потому что и не планировал его добавить - планировал показать другие объекты для "полной картины".
Возможно, указанный вами комплекс - самый приоритетный.
Я жду понедельника - приезжает из Украины делегация очень опытных специалистов по строительству посмотреть как и что. Я же не инженер-строитель, я только вижу, что работы идут интенсивно и вот специалисты на месте посмотрят что и как.
Люди имеют по 30 завершенных архитектурных проектов в Украине.
И осуществляют Авторский надзор, за что - между прочим - получают неслабые деньги.
Как бы и ни за что...
Есть такая профессия: "Бабло с неба получать!"
В мае прошлого года мы с ними "обмацали" руками все колонны и все перекрытия строящегося тогда Casa Verde.
Никаких претензий к технологии строительства и состоянию сделанного не обнаружили, кроме одного. Сказали, что материал, которым отделан снаружи фундамент в земле (плиты из - не уверен что правильно называется - полиуретана) - выглядят "дешево". И типа в Украине применяются более дорогие материалы для изоляции фундамента.
Между прочим, в Casa Verde появилась квартира "2+1" цена +10% к цене застройщика.
Не поверите, но в эти дни аж два форумчанина с этой ветки находятся в Анталии. Предлагали встречи кофе днем попить и поболтать, но я сегодня занят - будет с 11-00 монтаж остекления балкона в купленной неделю назад новой квартире.
Тут мощная украинская диаспора - все друг друга поддерживают, у меня, например, есть ключи от нескольких квартир. Полный фарш - даже с простынями и полотенцами.
Могу - хи-хи - девчат приводить...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 3626
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 748 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:20
[quote="4756324:akurt"]
Я жду понедельника - приезжает из Украины делегация очень опытных специалистов по строительству посмотреть как и что.
Люди имеют по 30 завершенных архитектурных проектов в Украине.
И осуществляют Авторский надзор, за что - между прочим - получают неслабые деньги.
Как бы и ни за что...
Есть такая профессия: [i]"Бабло с неба получать!"[/i]
В мае прошлого года мы с ними "обмацали" руками все колонны и все перекрытия строящегося тогда [i]Casa Verde[/i].
Никаких претензий к технологии строительства и состоянию сделанного не обнаружили, кроме одного. [/quote]
1) Что можно определить руками без приборов для меня загадка. В обследованиях это называется визуальный осмотр, т. е. речь идёт о глазах
2) Авторский надзор сейчас в Украине мало стоит и многие готовы его делать бесплатно к проекту. Вот технический надзор это другое дело и другая ответственность
3) Чтобы делать заключении о технологии нужно при производстве работ присутствовать и подписывать акт на скрытые работы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2069
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:29
Издалека оно, конечно, виднее.
Пр авторский надзор: 3 000 гривен в месяц - с одного объекта, это хорошо или плохо?
shapo написав:
3) Чтобы делать заключении о технологии нужно при производстве работ присутствовать и подписывать акт на скрытые работы
Вы сидите дома и НИЧЕГО не делаете.
А люди за свои деньги садятся в самолет и летят, чтобы посмотреть, оценить и почерпнуть новые идеи.
Потом я скажу еще одну вещь: по поводу того, что "мало стоит
" или за что "мало платят
".
Все зависит от той "ауры", которую вы вокруг себя создали.
Вот эти люди работают ТОЛЬКО с "дорогими" клиентами, у которых в Украине бабла просто мешки.
Эти люди имеют ум, чтобы заработать, но имеют мало знаний, чтобы понять, сколько нужно платить за проект и за авторский надзор.
Им говорят: "Да, у меня такая ставка - не нравится - идите к другому..." И наливают Dom Perignon
на брудершафт с мэром города.
shapo написав:
2) Авторский надзор сейчас в Украине мало стоит и многие готовы его делать бесплатно к проекту.
Вот технический надзор это другое дело и другая ответственность
Что-то я за последние 20 лет перестал встречать кого-то, что что-либо делает БЕСПЛАТНО.
Наоборот, так себя ценят, что ого-го.
Про "Технический надзор" - рассмешили реально.
Яркая история - Технический надзор за ремонтом Нового моста в Днепре.
Я там всех знаю как облупленных, кто и куда и как закапывал бабло и кто и кому оплачивал "технический надзор". Всем усьо уплатили.
И хапанули более 400 000 000 гривен.
А покрывают это все либо мальчики 30 и один нет еще 40 лет, либо дедушки 78 лет.
А товарисчь
"технического надзора" прячется за их спинами и думает: "Вот Бес попутал бабло взять... Да и какое там бабло - мне копейки достались..."
А Вы и не знаете про это.
Это вам не тачка, лопата и лом на стройке....
Напишите, какими приборами, датчиками Вы лично контролируете ход строительства своих объектах.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 27 вер, 2019 10:47, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 3626
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 748 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:46
akurt написав:
Издалека оно, конечно, виднее.
Пр авторский надзор: 3 000 гривен в месяц - с одного объекта, это хорошо или плохо?
shapo написав:
3) Чтобы делать заключении о технологии нужно при производстве работ присутствовать и подписывать акт на скрытые работы
Вы сидите дома и НИЧЕГО не делаете.
А люди за свои деньги садятся в самолет и летят, чтобы посмотреть, оценить и почерпнуть новые идеи.
Потом я скажу еще одну вещь: по поводу того, что "мало стоит
" или за что "мало платят
".
Все зависит от той "ауры", которую вы вокруг себя создали.
Вот эти люди работают ТОЛЬКО с "дорогими" клиентами, у которых в Украине бабла просто мешки.
Эти люди имеют ум, чтобы заработать, но имеют мало знаний, чтобы понять, сколько нужно платить за проект и за авторский надзор.
Им говорят: "Да, у меня такая ставка - не нравится - идите к другому..." И наливают Dom Perignon
на брудершафт с мэром города.
Это вам не тачка, лопата и лом на стройке....
Напишите, какими приборами, датчиками Вы лично контролируете ход строительства своих объектов.
По поводу приборов ИЗС(измеритель защитного слоя), молоток Шмидта, электронная и обычная рулетки, нивелир, толщиномер краски, электронный термометр, конуса для определения подвижности бетонной и растворной смеси, прибор для экспресс-контроля уплотнения грунта(плотномер)
Востаннє редагувалось shapo
в П'ят 27 вер, 2019 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2069
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:49
И Вы утверждаете, что всего этого нет в Турции?
И на ход строительства не могут даже глазами посмотреть люди, которые "Собаку съели" на проектах и реализованных десятках реальных объектов?
И что ваш начальник приезжает к вам на стройку и лично держит в руках ИЗС (измеритель защитного слоя), молоток Шмидта, электронная и обычная рулетки, нивелир, толщиномер краски, электронный термометр, конуса для определения подвижности бетонной и растворной смеси лично?
Перчатки одевает и сам включает?
А вообще что вы хотите доказать с такой настойчивостью?
Люди делают проекты, люди строят реальные объекты по СВОИМ проектам, люди учат студентов, люди купили за свои деньги авиабилеты и прилетают посмотреть пощупать обсудить.
Мне тоже это интересно.
Вы недовольны?
Разве за ваши деньги купили авиабилеты?
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 27 вер, 2019 10:53, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 3626
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 748 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:51
akurt написав:
Что-то я за последние 20 лет перестал встречать кого-то, что что-либо делает БЕСПЛАТНО.
не мудрено если нет друзей
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2974
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:57
akurt написав:
И Вы утверждаете, что всего этого нет в Турции?
И на ход строительства не могут даже глазами посмотреть люди, которые "Собаку съели" на проектах и реализованных десятках реальных объектов?
И что ваш начальник приезжает к вам на стройку и лично держит в руках ИЗС (измеритель защитного слоя), молоток Шмидта, электронная и обычная рулетки, нивелир, толщиномер краски, электронный термометр, конуса для определения подвижности бетонной и растворной смеси лично?
Перчатки одевает и сам включает?
Я привёл то, что вы просили. Есть это в Турции или нет мне фиолетово. Визуально можно определить только явные дефекты, это я вам как человек который 5 лет зарабатывал этим на жизнь скажу. Более того, желательно иметь сам проект в руках чтобы делать какие-то заключения. А мнения спецов хорошо зарабатывающих на продаже дилетантам меня мало интересует. Я в молодости учился у великих инженеров, а не у нынешних менеджеров проектов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2069
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:00
shapo написав:
А мнения спецов хорошо зарабатывающих на продаже дилетантам меня мало интересует.
тоже
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2974
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:01
akurt написав:
Люди делают проекты, люди строят реальные объекты по СВОИМ проектам, люди учат студентов, люди купили за свои деньги авиабилеты и прилетают посмотреть пощупать обсудить.
Мне тоже это интересно.
Вы недовольны?
Разве за ваши деньги купили авиабилеты?
Я просто сделал замечание по поводу такого "обследования". Если люди учат студентов, то давно не проектируют, максимум подписываются под проектом.
Да и нет в Турции передовых строительных технологий. За ними нужно ехать учиться в Шанхай или Дубай
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2069
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:01
Так не очень понятно, за что именно вы ведете отчаянный бой?
Повторю на всякий случай:
- строится реально большой и интересный жилой комплекс.
- проект необычный и интересный.
- люди - которые, извините в строительстве больше лет, чем вы, и они не занимаются опалубкой и цементом - прилетают специально, чтобы ПОСМОТРЕТЬ ПОС-МОТ-РЕТЬ и пощупать.
Ладошкой если хотите провести... Постоять подумать. Впитать новые идеи.
Они не везут с собой и не собираются везти с собой: ИЗС (измеритель защитного слоя), молоток Шмидта, электронную и обычную рулетки, нивелир, толщиномер краски, электронный термометр, конуса для определения подвижности бетонной и растворной смеси.
Видите, как все просто.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 3626
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 748 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|155
|19769
|
|
|4123
|372482
|
Чет 26 вер, 2019 11:23
jump
|
|45
|6960
|
|