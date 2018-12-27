shapo написав:
Я просто сделал замечание по поводу такого "обследования". Если люди учат студентов, то давно не проектируют, максимум подписываются под проектом.
Да и нет в Турции передовых строительных технологий. За ними нужно ехать учиться в Шанхай или Дубай
Когда выезжаете в Шанхай или в Дубай?
И как вы определили - побывав ОДИН раз в жизни в Турции и не выходя из отеля, где присоединились на несколько дней к детям, что где-то чего то нет?
Подзорная труба?
Интуиция?
Баба Ванга?
И как вы угадали, что НЕ учат студентов, а только подписывают проекты?
Баба Ванга? Кашпировский?
И еще - даже забавно: напишите потенциальным покупателям квартир в Киеве, где живете, что именно они при покупке квартиры должны иметь из перечня, приведенного выше, и должны ли они глазами смотреть на квартиру, которую покупают.
P.S. Невероятно забавно: я всего навсего написал, что в понедельник прилетает целый десант из Украины посмотреть ПОС_МОТ_РЕТЬ на ход строительства.
И развернулась целая дискусси: и студентов не учат, и бабло за Авторский надзор не получают, и лопаты в руках не такие, и технический надзор с собой не привезли, и даже прозвучало слово "обследование"... и так далее и тому подобное.
Чтобы прекратить бесполезный диспут: в понедельник в 14-00 приземляется прямой борт из Днепра в Анталии - люди прилетают бухать, тр... и друг-другу морды бить.