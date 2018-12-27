Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:10

shapo написав: akurt написав: Люди делают проекты, люди строят реальные объекты по СВОИМ проектам, люди учат студентов, люди купили за свои деньги авиабилеты и прилетают посмотреть пощупать обсудить.

Мне тоже это интересно.

Вы недовольны?

Разве за ваши деньги купили авиабилеты? Люди делают проекты, люди строят реальные объекты по СВОИМ проектам, люди учат студентов,Мне тоже это интересно.Вы недовольны?Разве за ваши деньги купили авиабилеты?

Я просто сделал замечание по поводу такого "обследования". Если люди учат студентов, то давно не проектируют, максимум подписываются под проектом.

Да и нет в Турции передовых строительных технологий. За ними нужно ехать учиться в Шанхай или Дубай Я просто сделал замечание по поводу такого "обследования". Если люди учат студентов, то давно не проектируют, максимум подписываются под проектом.Да и нет в Турции передовых строительных технологий. За ними нужно

Когда выезжаете в Шанхай или в Дубай?И как вы определили - побывав ОДИН раз в жизни в Турции и не выходя из отеля, где присоединились на несколько дней к детям, что где-то чего то нет?Подзорная труба?Интуиция?Баба Ванга?И как вы угадали, что НЕ учат студентов, а только подписывают проекты?Баба Ванга? Кашпировский?И еще - даже забавно: напишите потенциальным покупателям квартир в Киеве, где живете, что именно они при покупке квартиры должны иметь из перечня, приведенного выше, и должны ли они глазами смотреть на квартиру, которую покупают.Невероятно забавно: я всего навсего написал, что в понедельник прилетает целый десант из Украины посмотреть ПОС_МОТ_РЕТЬ на ход строительства.И развернулась целая дискусси: и студентов не учат, и бабло за Авторский надзор не получают, и лопаты в руках не такие, и технический надзор с собой не привезли, и даже прозвучало слово "обследование"... и так далее и тому подобное.Чтобы прекратить бесполезный диспут: в понедельник в 14-00 приземляется прямой борт из Днепра в Анталии - люди прилетают бухать, тр... и друг-другу морды бить.