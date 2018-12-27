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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:10
shapo написав: akurt написав:
Люди делают проекты, люди строят реальные объекты по СВОИМ проектам, люди учат студентов, люди купили за свои деньги авиабилеты и прилетают посмотреть пощупать обсудить.
Мне тоже это интересно.
Вы недовольны?
Разве за ваши деньги купили авиабилеты?
Я просто сделал замечание по поводу такого "обследования". Если люди учат студентов, то давно не проектируют, максимум подписываются под проектом.
Да и нет в Турции передовых строительных технологий. За ними нужно ехать учиться в Шанхай или Дубай
Когда выезжаете в Шанхай или в Дубай?
И как вы определили - побывав ОДИН раз в жизни в Турции и не выходя из отеля, где присоединились на несколько дней к детям, что где-то чего то нет?
Подзорная труба?
Интуиция?
Баба Ванга?
И как вы угадали, что НЕ учат студентов, а только подписывают проекты?
Баба Ванга? Кашпировский?
И еще - даже забавно: напишите потенциальным покупателям квартир в Киеве, где живете, что именно они при покупке квартиры должны иметь из перечня, приведенного выше, и должны ли они глазами смотреть на квартиру, которую покупают.P.S.
Невероятно забавно: я всего навсего написал, что в понедельник прилетает группа людей, имеющих непосредственное отношение к проектам и их реальной реализации в Украине просто посмотреть ПОС_МОТ_РЕТЬ на ход строительства. Возможно, получить новые идеи.
И развернулась целая дискусси: и студентов не учат, и бабло за Авторский надзор не получают, и лопаты в руках не такие, и технический надзор с собой не привезли, и даже прозвучало слово "обследование"
... и так далее и тому подобное.Чтобы прекратить бесполезный диспут: в понедельник в 14-00 приземляется прямой борт из Днепра в Анталии - люди прилетают бухать, тр... и друг-другу морды бить.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:34
akurt написав:
Когда выезжаете в Шанхай или в Дубай?
И как вы определили - побывав ОДИН раз в жизни в Турции и не выходя из отеля, где присоединились на несколько дней к детям, что где-то чего то нет?
Подзорная труба?
Интуиция?
Баба Ванга?
И как вы угадали, что НЕ учат студентов, а только подписывают проекты?
Баба Ванга? Кашпировский?
Зачем ехать в Шанхай или Дубай туристом которому ни технологии, ни рабочие чертежи проектов показывать никто не будет.
Если ваши преподаватели-архитекторы договорились с каким-то турецким вузом, проектный бюро или на худой конец подрядчиком который уделит им время и покажет что-то новое в надежде дальнейшего сотрудничества это другое дело. Но вас же прораб гонит с площадки.
По поводу получения мной знаний. Сейчас в век интернета люди заочно учатся и дипломы получают как моя невестка Лондонского университета. Кроме того издаются научные и пр. журналы.
Что касается турков, то я с ними 10 лет назад работал в Киеве. Возможно, с тех пор у них много поменялось, но тогда не впечатлили.
И вообще, реагируете, пожалуйста, не так нервно. Просто мне кое-что из ваших постов режет слух.
Хотя могу здесь больше ничего и не писать чтобы вы не нервничали
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:48
akurt написав:
Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.
8000 наварити в Неньці Україні за рік на депо?
Це які суми слід було вкласти і куди?
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