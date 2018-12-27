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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:34
akurt написав:
Когда выезжаете в Шанхай или в Дубай?
И как вы определили - побывав ОДИН раз в жизни в Турции и не выходя из отеля, где присоединились на несколько дней к детям, что где-то чего то нет?
Подзорная труба?
Интуиция?
Баба Ванга?
И как вы угадали, что НЕ учат студентов, а только подписывают проекты?
Баба Ванга? Кашпировский?
Зачем ехать в Шанхай или Дубай туристом которому ни технологии, ни рабочие чертежи проектов показывать никто не будет.
Если ваши преподаватели-архитекторы договорились с каким-то турецким вузом, проектный бюро или на худой конец подрядчиком который уделит им время и покажет что-то новое в надежде дальнейшего сотрудничества это другое дело. Но вас же прораб гонит с площадки.
По поводу получения мной знаний. Сейчас в век интернета люди заочно учатся и дипломы получают как моя невестка Лондонского университета. Кроме того издаются научные и пр. журналы.
Что касается турков, то я с ними 10 лет назад работал в Киеве. Возможно, с тех пор у них много поменялось, но тогда не впечатлили.
И вообще, реагируете, пожалуйста, не так нервно. Просто мне кое-что из ваших постов режет слух.
Хотя могу здесь больше ничего и не писать чтобы вы не нервничали
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:48
akurt написав:
Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.
8000 наварити в Неньці Україні за рік на депо?
Це які суми слід було вкласти і куди?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:18
Квесторе_поверніться написав: akurt написав:
Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.
8000 наварити в Неньці Україні за рік на депо?
Це які суми слід було вкласти і куди?
Депо в гривне на ту же сумму посчитайте. Получилось бы на 1200$ меньше, но тоже Профит в 7600$ вышел бы при одинаковых вводных
Причем депо под 16% и налогах в 19,5%
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stm
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:19
Так тут не мені, а Вам, пане Квесторе_поверніться - "у руки карти" - напишить, як можна на 24 000 доларах наварити, лежачи на канапі, 8000 доларів.
Я тут наводив розрахунок: зараз, щоби не голодувати родині із 3-х осіб, треба відкрити 15 (П"ЯТНАДЦЯТЬ ) депозитів на 200 000 гривень.
Нагадую лендлордам, шо найкращий найближчий день - то вівторок, 1 жовтня.
Грошики впадуть з неба.
Сьогодні спілкувався із лендлордами Львова, Дніпра, Києва.
Задавав одне і те ж питання - воно звучало і раніше:
- З 1 вересня 2018 ви, мотивуючи доларом по 28, підвищили орендарям плату відразу на 20%.
Зараз - знижуєте чи ні?
БУЛА ПАУЗА НЕРОЗУМІННЯ: ЯК ЦЕ ТАК "ЗНИЖУВАТИ"????? Хай Бог милує...
Сподобалося таке:
- Я з кожної квартири маю тепер на 50 долларів профіту більше, супер! Квартир 5, тільки профіт складає 250 доларів на місяць за рахунок дешевого доляра!
- Мені прийшов рахунок із Норвегії, де я мандрував - на проїзд платними дорогами - на 100 ойро.
Із сміхом в очах та з великим задоволенням ті 100 ойро олатили карткою Привату.
Бачте, як воно получається: правда ж - організувати справу треба так, щоби бабло, бабулєти, пінєнзи, гроші, золото, капуста, чистогнан, хворост, "кусок" і "котлєта" падали з неба...
А інакше - повний абсурд - ну поклали ви на депозит 200 000 гривень, ну отримали на місяць 1960 гривень профіту, і ЩО?
Ну, а самому мандрувати Норвегією...
Або Туреччиною...
На роботу до пана shapo - не йти ж нам?
Я - не піду... я інженер-механік за освітою...
Нехай Вас гроші люблять!
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 27 вер, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:47
shapo написав: akurt написав:
Издалека оно, конечно, виднее.
Пр авторский надзор: 3 000 гривен в месяц - с одного объекта, это хорошо или плохо?
shapo написав:
3) Чтобы делать заключении о технологии нужно при производстве работ присутствовать и подписывать акт на скрытые работы
Вы сидите дома и НИЧЕГО не делаете.
А люди за свои деньги садятся в самолет и летят, чтобы посмотреть, оценить и почерпнуть новые идеи.
Потом я скажу еще одну вещь: по поводу того, что "мало стоит
" или за что "мало платят
".
Все зависит от той "ауры", которую вы вокруг себя создали.
Вот эти люди работают ТОЛЬКО с "дорогими" клиентами, у которых в Украине бабла просто мешки.
Эти люди имеют ум, чтобы заработать, но имеют мало знаний, чтобы понять, сколько нужно платить за проект и за авторский надзор.
Им говорят: "Да, у меня такая ставка - не нравится - идите к другому..." И наливают Dom Perignon
на брудершафт с мэром города.
Это вам не тачка, лопата и лом на стройке....
Напишите, какими приборами, датчиками Вы лично контролируете ход строительства своих объектов.
По поводу приборов ИЗС(измеритель защитного слоя), молоток Шмидта, электронная и обычная рулетки, нивелир, толщиномер краски, электронный термометр, конуса для определения подвижности бетонной и растворной смеси, прибор для экспресс-контроля уплотнения грунта(плотномер)
Ріелторша перший раз у житті читає про такі інструменти.
Її мета інша.
Не контроль якості продукції, а впарювання лох-інвешторам курортної нерухомості за %%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:44
5396669 написав:
Из-за этого срача пропустил где вы купили...
А почему в обзор не добавили AKG Premium Residence
?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Акурт уже ответил, что это возможно самый приоритетный комплекс.
И действительно, инфраструктура там будет на высоте. Правильно выбранная квартира будет не шумной.
И есть реально офигительная рассрочка до конца 21 года! Т.е. можно инвестировать под будущие доходы, что тоже неплохо)))
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