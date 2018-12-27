Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:19

Так тут не мені, а Вам, пане Квесторе_поверніться - "у руки карти" - напишить, як можна на 24 000 доларах наварити, лежачи на канапі, 8000 доларів.

Я тут наводив розрахунок: зараз, щоби не голодувати родині із 3-х осіб, треба відкрити 15 (П"ЯТНАДЦЯТЬ ) депозитів на 200 000 гривень.



Нагадую лендлордам, шо найкращий найближчий день - то вівторок, 1 жовтня.

Грошики впадуть з неба.

Сьогодні спілкувався із лендлордами Львова, Дніпра, Києва.

Задавав одне і те ж питання - воно звучало і раніше:

- З 1 вересня 2018 ви, мотивуючи доларом по 28, підвищили орендарям плату відразу на 20%.

Зараз - знижуєте чи ні?

БУЛА ПАУЗА НЕРОЗУМІННЯ: ЯК ЦЕ ТАК "ЗНИЖУВАТИ"????? Хай Бог милує...

Сподобалося таке:

- Я з кожної квартири маю тепер на 50 долларів профіту більше, супер! Квартир 5, тільки профіт складає 250 доларів на місяць за рахунок дешевого доляра!

- Мені прийшов рахунок із Норвегії, де я мандрував - на проїзд платними дорогами - на 100 ойро.

Із сміхом в очах та з великим задоволенням ті 100 ойро олатили карткою Привату.



Бачте, як воно получається: правда ж - організувати справу треба так, щоби бабло, бабулєти, пінєнзи, гроші, золото, капуста, чистогнан, хворост, "кусок" і "котлєта" падали з неба...

А інакше - повний абсурд - ну поклали ви на депозит 200 000 гривень, ну отримали на місяць 1960 гривень профіту, і ЩО?

Ну, а самому мандрувати Норвегією...

Або Туреччиною...

На роботу до пана shapo - не йти ж нам?

Я - не піду... я інженер-механік за освітою...

Нехай Вас гроші люблять!

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 27 вер, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).