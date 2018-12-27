Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Когда выезжаете в Шанхай или в Дубай? И как вы определили - побывав ОДИН раз в жизни в Турции и не выходя из отеля, где присоединились на несколько дней к детям, что где-то чего то нет? Подзорная труба? Интуиция? Баба Ванга? И как вы угадали, что НЕ учат студентов, а только подписывают проекты? Баба Ванга? Кашпировский?
Зачем ехать в Шанхай или Дубай туристом которому ни технологии, ни рабочие чертежи проектов показывать никто не будет. Если ваши преподаватели-архитекторы договорились с каким-то турецким вузом, проектный бюро или на худой конец подрядчиком который уделит им время и покажет что-то новое в надежде дальнейшего сотрудничества это другое дело. Но вас же прораб гонит с площадки. По поводу получения мной знаний. Сейчас в век интернета люди заочно учатся и дипломы получают как моя невестка Лондонского университета. Кроме того издаются научные и пр. журналы. Что касается турков, то я с ними 10 лет назад работал в Киеве. Возможно, с тех пор у них много поменялось, но тогда не впечатлили. И вообще, реагируете, пожалуйста, не так нервно. Просто мне кое-что из ваших постов режет слух. Хотя могу здесь больше ничего и не писать чтобы вы не нервничали
akurt написав:Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.
8000 наварити в Неньці Україні за рік на депо? Це які суми слід було вкласти і куди?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Так тут не мені, а Вам, пане Квесторе_поверніться - "у руки карти" - напишить, як можна на 24 000 доларах наварити, лежачи на канапі, 8000 доларів. Я тут наводив розрахунок: зараз, щоби не голодувати родині із 3-х осіб, треба відкрити 15 (П"ЯТНАДЦЯТЬ ) депозитів на 200 000 гривень.
Нагадую лендлордам, шо найкращий найближчий день - то вівторок, 1 жовтня. Грошики впадуть з неба. Сьогодні спілкувався із лендлордами Львова, Дніпра, Києва. Задавав одне і те ж питання - воно звучало і раніше: - З 1 вересня 2018 ви, мотивуючи доларом по 28, підвищили орендарям плату відразу на 20%. Зараз - знижуєте чи ні? БУЛА ПАУЗА НЕРОЗУМІННЯ: ЯК ЦЕ ТАК "ЗНИЖУВАТИ"????? Хай Бог милує... Сподобалося таке: - Я з кожної квартири маю тепер на 50 долларів профіту більше, супер! Квартир 5, тільки профіт складає 250 доларів на місяць за рахунок дешевого доляра! - Мені прийшов рахунок із Норвегії, де я мандрував - на проїзд платними дорогами - на 100 ойро. Із сміхом в очах та з великим задоволенням ті 100 ойро олатили карткою Привату.
Бачте, як воно получається: правда ж - організувати справу треба так, щоби бабло, бабулєти, пінєнзи, гроші, золото, капуста, чистогнан, хворост, "кусок" і "котлєта" падали з неба... А інакше - повний абсурд - ну поклали ви на депозит 200 000 гривень, ну отримали на місяць 1960 гривень профіту, і ЩО? Ну, а самому мандрувати Норвегією... Або Туреччиною... На роботу до пана shapo - не йти ж нам? Я - не піду... я інженер-механік за освітою... Нехай Вас гроші люблять!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 27 вер, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Издалека оно, конечно, виднее. Пр авторский надзор: 3 000 гривен в месяц - с одного объекта, это хорошо или плохо?
shapo написав:3) Чтобы делать заключении о технологии нужно при производстве работ присутствовать и подписывать акт на скрытые работы
Вы сидите дома и НИЧЕГО не делаете. А люди за свои деньги садятся в самолет и летят, чтобы посмотреть, оценить и почерпнуть новые идеи. Потом я скажу еще одну вещь: по поводу того, что "мало стоит" или за что "мало платят". Все зависит от той "ауры", которую вы вокруг себя создали. Вот эти люди работают ТОЛЬКО с "дорогими" клиентами, у которых в Украине бабла просто мешки. Эти люди имеют ум, чтобы заработать, но имеют мало знаний, чтобы понять, сколько нужно платить за проект и за авторский надзор. Им говорят: "Да, у меня такая ставка - не нравится - идите к другому..." И наливают Dom Perignon на брудершафт с мэром города. Это вам не тачка, лопата и лом на стройке....
Напишите, какими приборами, датчиками Вы лично контролируете ход строительства своих объектов.
По поводу приборов ИЗС(измеритель защитного слоя), молоток Шмидта, электронная и обычная рулетки, нивелир, толщиномер краски, электронный термометр, конуса для определения подвижности бетонной и растворной смеси, прибор для экспресс-контроля уплотнения грунта(плотномер)
Ріелторша перший раз у житті читає про такі інструменти.
Її мета інша. Не контроль якості продукції, а впарювання лох-інвешторам курортної нерухомості за %%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
5396669 написав:Из-за этого срача пропустил где вы купили... А почему в обзор не добавили AKG Premium Residence?
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Акурт уже ответил, что это возможно самый приоритетный комплекс. И действительно, инфраструктура там будет на высоте. Правильно выбранная квартира будет не шумной. И есть реально офигительная рассрочка до конца 21 года! Т.е. можно инвестировать под будущие доходы, что тоже неплохо)))
akurt написав:"3-в-1" или простая арифметика иностранного депозитчика.
В 2018 году я прибыл из Львова 1 сентября. Вся Анталия была в рекламных щитах: "Депозиты на 1 год под 28% годовых". Почти в каждом банке. Я посмотрел на курс доллара - вот статистика: Далее соображения были такие: - чтобы оформить ВНЖ в Турции, нужно показать наличие на счету не менее 6 000 долларов на год. Хотелось оформить ВНЖ на 2 года - надо мне и жене иметь на счету по 12 000 долларов. Медстраховка для иностранцев (обязательно оформлять) на год стоила 1200 лир. Я перестраховался - и оформил страховку только на год, но открыл 2 депозита по 12 000 долларов и слил баксы 20 и 25 сентября 2018. Получилось так: 12 000 долларов 20 сентября в четверг по 6,24=74 880 лир (маржа банка обычно 0,04 лиры на долларе по сравнению с курсом мирового рынка). 12 000 долларов 24 сентября в понедельник по 6,21= 74 520 лир. Взял справку о состоянии счета для себя и для жены - для Миграционной службы Турции.
28% годовых.
Ставка налога на доход по депозиту как раз в августе была резко понижена: правая колонка - для иностранной валюты - была повышена) Вот динамика роста депозитов в банках с 2018 по 2019 год: Как видите, не я один такой умный был и есть. Вот в пятницу посетил Denizbank (Принадлежит одной арабской стране) получил новую справку о движении сродств для жены и вчера посетил банк и получил Справку для себя, любимого. Это для продления ВНЖ. Берем в руки счеты (крестная мать работала бухгалтером - я рос без отца и после школы всегда приходил к ней в бухгалтерию - у крестной матери на столе стояли немецкие счетные машинки, но она БЫСТРЕЕ считала на простых счетах): 74 880+74520=149 400 лир. Начислено брутто: 149 400х28%=41 832. Удержан налог 10% (срок был чуть меньше года - перестраховался) - 4183,20 лиры. Чистая прибыль: 41 832-4183,2=37648 лир. Общая сумма турецких лир по состоянию на вчера: 149 400+37 648=187 048. Курс доллара к лире: Берем бухгалтерские счеты: 187048/5,73 (курс продажи доллара банком)=32 643 доллара США. Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США. Оставил себе и жене по 12 000 долларов на счетах. Индекс "Турецкий бензин-доллар США" показывает, что будет курс 6,05 лиры за доллар. Курс "Автомобиль Honda-турецкая лира" показывает, что курс доллар-лира будет 6,50. Мои турецкие друзья сидят в басках и ждут 6,30 - как только будет 6,30 - сливают и открывают депозиты. Ну вот так: "3-в-1": и овцы целы и волки сыты! Достаточно иметь под рукой простые бухгалтерские счеты...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
akurt Не жалеете вы себя,все пишете и пишете... Съездили бы в отпуск,что-ли. Да,тут у вас был пост с картинками цен на базаре... Все какая-то ботва... Сыт не будешь. Что там с ценами на сало,свинину? Ну или хотя бы на говядину и баранину?
Вы такой смешной и наивный: - я в этом году был во Франции, Украине, Румынии, Турции, Болгарии и в США. Вы были в Кирилловке - не забыли? Это про ценные советы мне про отпуск. - про сало и еще что-то: тут давеча советовали Таиланд - кушать червячков и змей, Монголию - пить кумыс, что-то я вашего комментария не видел.
Говядина - фарш 31 лира кг или 124 гривны кг. Напомню, что фарш делается при вас из отборной говядины и на ваших глазах без всякой дряни сала сухожилий и прочего. Говядина в виде готовых кусочков для Бифстроганов - без плевы желтого жира и прочей дряни - одни кусочки мяса - 35 лир или 140 гривен кг. Баранина - разная цена - вся задняя нога - я беру для запекания - 50 лир или 200 гривен кг - цена рынка во Львове на баранину. баранина на шурпу - 35 лир кг это 140 гривен кг. Баранина седло типа филе - та дороже - может стоить и 60 лир кг - 240 гривен кг. Это то, что вам подадут в ресторане в вашем городе по 240 гривен за 100 граммов. Что-то не так?
И вам от меня совет - раз вы мне так легко даете - двое моих приятелей торгуют на базаре свининой. У них еще можно покупать - кнура не подсунут. А так нет - нельзя. И вы никогда не отличите свинью, выращенную за 6 месяцев для продажи на антибиотиках от свиньи, которую выращивают 12 месяцев НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ вам, а "для себя". Не покупайте и не ешьте, это есть нельзя. Онкологии забиты пациентами до потолка. Дорого: 70 000 - 80 000. Это в долларах. Результат известен заранее. Не покупайте.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 27 вер, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
5396669 написав:Из-за этого срача пропустил где вы купили... А почему в обзор не добавили AKG Premium Residence?
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Акурт уже ответил, что это возможно самый приоритетный комплекс. И действительно, инфраструктура там будет на высоте. Правильно выбранная квартира будет не шумной. И есть реально офигительная рассрочка до конца 21 года! Т.е. можно инвестировать под будущие доходы, что тоже неплохо)))
Вы откуда знаете? Знакомы с комплексом? Корпуса наверное K и L в этом плане удачные.