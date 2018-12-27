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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 449450451452>
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:34

  akurt написав:Когда выезжаете в Шанхай или в Дубай?
И как вы определили - побывав ОДИН раз в жизни в Турции и не выходя из отеля, где присоединились на несколько дней к детям, что где-то чего то нет?
Подзорная труба?
Интуиция?
Баба Ванга?
И как вы угадали, что НЕ учат студентов, а только подписывают проекты?
Баба Ванга? Кашпировский?

Зачем ехать в Шанхай или Дубай туристом которому ни технологии, ни рабочие чертежи проектов показывать никто не будет.
Если ваши преподаватели-архитекторы договорились с каким-то турецким вузом, проектный бюро или на худой конец подрядчиком который уделит им время и покажет что-то новое в надежде дальнейшего сотрудничества это другое дело. Но вас же прораб гонит с площадки.
По поводу получения мной знаний. Сейчас в век интернета люди заочно учатся и дипломы получают как моя невестка Лондонского университета. Кроме того издаются научные и пр. журналы.
Что касается турков, то я с ними 10 лет назад работал в Киеве. Возможно, с тех пор у них много поменялось, но тогда не впечатлили.
И вообще, реагируете, пожалуйста, не так нервно. Просто мне кое-что из ваших постов режет слух.
Хотя могу здесь больше ничего и не писать чтобы вы не нервничали
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.

8000 наварити в Неньці Україні за рік на депо?
Це які суми слід було вкласти і куди?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:18

  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.

8000 наварити в Неньці Україні за рік на депо?
Це які суми слід було вкласти і куди?

Депо в гривне на ту же сумму посчитайте. Получилось бы на 1200$ меньше, но тоже Профит в 7600$ вышел бы при одинаковых вводных
Причем депо под 16% и налогах в 19,5% ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:19

Так тут не мені, а Вам, пане Квесторе_поверніться - "у руки карти" - напишить, як можна на 24 000 доларах наварити, лежачи на канапі, 8000 доларів.
Я тут наводив розрахунок: зараз, щоби не голодувати родині із 3-х осіб, треба відкрити 15 (П"ЯТНАДЦЯТЬ ) депозитів на 200 000 гривень.

Нагадую лендлордам, шо найкращий найближчий день - то вівторок, 1 жовтня.
Грошики впадуть з неба.
Сьогодні спілкувався із лендлордами Львова, Дніпра, Києва.
Задавав одне і те ж питання - воно звучало і раніше:
- З 1 вересня 2018 ви, мотивуючи доларом по 28, підвищили орендарям плату відразу на 20%.
Зараз - знижуєте чи ні?
БУЛА ПАУЗА НЕРОЗУМІННЯ: ЯК ЦЕ ТАК "ЗНИЖУВАТИ"????? Хай Бог милує...
Сподобалося таке:
- Я з кожної квартири маю тепер на 50 долларів профіту більше, супер! Квартир 5, тільки профіт складає 250 доларів на місяць за рахунок дешевого доляра!
- Мені прийшов рахунок із Норвегії, де я мандрував - на проїзд платними дорогами - на 100 ойро.
Із сміхом в очах та з великим задоволенням ті 100 ойро олатили карткою Привату.

Бачте, як воно получається: правда ж - організувати справу треба так, щоби бабло, бабулєти, пінєнзи, гроші, золото, капуста, чистогнан, хворост, "кусок" і "котлєта" падали з неба...
А інакше - повний абсурд - ну поклали ви на депозит 200 000 гривень, ну отримали на місяць 1960 гривень профіту, і ЩО?
Ну, а самому мандрувати Норвегією...
Або Туреччиною...
На роботу до пана shapo - не йти ж нам?
Я - не піду... я інженер-механік за освітою...
Нехай Вас гроші люблять!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 27 вер, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:47

  shapo написав:
  akurt написав:Издалека оно, конечно, виднее.
Пр авторский надзор: 3 000 гривен в месяц - с одного объекта, это хорошо или плохо?
  shapo написав:3) Чтобы делать заключении о технологии нужно при производстве работ присутствовать и подписывать акт на скрытые работы

Вы сидите дома и НИЧЕГО не делаете.
А люди за свои деньги садятся в самолет и летят, чтобы посмотреть, оценить и почерпнуть новые идеи.
Потом я скажу еще одну вещь: по поводу того, что "мало стоит" или за что "мало платят".
Все зависит от той "ауры", которую вы вокруг себя создали.
Вот эти люди работают ТОЛЬКО с "дорогими" клиентами, у которых в Украине бабла просто мешки.
Эти люди имеют ум, чтобы заработать, но имеют мало знаний, чтобы понять, сколько нужно платить за проект и за авторский надзор.
Им говорят: "Да, у меня такая ставка - не нравится - идите к другому..." И наливают Dom Perignon на брудершафт с мэром города.
Это вам не тачка, лопата и лом на стройке....

Напишите, какими приборами, датчиками Вы лично контролируете ход строительства своих объектов.

По поводу приборов ИЗС(измеритель защитного слоя), молоток Шмидта, электронная и обычная рулетки, нивелир, толщиномер краски, электронный термометр, конуса для определения подвижности бетонной и растворной смеси, прибор для экспресс-контроля уплотнения грунта(плотномер)

Ріелторша перший раз у житті читає про такі інструменти.

Її мета інша.
Не контроль якості продукції, а впарювання лох-інвешторам курортної нерухомості за %%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:44

  5396669 написав:Из-за этого срача пропустил где вы купили...
А почему в обзор не добавили AKG Premium Residence?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Акурт уже ответил, что это возможно самый приоритетный комплекс.
И действительно, инфраструктура там будет на высоте. Правильно выбранная квартира будет не шумной.
И есть реально офигительная рассрочка до конца 21 года! Т.е. можно инвестировать под будущие доходы, что тоже неплохо)))
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:52

  akurt написав:"3-в-1" или простая арифметика иностранного депозитчика.

В 2018 году я прибыл из Львова 1 сентября.
Вся Анталия была в рекламных щитах: "Депозиты на 1 год под 28% годовых".
Почти в каждом банке.
Я посмотрел на курс доллара - вот статистика:
Зображення
Далее соображения были такие:
- чтобы оформить ВНЖ в Турции, нужно показать наличие на счету не менее 6 000 долларов на год.
Хотелось оформить ВНЖ на 2 года - надо мне и жене иметь на счету по 12 000 долларов.
Медстраховка для иностранцев (обязательно оформлять) на год стоила 1200 лир.
Я перестраховался - и оформил страховку только на год, но открыл 2 депозита по 12 000 долларов и слил баксы 20 и 25 сентября 2018.
Зображення
Получилось так:
12 000 долларов 20 сентября в четверг по 6,24=74 880 лир (маржа банка обычно 0,04 лиры на долларе по сравнению с курсом мирового рынка).
12 000 долларов 24 сентября в понедельник по 6,21= 74 520 лир.
Взял справку о состоянии счета для себя и для жены - для Миграционной службы Турции.

28% годовых.

Ставка налога на доход по депозиту как раз в августе была резко понижена: правая колонка - для иностранной валюты - была повышена)
Зображення
Вот динамика роста депозитов в банках с 2018 по 2019 год:
Зображення
Как видите, не я один такой умный был и есть.
Вот в пятницу посетил Denizbank (Принадлежит одной арабской стране) получил новую справку о движении сродств для жены и вчера посетил банк и получил Справку для себя, любимого. Это для продления ВНЖ.
Берем в руки счеты (крестная мать работала бухгалтером - я рос без отца и после школы всегда приходил к ней в бухгалтерию - у крестной матери на столе стояли немецкие счетные машинки, но она БЫСТРЕЕ считала на простых счетах):
74 880+74520=149 400 лир.
Начислено брутто:
149 400х28%=41 832.
Удержан налог 10% (срок был чуть меньше года - перестраховался) - 4183,20 лиры.
Чистая прибыль: 41 832-4183,2=37648 лир.
Общая сумма турецких лир по состоянию на вчера: 149 400+37 648=187 048.
Курс доллара к лире:
Зображення
Берем бухгалтерские счеты:
187048/5,73 (курс продажи доллара банком)=32 643 доллара США.
Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.
Оставил себе и жене по 12 000 долларов на счетах.
Индекс "Турецкий бензин-доллар США" показывает, что будет курс 6,05 лиры за доллар.
Курс "Автомобиль Honda-турецкая лира" показывает, что курс доллар-лира будет 6,50.
Мои турецкие друзья сидят в басках и ждут 6,30 - как только будет 6,30 - сливают и открывают депозиты.
Ну вот так: "3-в-1": и овцы целы и волки сыты!
Достаточно иметь под рукой простые бухгалтерские счеты...

... успішні люди - успішні у всьому!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:03

akurt
Не жалеете вы себя,все пишете и пишете... Съездили бы в отпуск,что-ли.
Да,тут у вас был пост с картинками цен на базаре... Все какая-то ботва... Сыт не будешь.
Что там с ценами на сало,свинину? :wink: Ну или хотя бы на говядину и баранину?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:12

Вы такой смешной и наивный:
- я в этом году был во Франции, Украине, Румынии, Турции, Болгарии и в США. Вы были в Кирилловке - не забыли? Это про ценные советы мне про отпуск.
- про сало и еще что-то: тут давеча советовали Таиланд - кушать червячков и змей, Монголию - пить кумыс, что-то я вашего комментария не видел.

Говядина - фарш 31 лира кг или 124 гривны кг. Напомню, что фарш делается при вас из отборной говядины и на ваших глазах без всякой дряни сала сухожилий и прочего.
Говядина в виде готовых кусочков для Бифстроганов - без плевы желтого жира и прочей дряни - одни кусочки мяса - 35 лир или 140 гривен кг.
Баранина - разная цена - вся задняя нога - я беру для запекания - 50 лир или 200 гривен кг - цена рынка во Львове на баранину. баранина на шурпу - 35 лир кг это 140 гривен кг. Баранина седло типа филе - та дороже - может стоить и 60 лир кг - 240 гривен кг. Это то, что вам подадут в ресторане в вашем городе по 240 гривен за 100 граммов.
Что-то не так?

И вам от меня совет - раз вы мне так легко даете - двое моих приятелей торгуют на базаре свининой.
У них еще можно покупать - кнура не подсунут.
А так нет - нельзя.
И вы никогда не отличите свинью, выращенную за 6 месяцев для продажи на антибиотиках от свиньи, которую выращивают 12 месяцев НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ вам, а "для себя".
Не покупайте и не ешьте, это есть нельзя. Онкологии забиты пациентами до потолка. Дорого: 70 000 - 80 000. Это в долларах. Результат известен заранее.
Не покупайте.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 27 вер, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

change_pm написав:
  5396669 написав:Из-за этого срача пропустил где вы купили...
А почему в обзор не добавили AKG Premium Residence?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Акурт уже ответил, что это возможно самый приоритетный комплекс.
И действительно, инфраструктура там будет на высоте. Правильно выбранная квартира будет не шумной.
И есть реально офигительная рассрочка до конца 21 года! Т.е. можно инвестировать под будущие доходы, что тоже неплохо)))
Вы откуда знаете? Знакомы с комплексом?
Корпуса наверное K и L в этом плане удачные. Зображення

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