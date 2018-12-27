Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:12

Вы такой смешной и наивный:

- я в этом году был во Франции, Украине, Румынии, Турции, Болгарии и в США. Вы были в Кирилловке - не забыли? Это про ценные советы мне про отпуск.

- про сало и еще что-то: тут давеча советовали Таиланд - кушать червячков и змей, Монголию - пить кумыс, что-то я вашего комментария не видел.



Говядина - фарш 31 лира кг или 124 гривны кг. Напомню, что фарш делается при вас из отборной говядины и на ваших глазах без всякой дряни сала сухожилий и прочего.

Говядина в виде готовых кусочков для Бифстроганов - без плевы желтого жира и прочей дряни - одни кусочки мяса - 35 лир или 140 гривен кг.

Баранина - разная цена - вся задняя нога - я беру для запекания - 50 лир или 200 гривен кг - цена рынка во Львове на баранину. баранина на шурпу - 35 лир кг это 140 гривен кг. Баранина седло типа филе - та дороже - может стоить и 60 лир кг - 240 гривен кг. Это то, что вам подадут в ресторане в вашем городе по 240 гривен за 100 граммов.

Что-то не так?



И вам от меня совет - раз вы мне так легко даете - двое моих приятелей торгуют на базаре свининой.

У них еще можно покупать - кнура не подсунут.

А так нет - нельзя.

И вы никогда не отличите свинью, выращенную за 6 месяцев для продажи на антибиотиках от свиньи, которую выращивают 12 месяцев НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ вам, а "для себя".

Не покупайте и не ешьте, это есть нельзя. Онкологии забиты пациентами до потолка. Дорого: 70 000 - 80 000. Это в долларах. Результат известен заранее.

Не покупайте.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 27 вер, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).