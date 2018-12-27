Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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"К" на мой взгляд не очень хороший: там квартиры слева нормальные, а справа какие-то треугольные.
Корпус, который вдоль трассы - окна будут шумными, но балконы выходят во внутренней двор с бассейном и ландшафтом. То есть взгляд ни во что не упирается.
Вот корпус вдоль поля мини-футбола - очень интересный.
Самое забавное с длинным корпусом из нескольких домов слева В,С, D, F - для них еще ничего не начали делать. Дело в том, что корпуса стоят почти перпендикуляров дороге, не шумно, окна и балконы выходят на внутренний двор и вид впереди никто не закроет, если брать этаж 3 скажем. Там обалденные горы впереди.
Что интересное - "на вкус и цвет товарищей нет": я смотрел статистику продаж - РАВНОМЕРНО выкупают квартиры во всех корпусах. Логика у всех разная.
И еще: я вот почти целый день наблюдаю как стеклят балкон приятелям в новой квартире,так вот самое забавное: - я сижу в зале - дверь на балкон открыта. - на балконе панели - они двигаются влево вправо, открывая все пространство - открыты - трассу на Кемер вижу, авто вижу, а ШУМА НЕТ НИКАКОГО. А нахожусь я на картинке выше - слева вверху. Трасса в 100 м от меня. Это "не та трасса" с трейлерами по убитой дороге - тут три полосы в каждом направлении всё - новый асфальт. И уложен толщинойй в 20 см(!!!).
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Еще секрет открою: квартиры в каждом корпусе "наружные" - больше по площади, чем "внутренние" при одинаковой прайсовой цене. У каждого корпуса есть достоинства и недостатки - например корпус L с одной стороны смотрит на культурное поле с какими то растениями - я так и не понял, что это дивное с цветами дядя выращивает и поливает и далее - ухоженный апельсиновый сад. Но там по Генплану будет здание библиотеки в 2 или в 3 этажа. А с другой стороны будет смотреть на корпуса слева "окно-в-окно". В любом случает объект для инвестиций самый перспективный! Тем более, что я лично знаком с владельцами фирмы - люди очень достойные и без "надувания щек". Шеф приезжает каждый день на место стройки.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).