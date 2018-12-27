Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:33

"К" на мой взгляд не очень хороший: там квартиры слева нормальные, а справа какие-то треугольные.



Корпус, который вдоль трассы - окна будут шумными, но балконы выходят во внутренней двор с бассейном и ландшафтом. То есть взгляд ни во что не упирается.



Вот корпус вдоль поля мини-футбола - очень интересный.



Самое забавное с длинным корпусом из нескольких домов слева В,С, D, F - для них еще ничего не начали делать. Дело в том, что корпуса стоят почти перпендикуляров дороге, не шумно, окна и балконы выходят на внутренний двор и вид впереди никто не закроет, если брать этаж 3 скажем. Там обалденные горы впереди.



Что интересное - "на вкус и цвет товарищей нет": я смотрел статистику продаж - РАВНОМЕРНО выкупают квартиры во всех корпусах. Логика у всех разная.



И еще: я вот почти целый день наблюдаю как стеклят балкон приятелям в новой квартире,так вот самое забавное:

- я сижу в зале - дверь на балкон открыта.

- на балконе панели - они двигаются влево вправо, открывая все пространство - открыты - трассу на Кемер вижу, авто вижу, а ШУМА НЕТ НИКАКОГО.

А нахожусь я на картинке выше - слева вверху. Трасса в 100 м от меня.

Это "не та трасса" с трейлерами по убитой дороге - тут три полосы в каждом направлении всё - новый асфальт. И уложен толщинойй в 20 см(!!!).

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).