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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 449450451452
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:33

"К" на мой взгляд не очень хороший: там квартиры слева нормальные, а справа какие-то треугольные.

Корпус, который вдоль трассы - окна будут шумными, но балконы выходят во внутренней двор с бассейном и ландшафтом. То есть взгляд ни во что не упирается.

Вот корпус вдоль поля мини-футбола - очень интересный.

Самое забавное с длинным корпусом из нескольких домов слева В,С, D, F - для них еще ничего не начали делать. Дело в том, что корпуса стоят почти перпендикуляров дороге, не шумно, окна и балконы выходят на внутренний двор и вид впереди никто не закроет, если брать этаж 3 скажем. Там обалденные горы впереди.

Что интересное - "на вкус и цвет товарищей нет": я смотрел статистику продаж - РАВНОМЕРНО выкупают квартиры во всех корпусах. Логика у всех разная.

И еще: я вот почти целый день наблюдаю как стеклят балкон приятелям в новой квартире,так вот самое забавное:
- я сижу в зале - дверь на балкон открыта.
- на балконе панели - они двигаются влево вправо, открывая все пространство - открыты - трассу на Кемер вижу, авто вижу, а ШУМА НЕТ НИКАКОГО.
А нахожусь я на картинке выше - слева вверху. Трасса в 100 м от меня.
Это "не та трасса" с трейлерами по убитой дороге - тут три полосы в каждом направлении всё - новый асфальт. И уложен толщинойй в 20 см(!!!).
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:42

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Вы откуда знаете? Знакомы с комплексом?
Корпуса наверное K и L в этом плане удачные.

Я смотрю себе однуху в А. Думаю, что в корпусе L уже ничего не осталось из 2+1, больщие площади думаю, что есть везде, но там и ценник за 100 тыс евро.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:45

Еще секрет открою:
квартиры в каждом корпусе "наружные" - больше по площади, чем "внутренние" при одинаковой прайсовой цене.
У каждого корпуса есть достоинства и недостатки - например корпус L с одной стороны смотрит на культурное поле с какими то растениями - я так и не понял, что это дивное с цветами дядя выращивает и поливает и далее - ухоженный апельсиновый сад. Но там по Генплану будет здание библиотеки в 2 или в 3 этажа.
А с другой стороны будет смотреть на корпуса слева "окно-в-окно".
В любом случает объект для инвестиций самый перспективный!
Тем более, что я лично знаком с владельцами фирмы - люди очень достойные и без "надувания щек".
Шеф приезжает каждый день на место стройки.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:00

  akurt написав:Но там по Генплану будет здание библиотеки в 2 или в 3 этажа.


Девчата в ОП говорят, что библиотека будет там, где я выделил красным. Волнует судьба сада и поля конечно, но в будущее не заглянуть.
Зображення
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:28

Насколько я узнавал - знаю лично владельцев сада - дядя и тетя приличные - земля не их, а муниципалитета.
Они в аренду взяли.
Сад там шикарный и очень ухоженный.
Вот то строение - это дом, в котором живут, между прочим ОЧЕНЬ приличный, прямо в стиле "Коструктивизм".
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:40

  akurt написав:Насколько я узнавал - знаю лично владельцев сада - дядя и тетя приличные - земля не их, а муниципалитета.
Они в аренду взяли.
Сад там шикарный и очень ухоженный.
Вот то строение - это дом, в котором живут, между прочим ОЧЕНЬ приличный, прямо в стиле "Коструктивизм".


Небольшое уточнение: мне сказали, что библиотека будет в середине сада на месте небольшого здания. Я на гуглмепс вижу только то здание, что отметил.

Или там еще какое-то здание есть?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:49

Нет, только это; и все другое - сад.
Есть еще частный двор дальше вправо.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:21

  change_pm написав:
  akurt написав:Насколько я узнавал - знаю лично владельцев сада - дядя и тетя приличные - земля не их, а муниципалитета.
Они в аренду взяли.
Сад там шикарный и очень ухоженный.
Вот то строение - это дом, в котором живут, между прочим ОЧЕНЬ приличный, прямо в стиле "Коструктивизм".


Небольшое уточнение: мне сказали, что библиотека будет в середине сада на месте небольшого здания


Клони Акурта вміють читати по турецьки???

Акурт постійно пише про прогулянки з песиком, катання на велосипеді, купівлю дешевого йогурту.

Про читання турецьких книжок - нічого не пише((((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А мне H нравится. Можно и с видом во двор - там места много!
Если брать в рассрочку - проблем с оплатой нет с Украины? Через swift?

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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Frant написав:
  change_pm написав:
  akurt написав:Насколько я узнавал - знаю лично владельцев сада - дядя и тетя приличные - земля не их, а муниципалитета.
Они в аренду взяли.
Сад там шикарный и очень ухоженный.
Вот то строение - это дом, в котором живут, между прочим ОЧЕНЬ приличный, прямо в стиле "Коструктивизм".


Небольшое уточнение: мне сказали, что библиотека будет в середине сада на месте небольшого здания


Клони Акурта вміють читати по турецьки???

Акурт постійно пише про прогулянки з песиком, катання на велосипеді, купівлю дешевого йогурту.

Про читання турецьких книжок - нічого не пише((((
Менеджер говорит по русски! К чему эти комментарии?


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