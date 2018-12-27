Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:34

5396669 написав: Нулевой этаж (70м2) - спорный?

Нулевой этаж (70м2) - спорный?

А что значит "спорный"?Это "наш" первый этаж - на любителя, в моем доме во Львове люди с удовольствием купили квартиры именно на первом этаже.Никакой скидки на то, что то первый (турецкий "нулевой") они не давали и не собираются.В только что заселенных домах их комплексов "Сапфир" выкуплены все нулевые этажи без всяких проблем. Выкупила семья, кстати, из Одессы одну квартиру. Другие квартиры на этаже - не знаю.Скидка была только в комплексе "Сапфир-2" на необычную квартиру "Дублекс" - двухуровневая, но один этаж - полуподвальный. То есть большая квартира - кажется "3+1" и этажи "0" и "-1".Квартира ушла легко позапрошлую неделю.Как они сказали: "Для бедной многодетной семьи" - типа отличный вариант.В корпусе "А" на первом этаже будет супермаркет, в других корпусах все этажи "первые" по-нашему и "нулевые" по турецкой классификации - по 2 квартиры в каждом корпусе - "1+1".Кому-то нужна именно "1+1" - "двушка" - вот и заберут.Я сейчас НЕ гулял с собакой, и НЕ ходил по улице, и НЕ подходил к месту строительства, и НЕ смотрел на него. Но что-то мне подсказало (я НЕ открывал глаза): что уже подготовлена опалубка под фундаменты нескольких корпусов: который вдоль трассы "F", который вдоль футбольной площадки (я НЕ видел и НЕ смотрел в ту сторону, но что-то мне подсказало, что дети играли в футбол)^ и "K" (справа от "А").Так вот интересно, что весь комплекс будет очень сильно возвышаться над окружающими домами и будет доминировать.Очень интересно...Еще чтобы не было для кого-то удивительным: в Турции другой подход к измерению площади квартир.У нас меряют внутренние размеры - и получают, скажем площадь "двушки" 75 квадратов.Здесь меряют строительный размер по размерам ВНЕШНИХ стен - вот и пишут: 100 кв. метров.Это правда, только не по-нашему.По-нашему вы увидите реальную площадь только если:а) сами перемеряете ( в Турции нет никаких "Технических паспортов" на квартиру - зачем?)б) посмотрите Акт ввода в эксплуатацию дома (ясно что это будет только в июле 2021 года), там будет указана площадь квартиры "чистая" - я думаю не 100, а скажем 86...Это просто чтобы вы знали.Вот я сегодня следил, как стеклят балкон в купленной на той неделе "нашими" квартире - у них "брутто" - 90, а "нетто" - 72.Это такая особенность здесь, к ней надо привыкнуть.