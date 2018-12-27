Он имеет ввиду, что объект можно посетить, не подходя к нему, не проходя мимо, не заходя на территорию, и не глядя на него.
Он сам так сделал - теперь живет в Киеве в полуподвале.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:47
Он имеет ввиду, что объект можно посетить, не подходя к нему, не проходя мимо, не заходя на территорию, и не глядя на него.
Он сам так сделал - теперь живет в Киеве в полуподвале.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:53
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:57
Можно делать SWIFT-переводы, предъявляя в банке Предварительный договор покупки квартиры.
Они его выдают на английском и на русском языках.
Для осуществления SWIFT-перевода нужно иметь карточку в долларах (евро). С гривневой списывается только комиссия.
Можно еще раз в квартал прилетать с женой в гости "на посмотреть" - провезли законно 22 000 долларов. Заодно и отдохнули...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Нулевой этаж (70м2) - спорный?
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:02
5396669
Вы же с тапка читаете/пишете, видите весь бред от пары идиотов.
Я внес всех в черный список, даже не хочу и видеть и частичку бреда, что они пишут про клонов и другую ересь.
Я, например, Акурту благодарен, что он дал наводку про новый проект АКГ. На сайте его месяц назад не было и когда он появится на сайте, там нормальных вариантов не останется вообще!
Рассрочка реально супер, сейчас мне жилье не нужно, всей суммы нет, но думаю за 2 года будет. А что будет через 2 года на территории Украины это вообще вопрос на миллион!
Турция всегда была метрополией, в то время как Украина колонией. И как мы пройдем интергарцию Донбасса, пирамиду госдолга, выборы в Штатах. Лучше к 21 году иметь где-то запасной аэродром.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:06
Чисто мое мнение:
Если много много скинут в цене. Чтоб вы понимали смотри фото, выдел.красным это ваша ванная и рядом, ее не видно спальня.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:08
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тогда только вариант 2+1 100м2...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:34
А что значит "спорный"?
Это "наш" первый этаж - на любителя, в моем доме во Львове люди с удовольствием купили квартиры именно на первом этаже.
Никакой скидки на то, что то первый (турецкий "нулевой") они не давали и не собираются.
В только что заселенных домах их комплексов "Сапфир" выкуплены все нулевые этажи без всяких проблем. Выкупила семья, кстати, из Одессы одну квартиру. Другие квартиры на этаже - не знаю.
Скидка была только в комплексе "Сапфир-2" на необычную квартиру "Дублекс" - двухуровневая, но один этаж - полуподвальный. То есть большая квартира - кажется "3+1" и этажи "0" и "-1".
Квартира ушла легко позапрошлую неделю.
Как они сказали: "Для бедной многодетной семьи" - типа отличный вариант.
В корпусе "А" на первом этаже будет супермаркет, в других корпусах все этажи "первые" по-нашему и "нулевые" по турецкой классификации - по 2 квартиры в каждом корпусе - "1+1".
Кому-то нужна именно "1+1" - "двушка" - вот и заберут.
Я сейчас НЕ гулял с собакой, и НЕ ходил по улице, и НЕ подходил к месту строительства, и НЕ смотрел на него. Но что-то мне подсказало (я НЕ открывал глаза): что уже подготовлена опалубка под фундаменты нескольких корпусов: который вдоль трассы "F", который вдоль футбольной площадки (я НЕ видел и НЕ смотрел в ту сторону, но что-то мне подсказало, что дети играли в футбол)^ и "K" (справа от "А").
Так вот интересно, что весь комплекс будет очень сильно возвышаться над окружающими домами и будет доминировать.
Очень интересно...
Еще чтобы не было для кого-то удивительным: в Турции другой подход к измерению площади квартир.
У нас меряют внутренние размеры - и получают, скажем площадь "двушки" 75 квадратов.
Здесь меряют строительный размер по размерам ВНЕШНИХ стен - вот и пишут: 100 кв. метров.
Это правда, только не по-нашему.
По-нашему вы увидите реальную площадь только если:
а) сами перемеряете ( в Турции нет никаких "Технических паспортов" на квартиру - зачем?)
б) посмотрите Акт ввода в эксплуатацию дома (ясно что это будет только в июле 2021 года), там будет указана площадь квартиры "чистая" - я думаю не 100, а скажем 86...
Это просто чтобы вы знали.
Вот я сегодня следил, как стеклят балкон в купленной на той неделе "нашими" квартире - у них "брутто" - 90, а "нетто" - 72.
Это такая особенность здесь, к ней надо привыкнуть.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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