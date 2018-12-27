Как известно, под "Лежачий камень вода не течет".
Самый лучший вариант жизни: лежать на диване в чудесном панельном доме постройки 1978 года (у меня была в таком "трешка" под квартирантов - продал еще в 2009 году) и рассуждать о бренности бытия. Периодически вставая для посещения туалета. Жизнь удалась!
Весной 2009 резко упали цены на аренду жилья - квартирант платил мне всего 1200 гривен в месяц, я взял калькулятор, понажимал кнопочки и легко сообразил, что лучше "поиметь" 45 000 долларов - и продал квартиру в месте с квартирантом. Арифметика была простая как апельсин: банки в те дни давали по валютным депозитам 12% годовых - открыл депозит на 45 000 долларов и получи каждый месяц 450 долларов без всяких проблем.
Сейчас - в наши дни - там в тех же домах просят за такие "трешки" по 32000 - 35 000. И не дают.
Всё надо делать ВОВРЕМЯ!!!
А можно не лежать на диване - а сделать по другому: вот в августе мой сосед по дому в Анталии передал ключи от его квартиры "1+1" своему сыну, проживающему в "омріяному всіма" Ливерпуле вместе с семьей - и семья, прибывшая из туманного Альбиона, весь август чудесно жила в родительской квартире в Анталии.
Уехали невероятно довольные (кстати, прямой рейс в Лондон) и массой впечатлений.
Как раз в этим минуты рейсом из Сан Франциско в Стокгольм летит семья и одного из моих сыновей. Из Стокгольма - в Анталию.
Я думаю, мало кто из читателей знает о европейской авиакомпании Норвежских авиалиний. А для моей семьи - это одна из востребованных авиакомпаний с огромной сетью маршрутов. Чаще всего из США попасть в Украину легче и дешевле всего - через Стокгольм. Очень удобные стыковки в Стокгольме с МАУ или с турецкими авиакомпаниями.
Учитывая, что в последнее время в Анталии значительно увеличилось количество иностранных граждан - владельцев жилья - авиакомпания Norwegian Airlines переориентировалась на аэропорт Анталии. Иногда предлагают совершенном смешные цены: прямые рейсы в Осло, в Краков или в Стокгольм - по 50-60 долларов...
Начали обеспечивать даже авиперелеты из Анталии в Нью-Йорк и Лос Анджелес.
Кстати, вы знаете, что у знаменитых артистов и миллионеров тоже бывает отпуск?
Да?
Так вот: куда прилетает почти на днях НЕ на концерты, а на отдых Мадонна?
Угадали: в Анталию!
P.S. Для справки: температура воздуха до 1 декабря +25, море до 1 декабря +22. 3 декабря 2017 года я купался в море, 4 декабря улетел во Львов - вышел из Аэропорта - было снега по колено, я остановился и мне сразу хотелось вернуться назад в самолет. В 2018 году тепло +25 было до 1 декабря. В январе ниже +10 не бывает.
Вода в море +20 уже примерно с 20 марта.
Поскольку снега здесь не бывает - детей возят на "посмотреть" на снег и покататься на санках в расположенный в 40 км от моего дома горнолыжный комплекс Saklikent. Что интересно, зимой на этот комплекс в пятницу-субботу-воскресенье ходит автобус городского автобусного маршрута номер 500 - проезд стоит 8 лир или 35 гривен.
Видео за 3 января 2019.