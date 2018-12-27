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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 451452453454
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 06:03

ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ СЕБЕ КВАРТИРУ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Как известно, под "Лежачий камень вода не течет".
Самый лучший вариант жизни: лежать на диване в чудесном панельном доме постройки 1978 года (у меня была в таком "трешка" под квартирантов - продал еще в 2009 году) и рассуждать о бренности бытия. Периодически вставая для посещения туалета. Жизнь удалась!
Весной 2009 резко упали цены на аренду жилья - квартирант платил мне всего 1200 гривен в месяц, я взял калькулятор, понажимал кнопочки и легко сообразил, что лучше "поиметь" 45 000 долларов - и продал квартиру в месте с квартирантом. Арифметика была простая как апельсин: банки в те дни давали по валютным депозитам 12% годовых - открыл депозит на 45 000 долларов и получи каждый месяц 450 долларов без всяких проблем.
Сейчас - в наши дни - там в тех же домах просят за такие "трешки" по 32000 - 35 000. И не дают.
Всё надо делать ВОВРЕМЯ!!!

А можно не лежать на диване - а сделать по другому: вот в августе мой сосед по дому в Анталии передал ключи от его квартиры "1+1" своему сыну, проживающему в "омріяному всіма" Ливерпуле вместе с семьей - и семья, прибывшая из туманного Альбиона, весь август чудесно жила в родительской квартире в Анталии.
Уехали невероятно довольные (кстати, прямой рейс в Лондон) и массой впечатлений.
Как раз в этим минуты рейсом из Сан Франциско в Стокгольм летит семья и одного из моих сыновей. Из Стокгольма - в Анталию.
Я думаю, мало кто из читателей знает о европейской авиакомпании Норвежских авиалиний. А для моей семьи - это одна из востребованных авиакомпаний с огромной сетью маршрутов. Чаще всего из США попасть в Украину легче и дешевле всего - через Стокгольм. Очень удобные стыковки в Стокгольме с МАУ или с турецкими авиакомпаниями.
Учитывая, что в последнее время в Анталии значительно увеличилось количество иностранных граждан - владельцев жилья - авиакомпания Norwegian Airlines переориентировалась на аэропорт Анталии. Иногда предлагают совершенном смешные цены: прямые рейсы в Осло, в Краков или в Стокгольм - по 50-60 долларов...
Начали обеспечивать даже авиперелеты из Анталии в Нью-Йорк и Лос Анджелес.
Зображення
Кстати, вы знаете, что у знаменитых артистов и миллионеров тоже бывает отпуск?
Да?
Так вот: куда прилетает почти на днях НЕ на концерты, а на отдых Мадонна?
Угадали: в Анталию!

P.S. Для справки: температура воздуха до 1 декабря +25, море до 1 декабря +22. 3 декабря 2017 года я купался в море, 4 декабря улетел во Львов - вышел из Аэропорта - было снега по колено, я остановился и мне сразу хотелось вернуться назад в самолет. В 2018 году тепло +25 было до 1 декабря. В январе ниже +10 не бывает.
Вода в море +20 уже примерно с 20 марта.
Поскольку снега здесь не бывает - детей возят на "посмотреть" на снег и покататься на санках в расположенный в 40 км от моего дома горнолыжный комплекс Saklikent. Что интересно, зимой на этот комплекс в пятницу-субботу-воскресенье ходит автобус городского автобусного маршрута номер 500 - проезд стоит 8 лир или 35 гривен.
Видео за 3 января 2019.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 28 вер, 2019 06:36, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 06:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

С 11 окт буду в Анталии - заеду посмотрю этот комплекс. Жена согласна на 2+1 )))
Формат мне нравится.

Не могу найти ваше описание дороги с Украины в Анталию на личном авто. Расстояние в км не большое, но куча границ. За 2 дня не доехать?

Плохо, что вы не завели блог типа FAQ на основные моменты жизни в Анталии типа как: регистрация квартиры, коммуналки, особенности езды на укр номерах и т.д.
Все это тут было - но фиг найдешь из-за кучи спама.

APD. Уже нагуглил... Минимум 2 ночи и то будет напряженная поездка.


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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 06:54

Я все это освещал много раз - но флудеры отлично работают - они УМЫШЛЕННО постят кучи гадостей, чтобы любой мой материал был погребен под кучей мусора.

Рассказываю про автодорогу (кстати, ко мне - вчера сказали - приедут гости на авто из Днепра - приезжали уже не раз).
Маршрут на самом деле НЕ такой, как на карте выше.

Я езжу по маршруту "Львов-Черновцы (самый ужасный переезд) - граница с Румынией - Болгария- Стамбул - Анталия". 2 200 км.
Приятели ездят так:
"Днепр-Измаил-Румыния-Стамбул-Анталия". Тоже 2 200 км.
Я не знаю, кто и какой водитель, и кто и как меняется за рулем.
Я еду обычно сам примерно по 700 км в день - не спеша. отдыхая, мне спешить некуда... и делаю ночевки под Бухарестом и в Стамбуле.

С 1 ноября открывается паромная переправа "Украина-Румыния" (Орловка-Исакча) - уже был пробный запуск, это позволит не ехать транзитом через Молдову - там жуткие дороги и 2 раза проходить границу.

В Румынии не шикарные, но отличные автодороги, нет проблем, по интернету покупаете электронную "Виньетку" для проезда по автодорогам - стоит 3 евро на неделю. Оплата картой Привата.
В Болгарии дороги плохие - узкие однополосные, но асфальтовое покрытие очень хорошее. Я еду 325 км транзитом без остановки - удивительно грустная и бедная страна. По инету покупаете электронную "Виньетку" стоит 8 евро, если проезд с пятницы с 12-00 по воскресенье (до полуночи) - стоит дешевле.
ВАЖНО: между Румынией и Болгарией существуют только 2 моста через Дунай и еще есть паромы. Так вот надо пересекать Дунай только через мост "Дружба" построен еще как раз при Сталине - быстро и легко пересекаете Дунай, несмотря на небольшой круг.
В Турции прямо от границы с Болгарией начинается скоростной автобан - ровно 1000 км три полосы в каждом направлении скорость разрешена 120 - но все едут 140.
Нет практически ни одного перекрестка и ни одного светофора (Кроме Стамбула конечно и города по дороге "Афьон").
Стамбул, как известно, по народонаселению опережает 131 страну мира - бывает очень трудный траффик - несмотря на 3 моста через Босфор - я уже 2 раза проезжал (навигатор упорно не хочет вести - по самому глубокому в мире туннелю под Босфором - рекомендую - я выставляю маршрут "кусками" - сперва до Евразийского туннеля, потом - до Анталии. Проезд по туннелю платный - 23 лиры - примерно 100 гривен - но оно того стоит - из Европы сразу "влетел" в Азию и пошел без остановок.
По приезду в Анталию надо посетить ближайшее отделение почты и оформить электронную наклейку на лобовое стекло - погасив плату за проезд по туннелю и по скоростному автобану - там копейки.

На карте выше проезд через город Бурса - я так теперь не езжу - там из Стамбула в Бурсу открыли 3 года назад новый великолепный удивительный мост Osmangazi Bridge - мост завораживает красотой - но проезд платный (оплата при въезде) - сперва стоил 90 лир потом снизили цену до 75 лир - это примерно 300 гривен. Но реального выигрыша на Анталию нет - лучше уйти на Анкару по скоростному автобану - скорость 140 км в час и в районе Sakarya - повернуть на юг.
выигрыш "2-в-1":
- сэкономите чуток денежек.
- проедете по великолепной горной скоростной автотрассе с тремя полосами в каждом направлении и по ущельям дивной красоты.

А так не вижу проблем.
Вот ваш маршрут - 2 280 км - паромная переправа из Украины в Румынию еще не будет открыта - с 1 ноября.
Зображення
Через паромную переправу в Силистра (Болгария-Румыния) короче, но там паром - его можно ждать больше часа. И хитрые болгары берут плату за поезд только левами.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 28 вер, 2019 07:23, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 07:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Я все это освещал много раз - но флудеры отлично работают - они УМЫШЛЕННО постят кучи гадостей, чтобы любой мой материал был погребен под кучей мусора.

Рассказываю про автодорогу (кстати, ко мне - вчера сказали - приедут гости на авто из Днепра - приезжали уже не раз).
Маршрут на самом деле НЕ такой, как на карте выше.

Я езжу по маршруту "Львов-Черновцы (самый ужасный переезд) - граница с Румынией - Болгария- Стамбул - Анталия". 2 200 км.
Приятели ездят так:
"Днепр-Измаил-Румыния-Стамбул-Анталия". Тоже 2 200 км.
Я не знаю, кто и какой водитель, и кто и как меняется за рулем.
Я еду обычно сам примерно по 700 км в день - не спеша. отдыхая, мне спешить некуда... и делаю ночевки под Бухарестом и в Стамбуле.

С 1 ноября открывается паромная переправа "Украина-Румыния" (Орловка-Исакча) - уже был пробный запуск, это позволит не ехать транзитом через Молдову - там жуткие дороги и 2 раза проходить границу.

В Румынии не шикарные, но отличные автодороги, нет проблем, по интернету покупаете электронную "Виньетку" для проезда по автодорогам - стоит 3 евро на неделю. Оплата картой Привата.
В Болгарии дороги плохие - узкие однополосные, но асфальтовое покрытие очень хорошее. Я еду 325 км транзитом без остановки - удивительно грустная и бедная страна. По инету покупаете электронную "Виньетку" стоит 8 евро, если проезд с пятницы с 12-00 по воскресенье (до полуночи) - стоит дешевле.
ВАЖНО: между Румынией и Болгарией существуют только 2 моста через Дунай и еще есть паромы. Так вот надо пересекать Дунай только через мост "Дружба" построен еще как раз при Сталине - быстро и легко пересекаете Дунай, несмотря на небольшой круг.
В Турции прямо от границы с Болгарией начинается скоростной автобан - ровно 1000 км три полосы в каждом направлении скорость разрешена 120 - но все едут 140.
Нет практически ни одного перекрестка и ни одного светофора (Кроме Стамбула конечно и города по дороге "Афьон").
Стамбул, как известно, по народонаселению опережает 131 страну мира - бывает очень трудный траффик - несмотря на 3 моста через Босфор - я уже 2 раза проезжал (навигатор упорно не хочет вести - по самому глубокому в мире туннелю под Босфором - рекомендую - я выставляю маршрут "кусками" - сперва до Евразийского туннеля, потом - до Анталии. Проезд по туннелю платный - 23 лиры - примерно 100 гривен - но оно того стоит - из Европы сразу "влетел" в Азию и пошел без остановок.
По приезду в Анталию надо посетить ближайшее отделение почты и оформить электронную наклейку на лобовое стекло - погасив плату за проезд по туннелю и по скоростному автобану - там копейки.

На карте выше проезд через город Бурса - я так теперь не езжу - там из Стамбула в Бурсу открыли 3 года назад новый великолепный удивительный мост Osmangazi Bridge - мост завораживает красотой - но проезд платный (оплата при въезде) - сперва стоил 90 лир потом снизили цену до 75 лир - это примерно 300 гривен. Но реального выигрыша на Анталию нет - лучше уйти на Анкару по скоростному автобану - скорость 140 км в час и в районе Sakarya - повернуть на юг.
выигрыш "2-в-1":
- сэкономите чуток денежек.
- проедете по великолепной горной скоростной автотрассе с тремя полосами в каждом направлении и по ущельям дивной красоты.

А так не вижу проблем.
Вот ваш маршрут - 2 280 км - паромная переправа из Украины в Румынию еще не будет открыта - с 1 ноября.
Зображення
Спасибо большое!
В октябре я лечу самолетом - отдых в отеле.
За авто спрашивал на будущее если ездить семьей в свою квартиру и на длительный период (чтобы там были колеса).


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