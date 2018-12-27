akurt написав:

скоростной

Я все это освещал много раз - но флудеры отлично работают - они УМЫШЛЕННО постят кучи гадостей, чтобы любой мой материал был погребен под кучей мусора.Рассказываю про автодорогу (кстати, ко мне - вчера сказали - приедут гости на авто из Днепра - приезжали уже не раз).Маршрут на самом деле НЕ такой, как на карте выше.Я езжу по маршруту "Львов-Черновцы (самый ужасный переезд) - граница с Румынией - Болгария- Стамбул - Анталия". 2 200 км.Приятели ездят так:"Днепр--Румыния-Стамбул-Анталия". Тоже 2 200 км.Я не знаю, кто и какой водитель, и кто и как меняется за рулем.Я еду обычно сам примерно по 700 км в день - не спеша. отдыхая, мне спешить некуда... и делаю ночевки под Бухарестом и в Стамбуле.С 1 ноября открывается паромная переправа "Украина-Румыния" (Орловка-Исакча) - уже был пробный запуск, это позволит не ехать транзитом через Молдову - там жуткие дороги и 2 раза проходить границу.В Румынии не шикарные, но отличные автодороги, нет проблем, по интернету покупаете электронную "Виньетку" для проезда по автодорогам - стоит 3 евро на неделю. Оплата картой Привата.В Болгарии дороги плохие - узкие однополосные, но асфальтовое покрытие очень хорошее. Я еду 325 км транзитом без остановки - удивительно грустная и бедная страна. По инету покупаете электронную "Виньетку" стоит 8 евро, если проезд с пятницы с 12-00 по воскресенье (до полуночи) - стоит дешевле.ВАЖНО: между Румынией и Болгарией существуют только 2 моста через Дунай и еще есть паромы. Так вот надо пересекать Дунай только через мост "Дружба" построен еще как раз при Сталине - быстро и легко пересекаете Дунай, несмотря на небольшой круг.В Турции прямо от границы с Болгарией начинается- ровно 1000 км три полосы в каждом направлении скорость разрешена 120 - но все едут 140.Нет практически ни одного перекрестка и ни одного светофора (Кроме Стамбула конечно и города по дороге "Афьон").Стамбул, как известно, по народонаселению опережает 131 страну мира - бывает очень трудный траффик - несмотря на 3 моста через Босфор - я уже 2 раза проезжал (навигатор упорно не хочет вести - по самому глубокому в мире туннелю под Босфором - рекомендую - я выставляю маршрут "кусками" - сперва до Евразийского туннеля, потом - до Анталии. Проезд по туннелю платный - 23 лиры - примерно 100 гривен - но оно того стоит - из Европы сразу "влетел" в Азию и пошел без остановок.По приезду в Анталию надо посетить ближайшее отделение почты и оформить электронную наклейку на лобовое стекло - погасив плату за проезд по туннелю и по скоростному автобану - там копейки.На карте выше проезд через город Бурса - я так теперь не езжу - там из Стамбула в Бурсу открыли 3 года назад новый великолепный удивительный мост Osmangazi Bridge - мост завораживает красотой - но проезд платный (оплата при въезде) - сперва стоил 90 лир потом снизили цену до 75 лир - это примерно 300 гривен. Но реального выигрыша на Анталию нет - лучше уйти на Анкару по скоростному автобану - скорость 140 км в час и в районе- повернуть на юг.выигрыш "2-в-1":- сэкономите чуток денежек.- проедете по великолепной горнойавтотрассе с тремя полосами в каждом направлении и по ущельям дивной красоты.А так не вижу проблем.Вот ваш маршрут - 2 280 км - паромная переправа из Украины в Румынию еще не будет открыта - с 1 ноября.