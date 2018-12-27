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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 28 вер, 2019 10:25
Ви з якого покинутого села?
"Лепездричество..."
Село і люди.
Я газом природнім не користуюся, навіщо воно мені?
В січні нижче +10 не буває ніколи.
Опалення - в січні-лютому - один кондиціонер-інвертор працює зранку пару годин і ввечері 3 години.
На ранок без працюючого кондиціонера не було ніколи нижче +19.
Лепездричество, блін. Хай Бог милує... І не вимовиш...
Зараз Вам пан V2 як надає по вухам, то будете в ванні лежати до січня - відкисати.
х х х
Если газ в квартиру не заведен - ставят газовый баллон (думаю в 75% квартир стоят газовые баллоны).
С октября 2017 года менял баллон один раз - сейчас стоит второй за почти 2 года.
Варочная поверхность - газовая (шла месте с кухней в квартире), духовой шкаф - электрический.
Баллон с газом наверное на 12 или 16 литров - стоит кажется 90 лир или примерно 370 гривен.
В ваннах я не нежусь даже в своих чешских треугольных ваннах в Украине - не люблю я лежать в ванне. Я вообще здесь в Турции ни разу не видел ни в каких домах ванную. У приятелей двое детей - сами поставили треугольную.
Душ - это отлично!
Кстати: что-то вы не заметили, что нет счета на ГОРЯЧУЮ воду.
А его нет, так как горячую воду я получаю от солнечного коллектора, установленного на крыше.
И все это шло в комплекте с квартирой - на каждую квартиру отдельный солнечный коллектор.
А вы сколько платите за горячую воду? Греете в кастрюльке?
А у меня прогресс: солнечный коллектор!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: Суб 28 вер, 2019 10:38
akurt написав:
Ви з якого покинутого села?
"Лепездричество..."
Я з Синяви з під БЦ, у нас всі так говорять.
Та й мені можна, V2 дозволяє -- у мене стара училка руського за стіною живе, вона просто в ауті від теперешньої мови
akurt написав:
Кстати: что-то вы не заметили, что нет счета на ГОРЯЧУЮ воду.
А его нет, так как горячую воду я получаю от солнечного коллектора, установленного на крыше.
Я грею воду электробойлером, расход 10..12кубов холодной, с ванной -- люблю дома косточки погреть.
Зимой лепездричества(с кухней и бойлером) нагорает до 500КВт, летом до 250..300КВт
А коллекторы на 50й широте наврядли уместны круглогодично, мож разве шо летом, на даче
Востаннє редагувалось clientage
в Суб 28 вер, 2019 11:30, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 28 вер, 2019 11:29
Мои мысли - если семья 2+2 (5 и 9 лет), то для отдыха периодического хватит и 1+1 (65-70м2).
Для жизни конечно лучше 2+1, но пока таких планов нет - наверное не стоит отдавать 50% сверху.
Если будет такое решение - 1+1 всегда можно будет продать, добавить и купить 2+1...
Критикуйте! Где я ошибаюсь?
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