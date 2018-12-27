Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ви з якого покинутого села? "Лепездричество..." Село і люди. Я газом природнім не користуюся, навіщо воно мені? В січні нижче +10 не буває ніколи. Опалення - в січні-лютому - один кондиціонер-інвертор працює зранку пару годин і ввечері 3 години. На ранок без працюючого кондиціонера не було ніколи нижче +19. Лепездричество, блін. Хай Бог милує... І не вимовиш... Зараз Вам пан V2 як надає по вухам, то будете в ванні лежати до січня - відкисати.
х х х Если газ в квартиру не заведен - ставят газовый баллон (думаю в 75% квартир стоят газовые баллоны). С октября 2017 года менял баллон один раз - сейчас стоит второй за почти 2 года. Варочная поверхность - газовая (шла месте с кухней в квартире), духовой шкаф - электрический. Баллон с газом наверное на 12 или 16 литров - стоит кажется 90 лир или примерно 370 гривен.
В ваннах я не нежусь даже в своих чешских треугольных ваннах в Украине - не люблю я лежать в ванне. Я вообще здесь в Турции ни разу не видел ни в каких домах ванную. У приятелей двое детей - сами поставили треугольную. Душ - это отлично! Кстати: что-то вы не заметили, что нет счета на ГОРЯЧУЮ воду. А его нет, так как горячую воду я получаю от солнечного коллектора, установленного на крыше. И все это шло в комплекте с квартирой - на каждую квартиру отдельный солнечный коллектор. А вы сколько платите за горячую воду? Греете в кастрюльке? А у меня прогресс: солнечный коллектор!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ви з якого покинутого села? "Лепездричество..."
Я з Синяви з під БЦ, у нас всі так говорять. Та й мені можна, V2 дозволяє -- у мене стара училка руського за стіною живе, вона просто в ауті від теперешньої мови
akurt написав:Кстати: что-то вы не заметили, что нет счета на ГОРЯЧУЮ воду. А его нет, так как горячую воду я получаю от солнечного коллектора, установленного на крыше.
Я грею воду электробойлером, расход 10..12кубов холодной, с ванной -- люблю дома косточки погреть. Зимой лепездричества(с кухней и бойлером) нагорает до 500КВт, летом до 250..300КВт А коллекторы на 50й широте наврядли уместны круглогодично, мож разве шо летом, на даче
Востаннє редагувалось clientage в Суб 28 вер, 2019 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Мои мысли - если семья 2+2 (5 и 9 лет), то для отдыха периодического хватит и 1+1 (65-70м2). Для жизни конечно лучше 2+1, но пока таких планов нет - наверное не стоит отдавать 50% сверху. Если будет такое решение - 1+1 всегда можно будет продать, добавить и купить 2+1... Критикуйте! Где я ошибаюсь?
5396669 написав:Мои мысли - если семья 2+2 (5 и 9 лет), то для отдыха периодического хватит и 1+1 (65-70м2). Для жизни конечно лучше 2+1, но пока таких планов нет - наверное не стоит отдавать 50% сверху. Если будет такое решение - 1+1 всегда можно будет продать, добавить и купить 2+1... Критикуйте! Где я ошибаюсь? Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Вообще, для периодического отдыха вам лучше ничего не покупать Вы, что будете в Турцию ездить после покупки всегда? А квартира будет просить, хоть небольшую, но плату - айдат, страховка, налог.
Возможно, даже уверен, что ее можно будет сдать, если что. Но доходность будет не ахти.
Хотя, как вариант, что если в Украине начнется кавардак, то можно в Турции отсидеться, если успеть убежать.
Вообще, конечно, решайте сами. Но если все же решите взять, выберите планировку и забронируйте до своего приезда небольшой суммой на счет застройщика СЕЙЧАС. Только за эту неделю ушло три 1+1 в корпусе А, о которых я спрашивал. Возможно, ушло больше.
5396669 написав:Мои мысли - если семья 2+2 (5 и 9 лет), то для отдыха периодического хватит и 1+1 (65-70м2). Для жизни конечно лучше 2+1, но пока таких планов нет - наверное не стоит отдавать 50% сверху. Если будет такое решение - 1+1 всегда можно будет продать, добавить и купить 2+1... Критикуйте! Где я ошибаюсь? Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Вообще, для периодического отдыха вам лучше ничего не покупать Вы, что будете в Турцию ездить после покупки всегда? А квартира будет просить, хоть небольшую, но плату - айдат, страховка, налог.
Возможно, даже уверен, что ее можно будет сдать, если что. Но доходность будет не ахти.
Хотя, как вариант, что если в Украине начнется кавардак, то можно в Турции отсидеться, если успеть убежать.
Вообще, конечно, решайте сами. Но если все же решите взять, выберите планировку и забронируйте до своего приезда небольшой суммой на счет застройщика СЕЙЧАС. Только за эту неделю ушло три 1+1 в корпусе А, о которых я спрашивал. Возможно, ушло больше.
Тоже верно. Чисто экономически логики нет + привязка к одному месту отдыха... Но в голове красивая картинка длительных отпусков, отправка бабушек с детьми на все лето и тд...
5396669 Ну, так решайтесь. Рассрочка супер. Если передумаете, продадите через год-два. Не передумаете, то пусть дети летом с бабушками тусуют всегда в одном месте.
Даже если на море не ходить, а ездить, то вроде Акурт говорил есть автобус на пляж в Сарису. Удобно. Рядом, и в доме будут супермаркеты, рядом магазин мяса, рынок раз в неделю.
Можно отдыхать и не тужить, и знать, что это ваша квартира, там нет ни грибка ни плесени, и никакой гепатитник или туберкулезник не спал до вас на кровати и не ходил в вашу ванну. Это мои доводы против доводов тех людей, что скажут, так можно же снимать квартиру на месяц или два!
change_pm слегка удивил: то в Ливерпуле квартиры покупает - и это хорошо. То в Анталии не нужно покупать ибо это плохо.
Только что вернулся из квартиры, что купили неделю назад - я ее поневоле курирую - позвонили, что едет сервисная служба Simens все бытовые приборы подключать. Сказали через 10 минут - и приехали через 10 минут. Сами подсоединили шланг подачи газа очень тщательно мылили соединение убедились, что нет утечек и даже делали фото. Поставили проверили. Работает. Потом занялись электродуховкой - включили ждали пока нагреется. Потом прямо с планшета вводили все данные и фото на сервер Сименс. Распечатали при мне Гарантийные талоны. Кто в Ливерпуле всем будет заниматься?
Напомню: вся бытовая техника и вообще все в квартире сделано было застройщиком. От Сименс: вытяжка, варочная поверхность и духовка. От Митсубиши все кондиционеры.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
По поводу того, что лучше "1+1" или "2+1". Вопрос, конечно, интересный. Меня тут какими гадостями только не поливали, одна из них - что я злобный жадный риэлтор. Докладываю: за все время помог - именно помог - купить приятелям 2 (ДВЕ) квартиры. Ох, и жадный злобный риэлтор, надо же...
Один взял "1+1" и очень доволен: он приезжает с женой и ключи от квартиры отдал сыну, который постоянно живет в Великобритании. Тот прилетает с женой и сыном. Последний раз улетал в восторге - почти все время проводили в упомянутом тут пляже Сарысу под соснами. При всех прелестях Великобритании его ввели в шок очень обычные вещи: огурцы с вкусом огурцов, помидоры с вкусом помидоров, сосиски, молоко. Сына - сказал - нельзя оторвать от колбаски Суджук. Ну и дешевизна всего вокруг.
Другой купил квартиру "2+1" из которой только что я вернулся - тот прилетает с внуками, коих у него аж 4. Им очень подошло, что в квартире - извините - 2 санузла. Кстати, очень просторные и классно сделанные.Поскольку семья большая, они сделали так: в спальне - двуспалка. В салоне - 2 диван-кровати (раскладываются). Еще в спальне - диван кровать (раскладывается). Нет гостей - просторно. Есть - всех разместили.
У приятеля - жена ребенок - рядом живет - квартира "2+1" - он в одной сделал себе кабинет - так как работает удаленно, получает 1000 долларов в месяц и не "парится".
У меня квартира "1+1". Вот сейчас в Стокгольме приземлился самолет из Сан Франциско - один из сыновей прибудет в Анталию вечером с женой - мы их поселим в спальне - туда ведет коридор. А сами располагаемся в салоне - получается мы друг-другу не очень и мешаем. Возможно, "2+1" иметь лучше. Но все надо считать по кошельку. Принцип разумной достаточности никто не отменял.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).