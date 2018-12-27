Додано: Суб 28 вер, 2019 10:25

Ви з якого покинутого села?

"Лепездричество..."

Село і люди.

Я газом природнім не користуюся, навіщо воно мені?

В січні нижче +10 не буває ніколи.

Опалення - в січні-лютому - один кондиціонер-інвертор працює зранку пару годин і ввечері 3 години.

На ранок без працюючого кондиціонера не було ніколи нижче +19.

Лепездричество, блін. Хай Бог милує... І не вимовиш...

Зараз Вам пан V2 як надає по вухам, то будете в ванні лежати до січня - відкисати.



х х х

Если газ в квартиру не заведен - ставят газовый баллон (думаю в 75% квартир стоят газовые баллоны).

С октября 2017 года менял баллон один раз - сейчас стоит второй за почти 2 года.

Варочная поверхность - газовая (шла месте с кухней в квартире), духовой шкаф - электрический.

Баллон с газом наверное на 12 или 16 литров - стоит кажется 90 лир или примерно 370 гривен.



В ваннах я не нежусь даже в своих чешских треугольных ваннах в Украине - не люблю я лежать в ванне. Я вообще здесь в Турции ни разу не видел ни в каких домах ванную. У приятелей двое детей - сами поставили треугольную.

Душ - это отлично!

Кстати: что-то вы не заметили, что нет счета на ГОРЯЧУЮ воду.

А его нет, так как горячую воду я получаю от солнечного коллектора, установленного на крыше.

И все это шло в комплекте с квартирой - на каждую квартиру отдельный солнечный коллектор.

А вы сколько платите за горячую воду? Греете в кастрюльке?

А у меня прогресс: солнечный коллектор!

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).