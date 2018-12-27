Додано: Суб 28 вер, 2019 13:04

По поводу того, что лучше "1+1" или "2+1".

Вопрос, конечно, интересный.

Меня тут какими гадостями только не поливали, одна из них - что я злобный жадный риэлтор.

Докладываю:

за все время помог - именно помог - купить приятелям 2 (ДВЕ) квартиры. Ох, и жадный злобный риэлтор, надо же...



Один взял "1+1" и очень доволен: он приезжает с женой и ключи от квартиры отдал сыну, который постоянно живет в Великобритании. Тот прилетает с женой и сыном.

Последний раз улетал в восторге - почти все время проводили в упомянутом тут пляже Сарысу под соснами. При всех прелестях Великобритании его ввели в шок очень обычные вещи: огурцы с вкусом огурцов, помидоры с вкусом помидоров, сосиски, молоко. Сына - сказал - нельзя оторвать от колбаски Суджук. Ну и дешевизна всего вокруг.



Другой купил квартиру "2+1" из которой только что я вернулся - тот прилетает с внуками, коих у него аж 4. Им очень подошло, что в квартире - извините - 2 санузла. Кстати, очень просторные и классно сделанные.Поскольку семья большая, они сделали так: в спальне - двуспалка. В салоне - 2 диван-кровати (раскладываются). Еще в спальне - диван кровать (раскладывается). Нет гостей - просторно. Есть - всех разместили.



У приятеля - жена ребенок - рядом живет - квартира "2+1" - он в одной сделал себе кабинет - так как работает удаленно, получает 1000 долларов в месяц и не "парится".



У меня квартира "1+1".

Вот сейчас в Стокгольме приземлился самолет из Сан Франциско - один из сыновей прибудет в Анталию вечером с женой - мы их поселим в спальне - туда ведет коридор.

А сами располагаемся в салоне - получается мы друг-другу не очень и мешаем.

Возможно, "2+1" иметь лучше. Но все надо считать по кошельку.

Принцип разумной достаточности никто не отменял.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).