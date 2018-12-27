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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 453454455456
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:39

  akurt написав:Це ви іншому львів"янину розкажете, а не мені.
В мене квартира у Львові - в ОСББ 5 гривень за квадрат та ще якісь там нарахування - то за ліфт, то ще за що.
Слава Богу, що у Вас електрики немає, води та газу.


Новобуд, 4,75грн/м., є абсолютно усе :D
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  jump написав:Новобуд, 4,75грн/м., є абсолютно усе

... в мене 5,84/м2 :roll:
- хоч, деякі мешканці/активісти нашого будинку сперечаються з головою ОСББ, що тариф можна зменшити до 4грн/м2
....але, покищо так...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:53

В мене у Львові ОСББ бере 4,97 за квадрат.
Беремо рахівницю:
Квартплата 75х4,97=372,75 гривні.
Ще там щось нараховують - не пам"ятаю - виставляють рахунок на 412 гривень.
Електрику беру не менше 100 кВтгод - нехай 90 гривень.
(в Анталії я накрутив 200 з чимось кілоВаттгодин).
Вода - нехай 6 кубів - 6х15,73=94,38 гривні.
Газ - там щось мало - припустимо 6 кубів по 6 гривень - 36 гривень.
Разом 412+90+94,38+36=632 гривні.
Ну ніхто ж не проти.
Гарне місто. Треба жити та жити.
Нехай - пан Долярчик - ваші мешканці не сперечаються за 4 гривні, бо зазвичай у Львові в ОСББ платять і 7 гривень.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:08

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:+32.
Почався сезон гранатів та інжиру...
шикидым
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:09

Зовсім не за темою гілки - але для "загального розвитку", як тут люди живуть.
Можливо, хтось із форумчан завтра - у неділю 29 вересня - опиниться випадково в Анталії.

"Українське культурно-мистецьке об'єднання" проводить в Анталії ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ.
Він буде проходити в офісі в КОНІЯАЛТИ 29 вересня о 14.00-17.00 за адресою:
Altinkum mah. 470 Sok. Akin Apt. No 1 Konyaalti / ANTALYA


Пропонуємо Вашій увазі цього ж дня такі заходи:
- майстер-клас з малювання для діток, який проведе кваліфікований педагог пані Анастасія Пантєлєєва.
- майстер-клас з англійської мови для дітей і дорослих. Його проведе для Вас педагог з 20 річним стажем пані Галина Алфеєва.
- майстер-клас уроку з фортепіано від кваліфікованого педагога пані Ірини Ільїної. Також пані Ірина запропонує Вашій увазі мініатюрний концерт, де вона виконає твір М. Лисенка "Елегія".
- майстер-клас з вокалу для 16+ проведе кваліфікований педагог Олеся Мерджан. Також її учениця Ліза Іванів виконає для Вас арію Pergolesi "Nina".
- знаменита майстриня нашої громади пані Любов Лушина запросить Вас на виставку власних робіт.
- кваліфікований вчитель географії пані Тетяна Ґюндюз проведе для дітей цікаву міні-лекцію "Знайомство з Україною".
- голова координаційної ради нашої громади пан Дмитро Бібік дасть відповідь на всі Ваші запитання стосовно документації, перекладів і легалізації документів.
- знайомство з хореографом і планами її діяльності пані Людмилою Шекер.

І обов'язково для українців - смачний солодкий стіл. Зустрічають хлібом і сіллю!

Орієнтир місцезнаходження офісу – набережна Коньяалти, поруч із мерією району Коньяалти.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 28 вер, 2019 16:13, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:10

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:І обов'язково для українців - смачний солодкий стіл. Зустрічають хлібом і сіллю!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:29

Ну а щоби ви розуміли, як тут поважають українську діаспору - місце, де це відбувається.
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Мікрорайони "Хурма" та "Ліман" про який тут часто згадують - там ліворуч, де я написав слово "Робота".

Хто хоче на першу лінію до моря - прошу сюди... фото годину назад...
Зображення
Зображення
Апартаменти приблизно по 400 000 доларів. Комплекс здано у серпні, що інтересно - інтенсивно заселяється - ввечері вже горять вікна у половині квартир... Зубожіння...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:30

  akurt написав:change_pm слегка удивил: то в Ливерпуле квартиры покупает - и это хорошо.
То в Анталии не нужно покупать ибо это плохо.

Только что вернулся из квартиры, что купили неделю назад - я ее поневоле курирую - позвонили, что едет сервисная служба Simens все бытовые приборы подключать.
Сказали через 10 минут - и приехали через 10 минут.
Сами подсоединили шланг подачи газа очень тщательно мылили соединение убедились, что нет утечек и даже делали фото.
Потом занялись электродуховкой - включили ждали пока нагреется.
Потом прямо с планшета вводили все данные и фото на сервер Сименс.
Распечатали при мне Гарантийные талоны.
Кто в Ливерпуле всем будет заниматься?

Напомню: вся бытовая техника и вообще все в квартире сделано было застройщиком.
От Сименс: вытяжка, варочная поверхность и духовка.
От Митсубиши все кондиционеры.


Где это я говорил, что в Анталии плохо? Форумчанин сам хозяин своим деньгам, он сам и решит. Я для себя и за Анталью, и за Ливерпуль решил.

Анталья - для себя, тепло хорошо. Ливерпуль - под аренду, мрачно холодно, но не одни дети ваших приятелей там живут. И продолжают понаехи ехать...ехать...
Вот пусть у меня арендуют, а я на эту денежку в Анталии буду жить круглый год :)

зы. Кто подключит газ и все остальное в Ливерпуле? Так на это ж есть управляющая компания, пусть работает :)
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