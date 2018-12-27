Новобуд, 4,75грн/м., є абсолютно усе
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2019 15:39
Додано: Суб 28 вер, 2019 15:46
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... в мене 5,84/м2
- хоч, деякі мешканці/активісти нашого будинку сперечаються з головою ОСББ, що тариф можна зменшити до 4грн/м2
....але, покищо так...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 вер, 2019 15:53
В мене у Львові ОСББ бере 4,97 за квадрат.
Беремо рахівницю:
Квартплата 75х4,97=372,75 гривні.
Ще там щось нараховують - не пам"ятаю - виставляють рахунок на 412 гривень.
Електрику беру не менше 100 кВтгод - нехай 90 гривень.
(в Анталії я накрутив 200 з чимось кілоВаттгодин).
Вода - нехай 6 кубів - 6х15,73=94,38 гривні.
Газ - там щось мало - припустимо 6 кубів по 6 гривень - 36 гривень.
Разом 412+90+94,38+36=632 гривні.
Ну ніхто ж не проти.
Гарне місто. Треба жити та жити.
Нехай - пан Долярчик - ваші мешканці не сперечаються за 4 гривні, бо зазвичай у Львові в ОСББ платять і 7 гривень.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:08
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:09
Зовсім не за темою гілки - але для "загального розвитку", як тут люди живуть.
Можливо, хтось із форумчан завтра - у неділю 29 вересня - опиниться випадково в Анталії.
"Українське культурно-мистецьке об'єднання" проводить в Анталії ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ.
Він буде проходити в офісі в КОНІЯАЛТИ 29 вересня о 14.00-17.00 за адресою:
Altinkum mah. 470 Sok. Akin Apt. No 1 Konyaalti / ANTALYA
Пропонуємо Вашій увазі цього ж дня такі заходи:
- майстер-клас з малювання для діток, який проведе кваліфікований педагог пані Анастасія Пантєлєєва.
- майстер-клас з англійської мови для дітей і дорослих. Його проведе для Вас педагог з 20 річним стажем пані Галина Алфеєва.
- майстер-клас уроку з фортепіано від кваліфікованого педагога пані Ірини Ільїної. Також пані Ірина запропонує Вашій увазі мініатюрний концерт, де вона виконає твір М. Лисенка "Елегія".
- майстер-клас з вокалу для 16+ проведе кваліфікований педагог Олеся Мерджан. Також її учениця Ліза Іванів виконає для Вас арію Pergolesi "Nina".
- знаменита майстриня нашої громади пані Любов Лушина запросить Вас на виставку власних робіт.
- кваліфікований вчитель географії пані Тетяна Ґюндюз проведе для дітей цікаву міні-лекцію "Знайомство з Україною".
- голова координаційної ради нашої громади пан Дмитро Бібік дасть відповідь на всі Ваші запитання стосовно документації, перекладів і легалізації документів.
- знайомство з хореографом і планами її діяльності пані Людмилою Шекер.
І обов'язково для українців - смачний солодкий стіл. Зустрічають хлібом і сіллю!
Орієнтир місцезнаходження офісу – набережна Коньяалти, поруч із мерією району Коньяалти.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 28 вер, 2019 16:13, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:10
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:29
Ну а щоби ви розуміли, як тут поважають українську діаспору - місце, де це відбувається.
Мікрорайони "Хурма" та "Ліман" про який тут часто згадують - там ліворуч, де я написав слово "Робота".
Хто хоче на першу лінію до моря - прошу сюди... фото годину назад...
Апартаменти приблизно по 400 000 доларів. Комплекс здано у серпні, що інтересно - інтенсивно заселяється - ввечері вже горять вікна у половині квартир... Зубожіння...
Ціни на пальне:
- Львів, ОККО - А95+ 31,79 гривні
- Львів, WOG - A95+ 31,79 гривні
- Анталія, ВР - А95+ 7,07 ліри або (24,20/5.67)х7,07=30,17 гривні.
Так ось де багатії живуть!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 28 вер, 2019 16:38, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:30
Где это я говорил, что в Анталии плохо? Форумчанин сам хозяин своим деньгам, он сам и решит. Я для себя и за Анталью, и за Ливерпуль решил.
Анталья - для себя, тепло хорошо. Ливерпуль - под аренду, мрачно холодно, но не одни дети ваших приятелей там живут. И продолжают понаехи ехать...ехать...
Вот пусть у меня арендуют, а я на эту денежку в Анталии буду жить круглый год
зы. Кто подключит газ и все остальное в Ливерпуле? Так на это ж есть управляющая компания, пусть работает
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:49
Ну, Вы правы, конечно.
Соглашаюсь.
Но не совсем.
Правда, на сегодня БОЛЕЕ БЕСПРОБЛЕМНОГО И ДАРМОВОГО дохода, чем от сдачи жилья в Украине, нет нигде в мире.
Без всяких проблем без всяких налогов без всяких деклараций о том, как и откуда вы ввозите в Великобританию 95 000 фунтов - берете однушки переделываете в двушки и стрижете бабла не мечтаемых 5% годовых, а 10-12% годовых.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 28 вер, 2019 17:13, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 28 вер, 2019 17:12
Прекрасная история и печальная, вот только ваш друг может защитить свои права на 50% имущества даже не приезжая в США. Я так понимаю он просто перечислил денег и не было никаких договоров. И вот тут он может сыграть в игру мошенник выманил у меня денег и другу в США очень приятно и замечательно )))
|