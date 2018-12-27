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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 454455456457
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Нехай - пан Долярчик - ваші мешканці не сперечаються за 4 гривні, бо зазвичай у Львові в ОСББ платять і 7 гривень

...так то воно так, але.... - навіщо то накопичення(надлишок) коштів, якщо будинок ще новий і ламатись щось в ньому - ще так швидко, НЕ буде!
- а гривня, має властивість знецінюватись....
- то не краще, якщо щось потрібно суттєве відремонтувати, то на це взяти кредит в банку?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:55

Вечір запитань та відповідей.

Дніпро. Діалог з очільником ОСББ.
- Какая у Вас сейчас плата в ОСББ?
- 6,20.
- Ок, просто интересно...

Іспанія. Аліканте.
- Мои приятели купили квартиру за 140 000 евро и сказали, что заработали за 1,5 года 3 000 евро. А у вас как?
- У нас квартира куплена за 75 тыс., за год прибыль за вычетом коммунидада около 1 000. Мы живем в ней два раза в год приблизительно по 10 дней, т.к. муж работает. И летом там делать нечего, поэтому отдыхаю уже два года в прекрасной, тенистой (и дорогущей) Хорватии.
- Здоровья и успехов!

х х х
Еще вопросы будут? Нет?
Ну тогда пойду поплаваю в своем бассейне...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ну тогда пойду поплаваю в своем бассейне...
очки сними ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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