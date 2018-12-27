|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2019 17:48
akurt написав:
Нехай - пан Долярчик - ваші мешканці не сперечаються за 4 гривні, бо зазвичай у Львові в ОСББ платять і 7 гривень
...так то воно так, але.... - навіщо то накопичення(надлишок) коштів, якщо будинок ще новий і ламатись щось в ньому - ще так швидко, НЕ буде!
- а гривня, має властивість знецінюватись....
- то не краще, якщо щось потрібно суттєве відремонтувати, то на це взяти кредит в банку?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6955
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 17:55
Вечір запитань та відповідей.
Дніпро. Діалог з очільником ОСББ.
- Какая у Вас сейчас плата в ОСББ?
- 6,20.
- Ок, просто интересно...
Іспанія. Аліканте.
- Мои приятели купили квартиру за 140 000 евро и сказали, что заработали за 1,5 года 3 000 евро. А у вас как?
- У нас квартира куплена за 75 тыс., за год прибыль за вычетом коммунидада около 1 000. Мы живем в ней два раза в год приблизительно по 10 дней, т.к. муж работает. И летом там делать нечего, поэтому отдыхаю уже два года в прекрасной, тенистой (и дорогущей) Хорватии.
- Здоровья и успехов!
х х х
Еще вопросы будут? Нет?
Ну тогда пойду поплаваю в своем бассейне...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 3650
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 18:09
akurt написав:
Ну тогда пойду поплаваю в своем бассейне...
очки сними ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2981
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4128
|373018
|
|
|155
|19880
|
|
|45
|7007
|
|