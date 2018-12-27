Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Нехай - пан Долярчик - ваші мешканці не сперечаються за 4 гривні, бо зазвичай у Львові в ОСББ платять і 7 гривень
...так то воно так, але.... - навіщо то накопичення(надлишок) коштів, якщо будинок ще новий і ламатись щось в ньому - ще так швидко, НЕ буде! - а гривня, має властивість знецінюватись.... - то не краще, якщо щось потрібно суттєве відремонтувати, то на це взяти кредит в банку?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Дніпро. Діалог з очільником ОСББ. - Какая у Вас сейчас плата в ОСББ? - 6,20. - Ок, просто интересно...
Іспанія. Аліканте. - Мои приятели купили квартиру за 140 000 евро и сказали, что заработали за 1,5 года 3 000 евро. А у вас как? - У нас квартира куплена за 75 тыс., за год прибыль за вычетом коммунидадаоколо 1 000. Мы живем в ней два раза в год приблизительно по 10 дней, т.к. муж работает. И летом там делать нечего, поэтому отдыхаю уже два года в прекрасной, тенистой (и дорогущей) Хорватии. - Здоровья и успехов!
х х х Еще вопросы будут? Нет? Ну тогда пойду поплаваю в своем бассейне...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ну, Вы правы, конечно. Соглашаюсь. Но не совсем.
Правда, на сегодня БОЛЕЕ БЕСПРОБЛЕМНОГО И ДАРМОВОГО дохода, чем от сдачи жилья в Украине, нет нигде в мире. Без всяких проблем без всяких налогов без всяких деклараций о том, как и откуда вы ввозите в Великобританию 95 000 фунтов - берете однушки переделываете в двушки и стрижете бабла не мечтаемых 5% годовых, а 10-12% годовых.
Вы же сами пишите, что на сегодня. Что будет в Украине завтра не знает никто, и рисковать, держа яйца в одной корзине, имхо, не стоит. Особенно, если это единственный источник дохода.
Вот, представьте, что вам перестала с Украины капать денежка, т.к. квартиры реввоенкомом реквизированы для нуждающихся, так как вы в них не живете (соседи подскажут, если что, да и показания счетчиков можно посмотреть). Или заставят всех арендаторов платить налоги, а вдобавок к тому, оштрафуют за неуплату за 3 предыдущих года + налоги за 3 года.
Вы что-то из перечисленного выше от владения недвижимостью в Англии можете ожидать? Я нет. Я думаю, если англичанину перевести мой сказ, он не поймет вообще о чем я говорю выше, так как он такого даже представить не сможет. Частная собственность! А вот у нашей "илиты" любые мысли есть.
Так вот, поступлений денег нет, собственности кроме Анталии тоже нет (хорошо у вас двое сыновей), дальше как жить пенсу, если он менее сообразительный и проворный, чем вы ?
Приятно вести диалог с мудрым человеком: всё верно...
"…Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на Земле?" (М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Глава 1. Часть монолога Воланда о Боге.)
То есть: какой же путь самый верный? Я на реальном конкретном примере показал - диалог реально вечером - что, например, вкладывать 75 000 евро в 2014 году - пять лет назад - в квартирку в Аликанте - большая ош.... ну, не самый мудрый вариант...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Приятно вести диалог с мудрым человеком: всё верно...
"…Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на Земле?" (М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Глава 1. Часть монолога Воланда о Боге.)
То есть: какой же путь самый верный? Я на реальном конкретном примере показал - диалог реально вечером - что, например, вкладывать 75 000 евро в 2014 году - пять лет назад - в квартирку в Аликанте - большая ош.... ну, не самый мудрый вариант...
Вы сами знаете, что у каждого свой путь)
Я вчера еще хотел написать, но не написал. Покупка курортной квартиры - всегда эмоции. Никто же в Аликанте зимой не ездил, чтобы посмотреть до покупки, как и к чему все? Думаю, что нет.
И ваша аналитика об Анталии показывает, что для курортной недвижимости недалеко от Украины, Анталия самый лучший выбор для украинца. Завистники могут спорить, но я в споры не люблю ввязываться, считаю лучше умным людям уступить
СОВЕТ СТАРОГО ЕВРЕЯ... Когда я была совсем юной, один друг моего папы, очень пожилой и очень умный профессор-психиатр спросил, куда я буду поступать. Я ответила, что на философский факультет. И этот мудрый человек сказал: — Знаешь, девочка, я еврей. И я тебе расскажу, почему еврейского мальчика учат играть на скрипочке. Конечно, хорошо, когда он умеет играть на рояле. На виолончели. Или вот на арфе. Это замечательно. Но, когда начинались погромы, выселение и войны, мальчик брал свою скрипочку подмышку. И ехал, плыл, бежал и карабкался с нею. Вставал и падал. А потом, в хорошее время, он снова играл на своей скрипочке и имел свой кусок хлеба. Так вот: рояль, арфа или вот громоздкий тромбон – это образование. Профессия. А скрипочка – это ремесло, которое будет тебя кормить. Где бы ты ни был, и что бы ни случилось. Поэтому, кроме образования, надо иметь ремесло. Практические, так сказать, навыки. Свою скрипочку. На которой надо виртуозно играть. Лучше всех. И она тебя прокормит и поддержит в самые трудные времена.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).