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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 454455456457
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Нехай - пан Долярчик - ваші мешканці не сперечаються за 4 гривні, бо зазвичай у Львові в ОСББ платять і 7 гривень

...так то воно так, але.... - навіщо то накопичення(надлишок) коштів, якщо будинок ще новий і ламатись щось в ньому - ще так швидко, НЕ буде!
- а гривня, має властивість знецінюватись....
- то не краще, якщо щось потрібно суттєве відремонтувати, то на це взяти кредит в банку?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:55

Вечір запитань та відповідей.

Дніпро. Діалог з очільником ОСББ.
- Какая у Вас сейчас плата в ОСББ?
- 6,20.
- Ок, просто интересно...

Іспанія. Аліканте.
- Мои приятели купили квартиру за 140 000 евро и сказали, что заработали за 1,5 года 3 000 евро. А у вас как?
- У нас квартира куплена за 75 тыс., за год прибыль за вычетом коммунидада около 1 000. Мы живем в ней два раза в год приблизительно по 10 дней, т.к. муж работает. И летом там делать нечего, поэтому отдыхаю уже два года в прекрасной, тенистой (и дорогущей) Хорватии.
- Здоровья и успехов!

х х х
Еще вопросы будут? Нет?
Ну тогда пойду поплаваю в своем бассейне...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ну тогда пойду поплаваю в своем бассейне...
очки сними ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:15

  akurt написав:Ну, Вы правы, конечно.
Соглашаюсь.
Но не совсем.

Правда, на сегодня БОЛЕЕ БЕСПРОБЛЕМНОГО И ДАРМОВОГО дохода, чем от сдачи жилья в Украине, нет нигде в мире.
Без всяких проблем без всяких налогов без всяких деклараций о том, как и откуда вы ввозите в Великобританию 95 000 фунтов - берете однушки переделываете в двушки и стрижете бабла не мечтаемых 5% годовых, а 10-12% годовых.


Вы же сами пишите, что на сегодня. Что будет в Украине завтра не знает никто, и рисковать, держа яйца в одной корзине, имхо, не стоит.
Особенно, если это единственный источник дохода.

Вот, представьте, что вам перестала с Украины капать денежка, т.к. квартиры реввоенкомом реквизированы для нуждающихся, так как вы в них не живете (соседи подскажут, если что, да и показания счетчиков можно посмотреть).
Или заставят всех арендаторов платить налоги, а вдобавок к тому, оштрафуют за неуплату за 3 предыдущих года + налоги за 3 года.

Вы что-то из перечисленного выше от владения недвижимостью в Англии можете ожидать? Я нет.
Я думаю, если англичанину перевести мой сказ, он не поймет вообще о чем я говорю выше, так как он такого даже представить не сможет. Частная собственность! А вот у нашей "илиты" любые мысли есть.

Так вот, поступлений денег нет, собственности кроме Анталии тоже нет (хорошо у вас двое сыновей), дальше как жить пенсу, если он менее сообразительный и проворный, чем вы :D ?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:46

Приятно вести диалог с мудрым человеком: всё верно...

"…Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на Земле?"
(М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Глава 1. Часть монолога Воланда о Боге.)

То есть: какой же путь самый верный?
Я на реальном конкретном примере показал - диалог реально вечером - что, например, вкладывать 75 000 евро в 2014 году - пять лет назад - в квартирку в Аликанте - большая ош.... ну, не самый мудрый вариант...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

#надобрать ДЛЯ СЕБЯ А НЕ В ОРЕНДУ Остров Ганса (гренл. Tartupaluk, дат. Hans, англ. Hans Island)

https://ru.krymr.com/a/27842198.html

Когда на остров приплывают датские пограничники, они оставляют бутылку шнапса для канадцев. Канадцы со своей стороны привозят бутылку Canadian Club Whiskey для датчан.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:22

  akurt написав:Приятно вести диалог с мудрым человеком: всё верно...

"…Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на Земле?"
(М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Глава 1. Часть монолога Воланда о Боге.)

То есть: какой же путь самый верный?
Я на реальном конкретном примере показал - диалог реально вечером - что, например, вкладывать 75 000 евро в 2014 году - пять лет назад - в квартирку в Аликанте - большая ош.... ну, не самый мудрый вариант...


Вы сами знаете, что у каждого свой путь)

Я вчера еще хотел написать, но не написал. Покупка курортной квартиры - всегда эмоции. Никто же в Аликанте зимой не ездил, чтобы посмотреть до покупки, как и к чему все? Думаю, что нет.

И ваша аналитика об Анталии показывает, что для курортной недвижимости недалеко от Украины, Анталия самый лучший выбор для украинца.
Завистники могут спорить, но я в споры не люблю ввязываться, считаю лучше умным людям уступить :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:37

СОВЕТ СТАРОГО ЕВРЕЯ...
Когда я была совсем юной, один друг моего папы, очень пожилой и очень умный профессор-психиатр спросил, куда я буду поступать. Я ответила, что на философский факультет. И этот мудрый человек сказал:
— Знаешь, девочка, я еврей. И я тебе расскажу, почему еврейского мальчика учат играть на скрипочке. Конечно, хорошо, когда он умеет играть на рояле. На виолончели. Или вот на арфе. Это замечательно. Но, когда начинались погромы, выселение и войны, мальчик брал свою скрипочку подмышку. И ехал, плыл, бежал и карабкался с нею. Вставал и падал.
А потом, в хорошее время, он снова играл на своей скрипочке и имел свой кусок хлеба.
Так вот: рояль, арфа или вот громоздкий тромбон – это образование. Профессия. А скрипочка – это ремесло, которое будет тебя кормить. Где бы ты ни был, и что бы ни случилось. Поэтому, кроме образования, надо иметь ремесло. Практические, так сказать, навыки. Свою скрипочку. На которой надо виртуозно играть. Лучше всех. И она тебя прокормит и поддержит в самые трудные времена.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:39

  Долярчик написав:
  jump написав:Новобуд, 4,75грн/м., є абсолютно усе

... в мене 5,84/м2 :roll:
- хоч, деякі мешканці/активісти нашого будинку сперечаються з головою ОСББ, що тариф можна зменшити до 4грн/м2
....але, покищо так...

є на даний момент і 3.30 грн/м2, Ваш голова осбб вирішив одразу копійчину собі натовкти, може на машину нову збирає:-)
jump
 
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