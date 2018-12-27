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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 455456457458
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:18

  akurt написав:Как-то под ценными рассуждениями о недвижимости от бывшей успешной вкладчицы Дельта-банка потерялось нечто важное для форумчан.
Потому надо освежить. Раз flyman так долго думает, значит есть что сказать.

  akurt написав:
  flyman написав:дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.


Дійсно, а хто заважає?
І напишіть, в якій країні та як саме Ви особисто оформили?
Вклалися в Угорщину - 400 000 ойро на рахунок в банк з умовою не торкатися 5 років?
Поділіться. Думаю, всім читачам буде інтересно.
Ossza meg, azt hiszem, minden olvasó érdeklődik! (угорська)

Прискіпливі читачі теми КРЖН в курсі.
А тобі то що дасть крім заздрощів? Сон погіршиться, форум покинеш, а мені іноді буває цікаво почитати твою графоманію про берег турецький, розбавлену фотками йогурта, риби і халявних гранатів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:29

Та ні, шановний - на ставайте на позицію вже сотні "хВахівців"...
Ви ж засвітилися текстом вище.
А то одне написало, що воно оформило в Італії і ЗНИКЛО...
Інше написало, що краще оформити в Ніцці - і ЗНИКЛО...
Третє написало, що воно оформило в Монако - і ЗНИКЛО...
Четверте... та вже сотня таких...
Так же не можна.
Ви дійсно написали на цій гілці?
  flyman написав:дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.

Ну, дійсно: на цій...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:40

  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.

8000 наварити в Неньці Україні за рік на депо?
Це які суми слід було вкласти і куди?

це порядка 200КУЕ+- якщо в USD або до 2000000+- в UAH
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  jump написав:є на даний момент і 3.30 грн/м2, Ваш голова осбб вирішив одразу копійчину собі натовкти, може на машину нову збирає:-)

... ну, у нас ніби все проZоро :)
- на зборах відчитується голова за кожну копійчину....
- просто вона хотіла, щоб тим надлишком перекривати борги за тих, хто трохи боргує за кварплату(хоч це не зовсім правильно)
- і на перших зборах, вона(голова-жіночка у нас) висунула сама свою кандидатуру на голову - більшість проголосувала "за", так як більш НІХТО не хотів(і на подальших зборах теж - ніхто не хоче бути головою, хоч зарплатня, яку сама голова оголосила і за яку теж проголосували "за" становить 2 мінімалки! - тобто 8К з гаком! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:59

10 депозитів під Фонд в Приваті/невПриваті за рік дадуть не 8 000 доларів, а 265 600 гривень.
Дісно, помиляєтеся.

Крім того:
1) депозити треба відкрити на себе, на жінку, на тестя, на тещю, на свояка, на брата, на батька, на мати, на діда, на бабу.
2) спитають: звідки "дровішки".
3) крім того, гадаю, що на 265 600 гривень на рік могли би вже якось мати життя
  flyman написав:розбавлене фотками йогурта, риби і халявних гранатів.

А так щось ні... не получається у Вас...
До ВНЖ в "нормальній країні ЄС" теж не получилося...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:03

  Долярчик написав: сама голова оголосила і за яку теж проголосували "за" становить 2 мінімалки! - тобто 8К з гаком! )

Жирують, пан Долярчик, у Вас - там, де я написав 6,30 - за квадрат - зарплата голови ОСББ 4 000 на руки.
86 квартир.
Я спитав: що можна вкрасти (Ви ж знаєте: наші люди завжди придумають як і що вкрасти)?
Відповіли: нічого, хіба що якісь дрібнички...
Для довідки: в Туреччині голова ОСББ тільки звільняється від квартплати.
Якщо комплекс ВЕЛИКИЙ - 3 будинки та 7 під"їздів наприклад - може отримувати ПОЛОВИНУ мінімалки.
Читаю і не можу повірити:
  Долярчик написав:борги за тих, хто трохи боргує за кварплату

НЕВЖЕ Є ТАКІ??????? У новому будинку?????

"– Неужели мошенники? – тревожно спросил у гостя маг, – неужели среди Москвичей есть мошенники? В ответ буфетчик так горько улыбнулся, что отпали все сомнения: да, среди москвичей есть мошенники. – Это низко! – возмутился Воланд, – вы человек бедный... ведь вы – человек бедный? Буфетчик втянул голову в плечи, так что стало видно, что он человек бедный."
(М.Булгаков)
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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