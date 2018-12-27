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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 28 вер, 2019 20:18
akurt написав:
Как-то под ценными рассуждениями о недвижимости от бывшей успешной вкладчицы Дельта-банка потерялось нечто важное для форумчан.
Потому надо освежить. Раз flyman
так долго думает, значит есть что сказать.
akurt написав:
Дійсно
flyman написав:дійсно
, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
, а хто заважає?
І напишіть, в якій країні та як саме Ви особисто оформили
?
Вклалися в Угорщину - 400 000 ойро на рахунок в банк з умовою не торкатися 5 років?
Поділіться. Думаю, всім читачам буде інтересно.
Ossza meg, azt hiszem, minden olvasó érdeklődik! (угорська
)
Прискіпливі читачі теми КРЖН в курсі.
А тобі то що дасть крім заздрощів? Сон погіршиться, форум покинеш, а мені іноді буває цікаво почитати твою графоманію про берег турецький, розбавлену фотками йогурта, риби і халявних гранатів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 20:29
Та ні, шановний - на ставайте на позицію вже сотні "хВахівців"...Ви ж засвітилися текстом вище.
А то одне написало, що воно оформило в Італії і ЗНИКЛО...
Інше написало, що краще оформити в Ніцці - і ЗНИКЛО...
Третє написало, що воно оформило в Монако - і ЗНИКЛО...
Четверте... та вже сотня таких...
Так же не можна.
Ви дійсно
написали на цій гілці?
flyman написав:дійсно
, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
Ну, дійсно:
на цій...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Суб 28 вер, 2019 20:40
Квесторе_поверніться написав: akurt написав:
Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.
8000 наварити в Неньці Україні за рік на депо?
Це які суми слід було вкласти і куди?
це порядка 200КУЕ+- якщо в USD або до 2000000+- в UAH
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 20:58
jump написав:
є на даний момент і 3.30 грн/м2, Ваш голова осбб вирішив одразу копійчину собі натовкти, може на машину нову збирає:-)
... ну, у нас ніби все проZоро
- на зборах відчитується голова за кожну копійчину....
- просто вона хотіла, щоб тим надлишком перекривати борги за тих, хто трохи боргує за кварплату(хоч це не зовсім правильно)
- і на перших зборах, вона(голова-жіночка у нас) висунула сама свою кандидатуру на голову - більшість проголосувала "за", так як більш НІХТО не хотів(і на подальших зборах теж - ніхто не хоче бути головою, хоч зарплатня, яку сама голова оголосила і за яку теж проголосували "за" становить 2 мінімалки! - тобто 8К з гаком! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 28 вер, 2019 20:59
10 депозитів під Фонд в Приваті/невПриваті за рік дадуть не 8 000 доларів, а 265 600 гривень.Дісно
, помиляєтеся.
Крім того:
1) депозити треба відкрити на себе, на жінку, на тестя, на тещю, на свояка, на брата, на батька, на мати, на діда, на бабу.
2) спитають: звідки "дровішки".
3) крім того, гадаю, що на 265 600 гривень на рік могли би вже якось мати життя
flyman написав:
розбавлене фотками йогурта, риби і халявних гранатів.
А так щось ні... не получається у Вас...
До ВНЖ в "нормальній країні ЄС" теж не получилося...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:03
Долярчик написав:
сама голова оголосила і за яку теж проголосували "за" становить 2 мінімалки! - тобто 8К з гаком! )
Жирують, пан Долярчик
, у Вас - там, де я написав 6,30 - за квадрат - зарплата голови ОСББ 4 000
на руки.
86 квартир.
Я спитав: що можна вкрасти (Ви ж знаєте: наші люди завжди придумають як і що вкрасти
)?
Відповіли: нічого, хіба що якісь дрібнички...
Для довідки: в Туреччині голова ОСББ тільки звільняється від квартплати.
Якщо комплекс ВЕЛИКИЙ - 3 будинки та 7 під"їздів наприклад - може отримувати ПОЛОВИНУ мінімалки.
Читаю і не можу повірити:
Долярчик написав:
борги за тих, хто трохи боргує за кварплату
НЕВЖЕ Є ТАКІ??????? У новому будинку?????
"– Неужели мошенники? – тревожно спросил у гостя маг, – неужели среди москвичей есть мошенники? В ответ буфетчик так горько улыбнулся, что отпали все сомнения: да, среди москвичей есть мошенники. – Это низко! – возмутился Воланд..."(М.Булгаков)
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:29
akurt написав:
10 депозитів під Фонд в Приваті/невПриваті за рік дадуть не 8 000 доларів, а 265 600 гривень.Дісно
, помиляєтеся.
Крім того:
1) депозити треба відкрити на себе, на жінку, на тестя, на тещю, на свояка, на брата, на батька, на мати, на діда, на бабу.
2) спитають: звідки "дровішки".
3) крім того, гадаю, що на 265 600 гривень на рік могли би вже якось мати життя
flyman написав:
розбавлене фотками йогурта, риби і халявних гранатів.
А так щось ні... не получається у Вас...
До ВНЖ в "нормальній країні ЄС" теж не получилося...
мені здається що ти або альтернативно обдарований, або прикидаєшся, або тролиш, або 3 в 1 ... там все давно о.к.,
а не як в твоїй турецькій казочці для довірливих Буратін
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 28 вер, 2019 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:52
akurt написав:
Жирують, пан Долярчик, у Вас - там, де я написав 6,30 - за квадрат - зарплата голови ОСББ 4 000 на руки.
86 квартир
... у нас - 200 квартир...
- але, НІХТО НЕ ХОЧЕ бути/замінити теперішню голову, навіть, за 8К(а,якщо ще до якогось будинку примазатись головою, то таки вже досить НЕ погано було б! )
- голова, якось проговорилась, що її мама живе в іншому Авалоні на Чорновола.... - от в мене зразу, як "клацнуло", що вона може і там головою влаштувалась..... - але, чи так можна офіційно?
akurt написав:
НЕВЖЕ Є ТАКІ??????? У новому будинку??
... так, але вже їх меншає(було щось 30 чи більше квартир, які за 2-3міс не проплатили, а пару квартир - то від початку були не платили.... - тепер, ніби, платять..... але ще не всі)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 29 вер, 2019 00:39
flyman написав:мені здається
що ти або альтернативно обдарований, або прикидаєшся, або тролиш, або 3 в 1 ... там все давно о.к.,
а не як в твоїй турецькій казочці для довірливих Буратін
Ха! Мені навіть і не здається
- звичайна чергова "пустишка".
Ми таких тут вже бачили 100 або 200.
Щось ляпнув та побіг.
Рахувати ти не вмієш - дивись вище - я тебе відразу носом тикнув.
Депозитів на 2 000 000 гривень на маеш, на мав і не будеш мати... Так, базікав щось з голоду: риба, йогурт - що там іще - недосяжна мета.
Вид на прожиття в "пристойній країні ЄС" нікому не порадив.
Запишу тебе в свій перелік "Дупль-пусто
".
На жаль... Так дихав... так дихав...
Скажу чесно: думав, хоч щось корисне форумчанам порадиш. Не зміг...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Нед 29 вер, 2019 00:47
akurt написав:
на маеш, на мав і не будеш мати... Так, базікав
знов шикидиміш
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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