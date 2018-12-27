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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 456457458459
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 06:39

  akurt написав:
  flyman написав:мені здається що ти або альтернативно обдарований, або прикидаєшся, або тролиш, або 3 в 1 ... там все давно о.к.,
а не як в твоїй турецькій казочці для довірливих Буратін


Ха! Мені навіть і не здається - звичайна чергова "пустишка".
Ми таких тут вже бачили 100 або 200.
Щось ляпнув та побіг.
Рахувати ти не вмієш - дивись вище - я тебе відразу носом тикнув.
Депозитів на 2 000 000 гривень на маеш, на мав і не будеш мати... Так, базікав щось з голоду: риба, йогурт - що там іще - недосяжна мета.
Вид на прожиття в "пристойній країні ЄС" нікому не порадив.
Запишу тебе в свій перелік "Дупль-пусто".
На жаль... Так дихав... так дихав...
Скажу чесно: думав, хоч щось корисне форумчанам порадиш. Не зміг...


відповідь була квестору, а не тобі,
і не про мене, а про те як отримати 8К$ на депо,(ти ж хизувався, що "заробив", чи це "пшик" і ляпання язиком з обліківки акурт?)
так що завершуй прикидатися валянком, передьоргувати і тролити
viewtopic.php?p=4757592#p4757592
  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.

8000 наварити в Неньці Україні за рік на депо?
Це які суми слід було вкласти і куди?

це порядка 200КУЕ+- якщо в USD або до 2000000+- в UAH

  akurt написав:Скажу чесно: думав, хоч щось корисне форумчанам порадиш. Не зміг...

можу повторити слова обліківки Понаїха: -Подайте акурту сельодку (хоча б на
Рош-ха-Шана).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 07:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:можу повторити слова обліківки Понаїха: -Подайте акурту сельодку (хоча б на
Рош-ха-Шана).

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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