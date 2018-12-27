Додано: Нед 29 вер, 2019 09:50

Ребята!

Вам надо шото менять в этой жизни!

Ели вместо слов Авизо... Активы... Акцепт ... Акции... Валюта... Закрепленные доходы... Лизинг... Недвижимые вещи... в лексиконе: селедка... йогурт... рыба... учетка... и так далее...

То это почти финал...

Еще не финал... Но почти.



х х х

Некоторый позитив от flyman, который на форуме для всего мира отвечает на весь мир только кому то одному, есть.

Вы никогда не задумывались, сколько стран входит в ЕС и еще больше - какие из них "нормальные"?

Для начала я по совету flyman решил порыться в 1642-х страницах - цитирую "теми КРЖН" - вероятно там прячется ответ на простой вопрос: "Какую из стран ЕС он считает "нормальной".

Потом подумал - если я к рынку КРЖН не имею никакого отношения и потому туда не лезу, то надо искать по-другому.

Нашел: в Европейский союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Вот даже не знаю... Чтобы мне понравился Люксембург? Даже не скажу, что красиво... Ну, мост в город... обрыв... и то...

Словения хорошА... я там впервые увидел как выращивают хмель для производителей пива всей Европы... Но Любляна показалась ну очень скучной...

Пожалуй, Латвия. Вот она какая-то "теплая"... лесная... озера... леса... я облазил ее всю... Вот именно в Латвии в первый раз увидел такое, что стоишь в паре сотен километров от Риги - 5 утра... еще темно... лесная дорога... вот не вру: темно в лесу так, что идешь, выставив вперед руки, чтобы не удариться лбом о дерево... вокруг - только мишки, олени и злобные ёжики... И надежда только на то, что написано на остановке среди леса: автобус придет в 05-14.

И он пришел в 5-14...

Вот это сильно поразило... Теперь я живу там, где ВСЕ автобусы и ВСЕГДА приходят точно по расписанию.

Нужно позвонить тётке: Riga, улица Piloty, дом 7... Немного стыдно: не звонил как давно, что уже начал забывать латышский язык... Не то, чтобы знал... Но что-то понимал... и даже говорил...



Да, так вот, прикольно, какие из них "нормальные"? Не был только в Великобритании и в Ирландии.

Не смог определить какие... да и спросить не у кого...



P.S. Приятное начало воскресенья: просыпаешься в 10-30, а на карту Привата "ляпнуло" 5 000.

Связываешься по Вайберу: Оля, это что?

- Павел сбросил вам 5 000. Пусть будет. Это в благодарность...

- Балуете вы меня.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).