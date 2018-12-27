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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 456457458459
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 06:39

  akurt написав:
  flyman написав:мені здається що ти або альтернативно обдарований, або прикидаєшся, або тролиш, або 3 в 1 ... там все давно о.к.,
а не як в твоїй турецькій казочці для довірливих Буратін


Ха! Мені навіть і не здається - звичайна чергова "пустишка".
Ми таких тут вже бачили 100 або 200.
Щось ляпнув та побіг.
Рахувати ти не вмієш - дивись вище - я тебе відразу носом тикнув.
Депозитів на 2 000 000 гривень на маеш, на мав і не будеш мати... Так, базікав щось з голоду: риба, йогурт - що там іще - недосяжна мета.
Вид на прожиття в "пристойній країні ЄС" нікому не порадив.
Запишу тебе в свій перелік "Дупль-пусто".
На жаль... Так дихав... так дихав...
Скажу чесно: думав, хоч щось корисне форумчанам порадиш. Не зміг...


відповідь була квестору, а не тобі,
і не про мене, а про те як отримати 8К$ на депо,(ти ж хизувався, що "заробив", чи це "пшик" і ляпання язиком з обліківки акурт?)
так що завершуй прикидатися валянком, передьоргувати і тролити
viewtopic.php?p=4757592#p4757592
  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.

8000 наварити в Неньці Україні за рік на депо?
Це які суми слід було вкласти і куди?

це порядка 200КУЕ+- якщо в USD або до 2000000+- в UAH

  akurt написав:Скажу чесно: думав, хоч щось корисне форумчанам порадиш. Не зміг...

можу повторити слова обліківки Понаїха: -Подайте акурту сельодку (хоча б на
Рош-ха-Шана).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 07:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:можу повторити слова обліківки Понаїха: -Подайте акурту сельодку (хоча б на
Рош-ха-Шана).

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 09:00

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:можу повторити слова обліківки Понаїха: -Подайте акурту сельодку (хоча б на
Рош-ха-Шана).


Ріелторша не п'є компоту!
Лише дешевий турецький йогурт в оптових упаковках!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 09:48

  akurt написав:
  flyman написав:мені здається що ти або альтернативно обдарований, або прикидаєшся, або тролиш, або 3 в 1 ... там все давно о.к.,
а не як в твоїй турецькій казочці для довірливих Буратін


Ну ось, здалося спершу так добре:
Та я вам: "Прискіпливі читачі теми КРЖН в курсі."
Та я вам: про ВНЖ в нормальной стране ЕС...
Та я вам: "про 2 000 000 000 гривень...

А насправді - як у Леніна - порада для рабітничого класу про нерухомість:

"...на маеш, на мав і не будеш мати... "


Я влезу...Флай местами кое-что рассказывал, но чтобы конкретно, то нет.

Конкретно он рассказывал о:
- полуподвале в Буче,
- зеленой плитке и электрике,
- диван, на котором спит, притянут с помойки,
- о пеших добираниях в Польшу с целью съекономить?
зы. Форумчане не дадут соврать, он все это описывал.

И это человек, у которого в банках приблизительно 100 куе, а может и больше. Я понимаю, травма у человека, но если завтра что случится, он кроме тотальной экономии и лишений и не знал ничего. Но ЭТО его ДЕЛО, как жить и тратить деньги!

У него сестра в Польше с картой поляка. Видимо у него тоже, а так как в Польше он был, то минимум у него ВНЖ РП или может даже уже и паспорт, т.к. стали полякам давать паспорт по ускоренной схеме.

И вся эта бравада только от того, что он теперь типа человек высшего сорта. Но этот человек, как не умел нормально общаться, так и не научился.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 09:50

Ребята!
Вам надо шото менять в этой жизни!
Ели вместо слов Авизо... Активы... Акцепт ... Акции... Валюта... Закрепленные доходы... Лизинг... Недвижимые вещи... в лексиконе: селедка... йогурт... рыба... учетка... и так далее...
То это почти финал...
Еще не финал... Но почти.

х х х
Некоторый позитив от flyman, который на форуме для всего мира отвечает на весь мир только кому то одному, есть.
Вы никогда не задумывались, сколько стран входит в ЕС и еще больше - какие из них "нормальные"?
Для начала я по совету flyman решил порыться в 1642-х страницах - цитирую "теми КРЖН" - вероятно там прячется ответ на простой вопрос: "Какую из стран ЕС он считает "нормальной".
Потом подумал - если я к рынку КРЖН не имею никакого отношения и потому туда не лезу, то надо искать по-другому.
Нашел: в Европейский союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.
Вот даже не знаю... Чтобы мне понравился Люксембург? Даже не скажу, что красиво... Ну, мост в город... обрыв... и то...
Словения хорошА... я там впервые увидел как выращивают хмель для производителей пива всей Европы... Но Любляна показалась ну очень скучной...
Пожалуй, Латвия. Вот она какая-то "теплая"... лесная... озера... леса... я облазил ее всю... Вот именно в Латвии в первый раз увидел такое, что стоишь в паре сотен километров от Риги - 5 утра... еще темно... лесная дорога... вот не вру: темно в лесу так, что идешь, выставив вперед руки, чтобы не удариться лбом о дерево... вокруг - только мишки, олени и злобные ёжики... И надежда только на то, что написано на остановке среди леса: автобус придет в 05-14.
И он пришел в 5-14...
Вот это сильно поразило... Теперь я живу там, где ВСЕ автобусы и ВСЕГДА приходят точно по расписанию.
Нужно позвонить тётке: Riga, улица Piloty, дом 7... Немного стыдно: не звонил как давно, что уже начал забывать латышский язык... Не то, чтобы знал... Но что-то понимал... и даже говорил...

Да, так вот, прикольно, какие из них "нормальные"? Не был только в Великобритании и в Ирландии.
Не смог определить какие... да и спросить не у кого...

P.S. Приятное начало воскресенья: просыпаешься в 10-30, а на карту Привата "ляпнуло" 5 000.
Связываешься по Вайберу: Оля, это что?
- Павел сбросил вам 5 000. Пусть будет. Это в благодарность...
- Балуете вы меня.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:08

  change_pm написав:
  akurt написав:
  flyman написав:мені здається що ти або альтернативно обдарований, або прикидаєшся, або тролиш, або 3 в 1 ... там все давно о.к.,
а не як в твоїй турецькій казочці для довірливих Буратін


Ну ось, здалося спершу так добре:
Та я вам: "Прискіпливі читачі теми КРЖН в курсі."
Та я вам: про ВНЖ в нормальной стране ЕС...
Та я вам: "про 2 000 000 000 гривень...

А насправді - як у Леніна - порада для рабітничого класу про нерухомість:

"...на маеш, на мав і не будеш мати... "


Я влезу...Флай местами кое-что рассказывал, но чтобы конкретно, то нет.

Конкретно он рассказывал о:
- полуподвале в Буче,
- зеленой плитке и электрике,
- диван, на котором спит, притянут с помойки,
- о пеших добираниях в Польшу с целью съекономить?
зы. Форумчане не дадут соврать, он все это описывал.

И это человек, у которого в банках приблизительно 100 куе, а может и больше. Я понимаю, травма у человека, но если завтра что случится, он кроме тотальной экономии и лишений и не знал ничего. Но ЭТО его ДЕЛО, как жить и тратить деньги!

У него сестра в Польше с картой поляка. Видимо у него тоже, а так как в Польше он был, то минимум у него ВНЖ РП или может даже уже и паспорт, т.к. стали полякам давать паспорт по ускоренной схеме.

И вся эта бравада только от того, что он теперь типа человек высшего сорта. Но этот человек, как не умел нормально общаться, так и не научился.

завідуй молтча, поляки здобули безвіз в USA:
https://www.reuters.com/article/us-poland-usa-military/trump-expects-to-announce-visa-waiver-program-for-poland-in-weeks-idUSKBN1W82BC
“President Trump informed President Duda that he expects to announce Poland’s entry into the Visa Waiver Program in the coming weeks,” the White House said in a brief statement about the talks on the sidelines of the annual U.N. General Assembly.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:26

  flyman написав:

завідуй молтча, поляки здобули безвіз в USA:
https://www.reuters.com/article/us-poland-usa-military/trump-expects-to-announce-visa-waiver-program-for-poland-in-weeks-idUSKBN1W82BC
“President Trump informed President Duda that he expects to announce Poland’s entry into the Visa Waiver Program in the coming weeks,” the White House said in a brief statement about the talks on the sidelines of the annual U.N. General Assembly.[/quote]

Поки ще ні (в тексте выше написано). Но думаю здобудуть скоро. Прикинь, как тебе будет обидно, когда и наш синий паспорт тоже здобудет безвиз со Штатами в ближайшее время??? :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:32

  change_pm написав:
  flyman написав:
завідуй молтча, поляки здобули безвіз в USA:
https://www.reuters.com/article/us-poland-usa-military/trump-expects-to-announce-visa-waiver-program-for-poland-in-weeks-idUSKBN1W82BC
“President Trump informed President Duda that he expects to announce Poland’s entry into the Visa Waiver Program in the coming weeks,” the White House said in a brief statement about the talks on the sidelines of the annual U.N. General Assembly.


Поки ще ні (в тексте выше написано). Но думаю здобудуть скоро. Прикинь, как тебе будет обидно, когда и наш синий паспорт тоже здобудет безвиз со Штатами в ближайшее время??? :)

Ага, спочатку Україну тре побачити в НАТО...
А там здобули в обмін на те що інфраструктура військових баз США в Польщі буде фінансуватися поляками, + 1000 американських солдатів прибуде охороняти Польщу від Пині.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:34

Ну как завидую. Отлично!
Рад за поляков.
В отличие от flyman побывал в Польше в 1989 году, когда в магазинах, кроме лампочек сделанных в СССР, ничего купить нельзя было.
Там и встал первый раз на горные лыжи.
Вернулся с травмой правого колена. Посттравматический неврит. Прошло.
Имел успешный бизнес с поляками примерно 7 лет подряд в 90-х - и был ЕДИНСТВЕННЫМ поставщиком в Украину отдельной группы товаров. Радовался, что вся центральная и южная Украина покупает товары только поставленные из Польши моей фирмой.
Вышел из бизнеса просто потому что - в отличие от НЕКОТОРЫХ - дружу с калькулятором: подсчеты показали, что доходы=расходы.
Кроме того, глядя, как бабло падает на меня просто с неба - в отдельные дни - не шучу - по 1 000 (по одной тысяче) долларов в день (и это в 90-х) - на пятки РЕЗКО и РЕЗВО начали наступать конкуренты.
Всегда принимаю быстро конкретное решение: раз доходы вдруг стали равны расходам - немедленно выйти из такого бизнеса.
Так что мне мнение flyman было реально и просто интересным.
Но был прав: к.п.д.=0
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:36

  change_pm написав:
  flyman написав:
завідуй молтча, поляки здобули безвіз в USA:
https://www.reuters.com/article/us-poland-usa-military/trump-expects-to-announce-visa-waiver-program-for-poland-in-weeks-idUSKBN1W82BC
“President Trump informed President Duda that he expects to announce Poland’s entry into the Visa Waiver Program in the coming weeks,” the White House said in a brief statement about the talks on the sidelines of the annual U.N. General Assembly.


Поки ще ні (в тексте выше написано). Но думаю здобудуть скоро. Прикинь, как тебе будет обидно, когда и наш синий паспорт тоже здобудет безвиз со Штатами в ближайшее время??? :)

Ага, спочатку Україну тре побачити в НАТО...
А там здобули в обмін на те що інфраструктура військових баз США в Польщі буде фінансуватися поляками, + 1000 американських солдатів прибуде охороняти Польщу від Пині.[/quote]

Ты 100% прав.

Вот скажи, ты в Штатах был? Сколько раз если был?
И чем лично для тебя ценен безвиз со Штатами? Планируешь сразу же поехать?
change_pm
 
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