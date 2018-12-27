Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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flyman написав:мені здається що ти або альтернативно обдарований, або прикидаєшся, або тролиш, або 3 в 1 ... там все давно о.к., а не як в твоїй турецькій казочці для довірливих Буратін
Ха! Мені навіть і не здається - звичайна чергова "пустишка". Ми таких тут вже бачили 100 або 200. Щось ляпнув та побіг. Рахувати ти не вмієш - дивись вище - я тебе відразу носом тикнув. Депозитів на 2 000 000 гривень на маеш, на мав і не будеш мати... Так, базікав щось з голоду: риба, йогурт - що там іще - недосяжна мета. Вид на прожиття в "пристойній країні ЄС" нікому не порадив. Запишу тебе в свій перелік "Дупль-пусто". На жаль... Так дихав... так дихав... Скажу чесно: думав, хоч щось корисне форумчанам порадиш. Не зміг...
відповідь була квестору, а не тобі, і не про мене, а про те як отримати 8К$ на депо,(ти ж хизувався, що "заробив", чи це "пшик" і ляпання язиком з обліківки акурт?) так що завершуй прикидатися валянком, передьоргувати і тролити viewtopic.php?p=4757592#p4757592
Квесторе_поверніться написав:
akurt написав:Профит: 32 643-24000=8 643 доллара США.
8000 наварити в Неньці Україні за рік на депо? Це які суми слід було вкласти і куди?
це порядка 200КУЕ+- якщо в USD або до 2000000+- в UAH
akurt написав:Скажу чесно: думав, хоч щось корисне форумчанам порадиш. Не зміг...
можу повторити слова обліківки Понаїха: -Подайте акурту сельодку (хоча б на Рош-ха-Шана).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:мені здається що ти або альтернативно обдарований, або прикидаєшся, або тролиш, або 3 в 1 ... там все давно о.к., а не як в твоїй турецькій казочці для довірливих Буратін
Ну ось, здалося спершу так добре: Та я вам: "Прискіпливі читачі теми КРЖН в курсі." Та я вам: про ВНЖ в нормальной стране ЕС... Та я вам: "про 2 000 000 000 гривень...
А насправді - як у Леніна - порада для рабітничого класу про нерухомість:
"...на маеш, на мав і не будеш мати... "
Я влезу...Флай местами кое-что рассказывал, но чтобы конкретно, то нет.
Конкретно он рассказывал о: - полуподвале в Буче, - зеленой плитке и электрике, - диван, на котором спит, притянут с помойки, - о пеших добираниях в Польшу с целью съекономить? зы. Форумчане не дадут соврать, он все это описывал.
И это человек, у которого в банках приблизительно 100 куе, а может и больше. Я понимаю, травма у человека, но если завтра что случится, он кроме тотальной экономии и лишений и не знал ничего. Но ЭТО его ДЕЛО, как жить и тратить деньги!
У него сестра в Польше с картой поляка. Видимо у него тоже, а так как в Польше он был, то минимум у него ВНЖ РП или может даже уже и паспорт, т.к. стали полякам давать паспорт по ускоренной схеме.
И вся эта бравада только от того, что он теперь типа человек высшего сорта. Но этот человек, как не умел нормально общаться, так и не научился.
Ребята! Вам надо шото менять в этой жизни! Ели вместо слов Авизо... Активы... Акцепт ... Акции... Валюта... Закрепленные доходы... Лизинг... Недвижимые вещи... в лексиконе: селедка... йогурт... рыба... учетка... и так далее... То это почти финал... Еще не финал... Но почти.
х х х Некоторый позитив от flyman, который на форуме для всего мира отвечает на весь мир только кому то одному, есть. Вы никогда не задумывались, сколько стран входит в ЕС и еще больше - какие из них "нормальные"? Для начала я по совету flyman решил порыться в 1642-х страницах - цитирую "теми КРЖН" - вероятно там прячется ответ на простой вопрос: "Какую из стран ЕС он считает "нормальной". Потом подумал - если я к рынку КРЖН не имею никакого отношения и потому туда не лезу, то надо искать по-другому. Нашел: в Европейский союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. Вот даже не знаю... Чтобы мне понравился Люксембург? Даже не скажу, что красиво... Ну, мост в город... обрыв... и то... Словения хорошА... я там впервые увидел как выращивают хмель для производителей пива всей Европы... Но Любляна показалась ну очень скучной... Пожалуй, Латвия. Вот она какая-то "теплая"... лесная... озера... леса... я облазил ее всю... Вот именно в Латвии в первый раз увидел такое, что стоишь в паре сотен километров от Риги - 5 утра... еще темно... лесная дорога... вот не вру: темно в лесу так, что идешь, выставив вперед руки, чтобы не удариться лбом о дерево... вокруг - только мишки, олени и злобные ёжики... И надежда только на то, что написано на остановке среди леса: автобус придет в 05-14. И он пришел в 5-14... Вот это сильно поразило... Теперь я живу там, где ВСЕ автобусы и ВСЕГДА приходят точно по расписанию. Нужно позвонить тётке: Riga, улица Piloty, дом 7... Немного стыдно: не звонил как давно, что уже начал забывать латышский язык... Не то, чтобы знал... Но что-то понимал... и даже говорил...
Да, так вот, прикольно, какие из них "нормальные"? Не был только в Великобритании и в Ирландии. Не смог определить какие... да и спросить не у кого...
P.S. Приятное начало воскресенья: просыпаешься в 10-30, а на карту Привата "ляпнуло" 5 000. Связываешься по Вайберу: Оля, это что? - Павел сбросил вам 5 000. Пусть будет. Это в благодарность... - Балуете вы меня.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
flyman написав:мені здається що ти або альтернативно обдарований, або прикидаєшся, або тролиш, або 3 в 1 ... там все давно о.к., а не як в твоїй турецькій казочці для довірливих Буратін
Ну ось, здалося спершу так добре: Та я вам: "Прискіпливі читачі теми КРЖН в курсі." Та я вам: про ВНЖ в нормальной стране ЕС... Та я вам: "про 2 000 000 000 гривень...
А насправді - як у Леніна - порада для рабітничого класу про нерухомість:
"...на маеш, на мав і не будеш мати... "
Я влезу...Флай местами кое-что рассказывал, но чтобы конкретно, то нет.
Конкретно он рассказывал о: - полуподвале в Буче, - зеленой плитке и электрике, - диван, на котором спит, притянут с помойки, - о пеших добираниях в Польшу с целью съекономить? зы. Форумчане не дадут соврать, он все это описывал.
И это человек, у которого в банках приблизительно 100 куе, а может и больше. Я понимаю, травма у человека, но если завтра что случится, он кроме тотальной экономии и лишений и не знал ничего. Но ЭТО его ДЕЛО, как жить и тратить деньги!
У него сестра в Польше с картой поляка. Видимо у него тоже, а так как в Польше он был, то минимум у него ВНЖ РП или может даже уже и паспорт, т.к. стали полякам давать паспорт по ускоренной схеме.
И вся эта бравада только от того, что он теперь типа человек высшего сорта. Но этот человек, как не умел нормально общаться, так и не научился.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Поки ще ні (в тексте выше написано). Но думаю здобудуть скоро. Прикинь, как тебе будет обидно, когда и наш синий паспорт тоже здобудет безвиз со Штатами в ближайшее время???
Ага, спочатку Україну тре побачити в НАТО... А там здобули в обмін на те що інфраструктура військових баз США в Польщі буде фінансуватися поляками, + 1000 американських солдатів прибуде охороняти Польщу від Пині.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Ну как завидую. Отлично! Рад за поляков. В отличие от flyman побывал в Польше в 1989 году, когда в магазинах, кроме лампочек сделанных в СССР, ничего купить нельзя было. Там и встал первый раз на горные лыжи. Вернулся с травмой правого колена. Посттравматический неврит. Прошло. Имел успешный бизнес с поляками примерно 7 лет подряд в 90-х - и был ЕДИНСТВЕННЫМ поставщиком в Украину отдельной группы товаров. Радовался, что вся центральная и южная Украина покупает товары только поставленные из Польши моей фирмой. Вышел из бизнеса просто потому что - в отличие от НЕКОТОРЫХ - дружу с калькулятором: подсчеты показали, что доходы=расходы. Кроме того, глядя, как бабло падает на меня просто с неба - в отдельные дни - не шучу - по 1 000 (по одной тысяче) долларов в день (и это в 90-х) - на пятки РЕЗКО и РЕЗВО начали наступать конкуренты. Всегда принимаю быстро конкретное решение: раз доходы вдруг стали равны расходам - немедленно выйти из такого бизнеса. Так что мне мнение flyman было реально и просто интересным. Но был прав: к.п.д.=0
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Поки ще ні (в тексте выше написано). Но думаю здобудуть скоро. Прикинь, как тебе будет обидно, когда и наш синий паспорт тоже здобудет безвиз со Штатами в ближайшее время???
Ага, спочатку Україну тре побачити в НАТО... А там здобули в обмін на те що інфраструктура військових баз США в Польщі буде фінансуватися поляками, + 1000 американських солдатів прибуде охороняти Польщу від Пині.[/quote]
Ты 100% прав.
Вот скажи, ты в Штатах был? Сколько раз если был? И чем лично для тебя ценен безвиз со Штатами? Планируешь сразу же поехать?