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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 457458459460
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:53

  change_pm написав:Прикинь, как тебе будет обидно, когда и наш синий паспорт тоже здобудет безвиз со Штатами в ближайшее время??? :)


Тут есть такие прикльно-дипломатические приколы:

- вот у меня два загранпаспорта и в одном уже вклеена ОЧЕРЕДНАЯ виза в США - теперь на 10 лет. В чем проблема? Какая Польша? Радуйтесь: США открывает визу украинцам на 10 лет.
- биометрический паспорт открывает ворота уже почти в сотни стран.
В чем проблема? Проблема не в том, как попасть в какую-то стану, а проблема в том, за счет чего и как вы будет там жить.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 вер, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:54

  change_pm написав:Вот скажи, ты в Штатах был? Сколько раз если был?
И чем лично для тебя ценен безвиз со Штатами? Планируешь сразу же поехать?

Купатись чи не купатись? (с) Митець

Сам факт існування і доступності того що тобі ніби зараз не особливо потрібно, (напр. візи), може багато чого змінити.

Напр. як море в Анталії. Можна ні разу на пляж і не сходити і в море не залізти, хоча ось воно поряд.

Або "видова квартираа". А ти у вікно не дивишся, бо тобі не цікаві чарівні закати.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:47

А чого ж би й на море - та не ходити...
На вулиці саме зараз +30. Збираємося: ласти, маска, трубка...
Оскільки в мене гості із США то не беру парасольку, а візьмемо на пляжі платні місця - затишок, кафе біля море, офіціянт... Все як має бути...

х х х
Почався сезон гранатів та мандаринів.
Здивувало те, що гранати одночасно з"явилися навіть в самих повсякденних супермаркетах.
Мабуть дуже хороший врожай... Встигли... Поспіли...
Ціна поки що висока: 5 лір або 20 гривень за 1 кг.
Але свіжий сік сьогодні робити буду. Треба ж гостей хоч чимось здивувати.
Зображення
Мандарини - по 2,5 ліри або по 10 гривень кіло.
Теж ще дорогі...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 вер, 2019 11:57, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:54

  akurt написав:А чого ж би й на море - та не ходити...
На вулиці саме зараз +30. Збираємося: ласти, маска, трубка...
Оскільки в мене гості із США то не беру парасольку, а візьмемо на пляжі платні місця - затишок, кафе біля море, офіціянт... Все як має бути...

х х х
Почався сезон гранатів та мандаринів.
Здивувало те, що гранати одночасно з"явилися навіть в самих дешевих супермаркетах.
Мабуть дуже хороший врожай... Встигли... Поспіли...
Ціна поки що висока: 5 лір або 20 гривень за 1 кг.
Але свіжий сік сьогодні робити буду. Треба ж гостей хоч чимось здивувати.
Зображення
Мандарини - по 2,5 ліри або по 10 гривень кіло.
Теж ще дорогі...

давно не було фоток хавчика...
а фотки йогурта, а селфі сібаса?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:59

flyman дома краще
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:00

Ви попали у звичайну пастку буденного життя: слова "їжа", "продукти" та "гроші" викликають просто судоми.
Спробуйте купити хоч картоплю - варена дуже смачна та поживна, кажуть здешевшала - вже не по 16 гривень кіло, а по 15.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:10

  akurt написав:Ви попали у звичайну пастку буденного життя: слова "їжа", "продукти" та "гроші" викликають просто судоми.
Спробуйте купити хоч картоплю - варена дуже смачна та поживна, кажуть здешевшала - вже не по 16 гривень кіло, а по 15.

ти перепутав неньку з Аргентиною
https://www.bbc.com/russian/features-49400732
тут і про твою кохану
В прошлом году Аргентина пережила самую страшную засуху за полвека и собрала худший за десятилетие урожай сои - главного экспортного товара. И как назло тут же центробанк США повысил ставки. Инвесторы кинулись покупать доходный и надежный американский долг и продавать что-нибудь ненужное - в первую очередь активы развивающихся рынков. Главными кандидатами оказались страны с большими валютными проблемами: Аргентина и Турция.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:13

Мені дуже повезло в житті: десятки людей замість того, щоби заробити собі та для родини гроші на їжу, днями й ночами турбуються, щоби я був не голодний та з грошима.
Дуже вдячний.
Супер!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:21

  akurt написав:Мені дуже повезло в житті: десятки людей замість того, щоби заробити собі та для родини гроші на їжу, днями й ночами турбуються, щоби я був не голодний та з грошима.
Дуже вдячний.
Супер!

Акурт, народ внимательно смотрит как вы заработали 8000$ и сразу же на рынок затариваться, машину еле закрыли прямо ))) великие инвесторы всегда так делают )))
Выпила итальянский кофе из кофемашины со свежей выпечкой из Сельпо, трагично быть украинкой )))
stm
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