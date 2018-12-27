Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Прикинь, как тебе будет обидно, когда и наш синий паспорт тоже здобудет безвиз со Штатами в ближайшее время???
Тут есть такие прикльно-дипломатические приколы:
- вот у меня два загранпаспорта и в одном уже вклеена ОЧЕРЕДНАЯ виза в США - теперь на 10 лет. В чем проблема? Какая Польша? Радуйтесь: США открывает визу украинцам на 10 лет. - биометрический паспорт открывает ворота уже почти в сотни стран. В чем проблема? Проблема не в том, как попасть в какую-то стану, а проблема в том, за счет чего и как вы будет там жить.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 вер, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
change_pm написав:Вот скажи, ты в Штатах был? Сколько раз если был? И чем лично для тебя ценен безвиз со Штатами? Планируешь сразу же поехать?
Купатись чи не купатись? (с) Митець
Сам факт існування і доступності того що тобі ніби зараз не особливо потрібно, (напр. візи), може багато чого змінити.
Напр. як море в Анталії. Можна ні разу на пляж і не сходити і в море не залізти, хоча ось воно поряд.
Або "видова квартираа". А ти у вікно не дивишся, бо тобі не цікаві чарівні закати.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
А чого ж би й на море - та не ходити... На вулиці саме зараз +30. Збираємося: ласти, маска, трубка... Оскільки в мене гості із США то не беру парасольку, а візьмемо на пляжі платні місця - затишок, кафе біля море, офіціянт... Все як має бути...
х х х Почався сезон гранатів та мандаринів. Здивувало те, що гранати одночасно з"явилися навіть в самих повсякденних супермаркетах. Мабуть дуже хороший врожай... Встигли... Поспіли... Ціна поки що висока: 5 лір або 20 гривень за 1 кг. Але свіжий сік сьогодні робити буду. Треба ж гостей хоч чимось здивувати. Мандарини - по 2,5 ліри або по 10 гривень кіло. Теж ще дорогі...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 вер, 2019 11:57, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:А чого ж би й на море - та не ходити... На вулиці саме зараз +30. Збираємося: ласти, маска, трубка... Оскільки в мене гості із США то не беру парасольку, а візьмемо на пляжі платні місця - затишок, кафе біля море, офіціянт... Все як має бути...
х х х Почався сезон гранатів та мандаринів. Здивувало те, що гранати одночасно з"явилися навіть в самих дешевих супермаркетах. Мабуть дуже хороший врожай... Встигли... Поспіли... Ціна поки що висока: 5 лір або 20 гривень за 1 кг. Але свіжий сік сьогодні робити буду. Треба ж гостей хоч чимось здивувати. Мандарини - по 2,5 ліри або по 10 гривень кіло. Теж ще дорогі...
давно не було фоток хавчика... а фотки йогурта, а селфі сібаса?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Ви попали у звичайну пастку буденного життя: слова "їжа", "продукти" та "гроші" викликають просто судоми. Спробуйте купити хоч картоплю - варена дуже смачна та поживна, кажуть здешевшала - вже не по 16 гривень кіло, а по 15.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ви попали у звичайну пастку буденного життя: слова "їжа", "продукти" та "гроші" викликають просто судоми. Спробуйте купити хоч картоплю - варена дуже смачна та поживна, кажуть здешевшала - вже не по 16 гривень кіло, а по 15.
ти перепутав неньку з Аргентиною https://www.bbc.com/russian/features-49400732 тут і про твою кохану В прошлом году Аргентина пережила самую страшную засуху за полвека и собрала худший за десятилетие урожай сои - главного экспортного товара. И как назло тут же центробанк США повысил ставки. Инвесторы кинулись покупать доходный и надежный американский долг и продавать что-нибудь ненужное - в первую очередь активы развивающихся рынков. Главными кандидатами оказались страны с большими валютными проблемами: Аргентина и Турция.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:Мені дуже повезло в житті: десятки людей замість того, щоби заробити собі та для родини гроші на їжу, днями й ночами турбуються, щоби я був не голодний та з грошима. Дуже вдячний. Супер!
Акурт, народ внимательно смотрит как вы заработали 8000$ и сразу же на рынок затариваться, машину еле закрыли прямо ))) великие инвесторы всегда так делают ))) Выпила итальянский кофе из кофемашины со свежей выпечкой из Сельпо, трагично быть украинкой )))