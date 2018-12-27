Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Я гадаю... КОМПЛЕКСНЕ обслуговування. Ваші речі працівники фірми вдома спакують, завантажують все у вантажівку, перевезуть, та піднімуть прямо в квартиру. Розпакують та встановлять. Така послуга за все коштує 1500 лір або 6000 гривень. Ось як це виглядає:
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