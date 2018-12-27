Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Я гадаю... КОМПЛЕКСНЕ обслуговування. Ваші речі працівники фірми вдома спакують, завантажують все у вантажівку, перевезуть, та піднімуть прямо в квартиру. Розпакують та встановлять. Така послуга за все коштує 1500 лір або 6000 гривень. Ось як це виглядає:
так то окно ставят на аллюминиевой драбыне,поднявши,а не рояль с ноутбуком перевозят в другую прелесць.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
На самом деле все очень просто: вверх и вниз ходит платформа, на которую ставят все - даже диван-кровати и поднимают вверх. Мебель достают прямо из крытого грузовика / на платформу - подняли. Внутри принимают 2-3 человека. Быстро, просто, эффективно. Подают в проем «французского балкона» - как я понял там двери легко снимаются. Никакого «тягания» по подъезду и оббитых углов.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Я гадаю всі вже насолодилися цікавими роздумами хватких хлопців про те, чого найбільше не вистачає в житті - про їжу, тому повернемося до теми нерухомості (маю ще пару хвилин до пляжу).
акурт пообідали
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
change_pm написав:Вот скажи, ты в Штатах был? Сколько раз если был? И чем лично для тебя ценен безвиз со Штатами? Планируешь сразу же поехать?
Купатись чи не купатись? (с) Митець
Сам факт існування і доступності того що тобі ніби зараз не особливо потрібно, (напр. візи), може багато чого змінити.
Уверен, что для тебя это ничего не изменит. Бытие определяет сознание, твой вид из окна полуподвала (собачки и какашки), добирание рейковым транспортом из ипеней (с 90% нищих людей), не буду дальше продождать, влияет на твое восприятие мира. Ты был намного интереснее, когда даже из комнаты в Щуцине писал, а не сейчас. Сейчас из тебя брыжжет злоба( Бог тебе в помощь.
Конечно, безвиз со Шататами возможно тебе бы помог, когда вдруг срочно нужно по работе поехать в Штаты. Но тут есть нюанс. Если будешь ехать с Украины, то по укр паспорту без визы тебя в Штаты на самолет не пустят, а покажешь польский - запалишь двойное гражданство. И если возможны командировки, ставится виза на 10 лет за счет работодателя, и практически безвиз у тебя в кармане.
Лично я имея штатовскую визу, был в Штатах только тогда, когда за меня платил работодатель, за свои деньги просто в отпуск, то желания/времени нет, то жаба давит.
Так что, я уверен, что ты за свои пенензы вряд ли до Штатов, что с безвизом. что с визом доедешь. Но, желаю удачи с этим!
akurt написав:На самом деле все очень просто: вверх и вниз ходит платформа, на которую ставят все - даже диван-кровати и поднимают вверх. Мебель достают прямо из крытого грузовика / на платформу - подняли. Внутри принимают 2-3 человека. Быстро, просто, эффективно. Подают в проем «французского балкона» - как я понял там двери легко снимаются. Никакого «тягания» по подъезду и оббитых углов.
По картинке лестницы очень передовая турецкая технология для крупногабаритного подъёма... Очень устойчива, а с платформой на которой диван или холодильник, так вообще дива турецкой эквилибристики ...
change_pm написав:Вот скажи, ты в Штатах был? Сколько раз если был? И чем лично для тебя ценен безвиз со Штатами? Планируешь сразу же поехать?
Купатись чи не купатись? (с) Митець
Сам факт існування і доступності того що тобі ніби зараз не особливо потрібно, (напр. візи), може багато чого змінити.
Уверен, что для тебя это ничего не изменит. Бытие определяет сознание, твой вид из окна полуподвала (собачки и какашки), добирание рейковым транспортом из ипеней (с 90% нищих людей), не буду дальше продождать, влияет на твое восприятие мира. Ты был намного интереснее, когда даже из комнаты в Щуцине писал, а не сейчас. Сейчас из тебя брыжжет злоба( Бог тебе в помощь.
Конечно, безвиз со Шататами возможно тебе бы помог, когда вдруг срочно нужно по работе поехать в Штаты. Но тут есть нюанс. Если будешь ехать с Украины, то по укр паспорту без визы тебя в Штаты на самолет не пустят, а покажешь польский - запалишь двойное гражданство. И если возможны командировки, ставится виза на 10 лет за счет работодателя, и практически безвиз у тебя в кармане.
Лично я имея штатовскую визу, был в Штатах только тогда, когда за меня платил работодатель, за свои деньги просто в отпуск, то желания/времени нет, то жаба давит.
Так что, я уверен, что ты за свои пенензы вряд ли до Штатов, что с безвизом. что с визом доедешь. Но, желаю удачи с этим!
ти помиляєшся у всіх пунктах, починаючи від вида із вікна закінчуючи штатами... но то таке... головне ти як акурт вдаєшся в "діагноз по аватарці" .. та міряння пенісами
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.