Додано: Нед 29 вер, 2019 14:19

flyman написав: change_pm написав: Вот скажи, ты в Штатах был? Сколько раз если был?

И чем лично для тебя ценен безвиз со Штатами? Планируешь сразу же поехать? Вот скажи, ты в Штатах был? Сколько раз если был?И чем лично для тебя ценен безвиз со Штатами? Планируешь сразу же поехать?

Купатись чи не купатись? (с) Митець



Сам факт існування і доступності того що тобі ніби зараз не особливо потрібно, (напр. візи), може багато чого змінити. Купатись чи не купатись? (с) МитецьСам факт існування і доступності того що тобі ніби зараз не особливо потрібно, (напр. візи), може багато чого змінити.

Уверен, что для тебя это ничего не изменит. Бытие определяет сознание, твой вид из окна полуподвала (собачки и какашки), добирание рейковым транспортом из ипеней (с 90% нищих людей), не буду дальше продождать, влияет на твое восприятие мира.Ты был намного интереснее, когда даже из комнаты в Щуцине писал, а не сейчас. Сейчас из тебя брыжжет злоба( Бог тебе в помощь.Конечно, безвиз со Шататами возможно тебе бы помог, когда вдруг срочно нужно по работе поехать в Штаты. Но тут есть нюанс. Если будешь ехать с Украины, то по укр паспорту без визы тебя в Штаты на самолет не пустят, а покажешь польский - запалишь двойное гражданство.И если возможны командировки, ставится виза на 10 лет за счет работодателя, и практически безвиз у тебя в кармане.Лично я имея штатовскую визу, был в Штатах только тогда, когда за меня платил работодатель, за свои деньги просто в отпуск, то желания/времени нет, то жаба давит.Так что, я уверен, что ты за свои пенензы вряд ли до Штатов, что с безвизом. что с визом доедешь. Но, желаю удачи с этим!