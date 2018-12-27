Додано: Нед 29 вер, 2019 16:45

Вопрос, конечно, интересный.

В отличие от специалистов по краху экономики Аргентины, я здесь больше прислушиваюсь к местным - что меня удивляет лично очень сильно - весьма удачливым знакомым туркам.

Реально сам удивляюсь: вот есть люди, которые как будто цифры в лотерею угадывают, и что не ставка - выигрыш!

Так вот они все ушли в доллар, а не в евро.

Сидят в баксах и ждут как рыболовы курса 6,30 - сливают баксы, потом коррекция будет обязательно - откупятся.

Я на них смотрю.

Пока индекс «Бензин в Турции - доллар в США» показывает курс 5,85.

И кстати, бензин подешевел и на сегодня уже на 2 гривны за литр дешевле, чем в Украине, где как известно, живут самые богатые люди в мире.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).