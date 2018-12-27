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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 459460461462
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:36

Akurt,

я вот тут думаю в свете стратегии рассрочки от АКГ с поквартальной оплатой, нет ли смысла зайти в евро из лиры пока курс 6.20?

В евро по депозиту правда ничего не заработаешь, но вроде как курсовой риск закроешь, а может и нет.

Или зайти в доллар, а потом в евро, когда (если) еще снизится.

Короче, красное / черное...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:45

Вопрос, конечно, интересный.
В отличие от специалистов по краху экономики Аргентины, я здесь больше прислушиваюсь к местным - что меня удивляет лично очень сильно - весьма удачливым знакомым туркам.
Реально сам удивляюсь: вот есть люди, которые как будто цифры в лотерею угадывают, и что не ставка - выигрыш!
Так вот они все ушли в доллар, а не в евро.
Сидят в баксах и ждут как рыболовы курса 6,30 - сливают баксы, потом коррекция будет обязательно - откупятся.
Я на них смотрю.
Пока индекс «Бензин в Турции - доллар в США» показывает курс 5,85.
И кстати, бензин подешевел и на сегодня уже на 2 гривны за литр дешевле, чем в Украине, где как известно, живут самые богатые люди в мире.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:58

  akurt написав:Вопрос, конечно, интересный.
В отличие от специалистов по краху экономики Аргентины, я здесь больше прислушиваюсь к местным - что меня удивляет лично очень сильно - весьма удачливым знакомым туркам.
Реально сам удивляюсь: вот есть люди, которые как будто цифры в лотерею угадывают, и что не ставка - выигрыш!
Так вот они все ушли в доллар, а не в евро.
Сидят в баксах и ждут как рыболовы курса 6,30 - сливают баксы, потом коррекция будет обязательно - откупятся.
Я на них смотрю.
Пока индекс «Бензин в Турции - доллар в США» показывает курс 5,85.
И кстати, бензин подешевел и на сегодня уже на 2 гривны за литр дешевле, чем в Украине, где как известно, живут самые богатые люди в мире.


Да, а форекс показывает 5.67. Видимо завтра зайду в доллар, посмотрим, какой курс банк завтра даст.

Нужно пристально следить за Борисом Ивановым, он же Джонсон, и за Брекзитом. Мне кажется, что ваши знакомые на основе брекзита делают вывод о небольшом падении лиры. Хм, есть о чем подумать. Спасибо!
change_pm
 
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  #<1 ... 459460461462
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