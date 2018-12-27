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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2019 16:36
Akurt,
я вот тут думаю в свете стратегии рассрочки от АКГ с поквартальной оплатой, нет ли смысла зайти в евро из лиры пока курс 6.20?
В евро по депозиту правда ничего не заработаешь, но вроде как курсовой риск закроешь, а может и нет.
Или зайти в доллар, а потом в евро, когда (если) еще снизится.
Короче, красное / черное...
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change_pm
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:45
Вопрос, конечно, интересный.
В отличие от специалистов по краху экономики Аргентины, я здесь больше прислушиваюсь к местным - что меня удивляет лично очень сильно - весьма удачливым знакомым туркам.
Реально сам удивляюсь: вот есть люди, которые как будто цифры в лотерею угадывают, и что не ставка - выигрыш!
Так вот они все ушли в доллар, а не в евро.
Сидят в баксах и ждут как рыболовы курса 6,30 - сливают баксы, потом коррекция будет обязательно - откупятся.
Я на них смотрю.
Пока индекс «Бензин в Турции - доллар в США» показывает курс 5,85.
И кстати, бензин подешевел и на сегодня уже на 2 гривны за литр дешевле, чем в Украине, где как известно, живут самые богатые люди в мире.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:58
akurt написав:
Вопрос, конечно, интересный.
В отличие от специалистов по краху экономики Аргентины, я здесь больше прислушиваюсь к местным - что меня удивляет лично очень сильно - весьма удачливым знакомым туркам.
Реально сам удивляюсь: вот есть люди, которые как будто цифры в лотерею угадывают, и что не ставка - выигрыш!
Так вот они все ушли в доллар, а не в евро.
Сидят в баксах и ждут как рыболовы курса 6,30 - сливают баксы, потом коррекция будет обязательно - откупятся.
Я на них смотрю.Пока индекс «Бензин в Турции - доллар в США» показывает курс 5,85.
И кстати, бензин подешевел и на сегодня уже на 2 гривны за литр дешевле, чем в Украине, где как известно, живут самые богатые люди в мире.
Да, а форекс показывает 5.67. Видимо завтра зайду в доллар, посмотрим, какой курс банк завтра даст.
Нужно пристально следить за Борисом Ивановым, он же Джонсон, и за Брекзитом. Мне кажется, что ваши знакомые на основе брекзита делают вывод о небольшом падении лиры. Хм, есть о чем подумать. Спасибо!
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change_pm
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